Hit, remény és ünnep: különleges karácsonyi esték várják a nézőket a Dunán

Bárki otthonról is bekapcsolódhat a Duna közvetítéseinek köszönhetően a karácsonyi liturgiákba. December 24-én 22 órától élőben közvetítik Rómából Leó pápa karácsonyi éjféli miséjét. A hagyományoknak megfelelően december 24-én éjféli szentmise látható a csatornán, ezúttal a debreceni Szent Anna-székesegyházból. Karácsony első napján, december 25-én 11 órától a Budapest-Fasori Református Templomból sugároznak karácsonyi református istentiszteletet, majd 12 órától ismét Rómába kapcsol a Duna.

Karácsonykor vallási témájú filmekkel is készül a Duna Televízió.

Karol – Az ember, aki pápa lett

A Szent II. János Pál pápa életét bemutató, nagyívű film rendkívüli betekintést nyújt a nagy hatású egyházi vezető küldetésébe. A december 23-án és 24-én két részben sugárzott alkotás végigkíséri a lengyel származású Karol Wojtyła életét a fiatalkorától egészen pápává választásáig, bemutatva hitének erejét, emberségét és azt, miként vált a XX. század meghatározó szellemi vezetőjévé.

A mennyországot választom

Giacomo Campiotti filmje az elhagyott utcagyerekeket felkaroló, életét nekik szentelő, Krisztus kegyelméből csodatevő képességekkel megáldott római katolikus pap, későbbi Néri Szent Fülöp valós történetén alapul. A felemelő alkotás december 24-én és 25-én arra emlékeztet, hogy a személyes döntéseinkben és életutunkban mindig ott rejlik a lehetőség az isteni gondviselés felismerésére.

Don Bosco

A keresztény pedagógia egyik legnagyobb alakjának életét bemutató film Don Bosco áldozatos szolgálatát idézi meg. A társadalom peremére sodródott fiatalokért végzett munkája ma is példaértékű: a történet bemutatja, hogy a szeretet és a közösség ereje képes reményt adni a legnehezebb sorsúaknak is. Az alkotást december 25-én este tűzik műsorra.

Teréz anya, a szegények szolgálója

A szegények anyjaként tisztelt Teréz anya életét bemutató, kétrészes alkotás különösen aktuális karácsony ünnepén. Fabrizio Costa életrajzi portréja olyan lelki útravalót kínál, amely az ünnep valódi üzenetére – a szeretetre, az önátadásra és az irgalmasságra – irányítja a figyelmet. A megindító és fordulatokban gazdag történet rávilágít, miként képes az ember a legkiszolgáltatottabbak között is megtalálni a reményt és továbbadni a szeretetet. A filmet december 25-én és 26-án nézhetjük meg.

A kiválasztottak – karácsonyi különkiadás

A közmédia csatornáin is látható, világszerte népszerű, Jézus életét bemutató sorozat különkiadásában személyes, bensőséges nézőpontból mutatja be a Megváltó születésének pillanatait, illetve betekintést nyújt a jelenetek születésének hátterébe és az alkotói szándékba. A spirituális élményt tovább erősíti a műsor ünnepi zenei kerete: Andrea Bocelli és fia, Matteo, karácsonyi koncertélménye teszi teljessé a filmet, amely december 25-én látható a Duna TV műsorán.

Bach: Egy karácsonyi csoda

Karácsony második napján, december 26-án országos tévépremierként mutatja be a csatorna a Bach: Egy karácsonyi csoda című filmet. A mű a barokk zene egyik legnagyobb mestere, Johann Sebastian Bach lelki és művészi örökségét tárja fel. A történet 1734-be vezet vissza, amikor a komponista szembekerül a lipcsei városi tanáccsal: a zeneszerző eltökélten próbálja kórusával a Karácsonyi oratóriumot, hogy bebizonyítsa, zenéje méltó a gyülekezethez és az ünnephez. Amikor azonban az előadás veszélybe kerül, felesége vállal döntő szerepet abban, hogy a városi tanács megváltoztassa álláspontját. A film a zenetörténeti érdekességek feltárása mellett megmutatja a hitből, elhivatottságból és családi összetartozásból fakadó erőt is. Az ünnepi időszakban egy különösen inspiráló történet arról, hogyan születik meg egy olyan zenemű, amely később a karácsonyi zeneirodalom egyik alapvető darabjává válik.