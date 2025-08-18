FradiblSamy MmaeKady BorgesQuarabag

Volt fradisták szeretnék a zöld-fehérek vesztét a BL-ben

Mindig izgalmas, ha egy játékos – főleg, ha kettő – szembekerül a volt csapatával, ahonnan sokak számára ismeretlen okok miatt kellett távoznia. Nos, a Fradi két egykori labdarúgója, Kady és Samy Mmaee is mindent megtesz majd azért, hogy volt csapatuk helyett a jelenlegi jusson fel a Bajnokok Ligája főtáblájára. A Ferencváros és az azeri Qarabag ráadásul három éve már találkozott egymással a BL-selejtezőjében, akkor utóbbiak örülhettek, és sikerükben Kady főszerepet játszott.

Molnár László
2025. 08. 18.
Kady Borges még a Fradi játékosaként remekelt tavaly ősszel az Európa-liga alapszakaszában
Kady Borges még a Fradi játékosaként remekelt tavaly ősszel az Európa-liga alapszakaszában Fotó: Csudai Sándor
Mindenkit meglepett a Ferencváros szurkolói közül, amikor a svéd Malmö elleni Európa-liga-meccs hőse – ő lőtte a forduló gólját –, a brazil Kady Borges elhagyta a zöld-fehéreket, és visszatért volt csapatába, a Qarabagba. A Fradi a brazil középpályást egy, az azeri bajnoktól érkező másik brazil védekező középpályásra, Júlio Romaóra cserélte el, aki azóta súlyos sérülést szenvedett. Kady most egy újabb Fradi–Qarabag BL-összecsapást dönthet el. Három évvel ezelőtt ugyanis az első mérkőzést Azerbajdzsánban rendezték, és a magyar bajnok 1-1-es döntetlen után fogadta a riválisát, amely a budapesti visszavágót 3-1-re megnyerte éppen a brazil középpályás remek játékának köszönhetően – két gólpasszt adott –, így szertefoszlatta a zöld-fehérek BL-álmait.

Kady Borges is betalált az előző BL-selejzető körben a macedón Skendija ellen, a Fradi ellen is megtenné ugyanezt
Kady Borges is betalált az előző BL-selejtezőkörben a macedón Skendija ellen, a Fradi ellen is megtenné ugyanezt     Fotó: AFP/Nicolas Tucat

Noha szép emlékei vannak az Üllői útról, nincs kegyelem a Fradi számára

Valamivel több mint féléves szereplést követően Kady Borges visszatért korábbi csapatához, a Qarabaghoz, ahol 2021 nyarától 2022 végéig játszott. A zöld-fehér szurkolók brazil kedvence meglehetősen furcsa körülmények között távozott, hiszen amíg ő a maradásáról beszélt, addig Hajnal Tamás, az FTC sportigazgatója közölte, a brazil játékost senki nem kényszerítette a váltásra, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy állítólag két óra alatt „tárgyalta le” az új szerződését.

Kady Borges

  • értéke (a Transfermarkt szerint): 2,5 millió euró
  • 27 meccset játszott a Fradiban
  • 3 gólt szerzett és 7 gólpasszt adott
  • 23 meccset játszott a Qarabagban 2024 februárjától
  • 8 gólt szerzett és 8 gólpasszt adott

– A korábbi párbajunk óta mindkét csapatnál sok változás történt. Egyszer legyőztük a Ferencvárost, de ez nem jelenti azt, hogy ezúttal is sikerrel járunk. A korábbi csapatom ellen fogok játszani, és szeretnék továbbjutni a Qarabaggal. Szeretnék a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelni. Mindent megteszünk ezért. Ebben a szakaszban már nincs egyszerű meccs. 

A Ferencváros nem ismeretlen számomra, nagyon erős játékosokból áll a kerete, jól ismert edzője van.

Nehéz mérkőzés vár ránk, apró részletek dönthetnek, mindenre készen kell állnunk – jelentette ki a football.az-nek adott interjúban Kady.

Samy Mmaee a zágrábi Dinamótól került az azeri bajnokhoz kölcsönbe
Samy Mmaee a zágrábi Dinamótól került az azeri bajnokhoz kölcsönbe    Fotó: Europress/AFP/Ulrik Pedersen

Samy Mmaee is pályára léphet volt csapata ellen

Ha megnézzük a Qarabag keretét, bizony nem Kady neve az egyetlen ismerős név a Fradi-szurkolók számára. A zöld-fehérek korábbi belső védője, Samy Mmaee még 2024 szeptemberében távozott a Fraditól három és fél év után, és az azeri bajnok a mostani átigazolási időszakban vette kölcsön a Transfermarkt szerint 400 ezer eurót érő játékost a Dinamo Zagrebtől. A marokkói válogatott játékos az elmúlt szezonban 21 meccsen lépett pályára a horvát gárdánál, és összesen egy gólt ért el. Amint azt korábban megírtuk, a hírek szerint Owusu is visszatérhet a Qarabag csapatához, igaz, ő biztosan nem léphet pályára a Fradi ellen a BL-rájátszásban.

Kady Borges legemlékezetesebb találata Fradi-mezben:


 

