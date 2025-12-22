filmtesztelje magátkvíz

Mennyire ismeri a legismertebb karácsonyi filmeket? Tesztelje magát ezzel a kvízzel!

A Reszkessetek, betörők!-től a Grincsig – hat kérdés, amelyből kiderül, mennyire van otthon a karácsonyi filmklasszikusok világában.

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 5:14
A Reszkessetek, betörők!-től a Grincsig – öt kérdés, amelyből kiderül, mennyire van otthon a karácsonyi filmklasszikusok világában.

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 6
Ki alakítja George Bailey-t az „Az élet csodaszép” című filmben?

Borítókép: Grincs (Fotó: UIP-Duna Film)

 

