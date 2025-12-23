Ők kapják a Magyar Filmakadémia aranyérmét

A Magyar Filmakadémia immár második alkalommal ismeri el azon tagjainak munkásságát, akik hosszú időn át kiemelkedő szakmai teljesítményükkel és a hazai filmgyártás iránti elkötelezettségükkel járultak hozzá a magyar filmművészet fejlődéséhez.

A Post Mortem rendezője, Bergendy Péter is megkapja a Magyar Filmakadémia aranyérmét. Fotó: NFI

Januárban osztják ki a Magyar Filmakadémia aranyérmeit

Az aranyérem a Magyar Filmakadémia egyik legjelentősebb szakmai kitüntetése, amelyet azok a tagok vehetnek át, akik tevékenységükkel nemcsak alkotóként, hanem a magyar filmszakmai közösség építésében is maradandó értéket teremtettek.

Bergendy Péter Balázs Béla-díjas filmrendező pályafutását a Magyar Televíziónál kezdte rendezőasszisztensként, majd a Magyar Filmintézetnél tudományos segédmunkatársként dolgozott. Emellett karrierje során szerkesztőként és főszerkesztőként is meghatározó szerepet vállalt a hazai filmes élet építésében. Az utóbbi években olyan nagy sikerű filmek rendezése fűződik a nevéhez, mint a Post Mortem, a Trezor vagy A vizsga.

Dénes Zoltán operatőr a hazai ismeretterjesztő és dokumentumfilmes közösség meghatározó alkotója, valamint a filmes oktatás megkerülhetetlen alakja. Munkáit következetes szakmai igényesség és érzékeny képi megközelítés jellemzi. Operatőri munkájával számos emlékezetes filmben találkozhattak a nézők, köztük az MMA-portrék – „…hogy hasznára lehessek…” – Portréfilm Andrásfalvy Bertalan néprajzkutatóról, a Betyárjáték és a Szemben a Keleti széllel: A film című alkotásokban.

Hábermann Jenő producer 1970 óta aktív szereplője a magyar filmgyártásnak. Pályafutását a Mafilmnél kezdte, majd számos jelentős magyar film megszületésében működött közre, többek között A Hídember, a Mansfeld, a Magyar Passió és az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. producereként.

Mécs Mónika producer a Színház- és Filmművészeti Főiskolán szerzett diplomát. Karrierje során több korszakos jelentőségű alkotás létrejöttében vett részt; nevéhez olyan nemzetközileg is elismert filmek kötődnek, mint a Testről és lélekről, az Akik maradtak, A feleségem története és a Csendes barát.