A Reszkessetek, betörők!-től a Grincsig – öt kérdés, amelyből kiderül, mennyire van otthon a karácsonyi filmklasszikusok világában.
Mennyire ismeri a legismertebb karácsonyi filmeket? Tesztelje magát ezzel a kvízzel!
A Reszkessetek, betörők!-től a Grincsig – hat kérdés, amelyből kiderül, mennyire van otthon a karácsonyi filmklasszikusok világában.
Ki alakítja George Bailey-t az „Az élet csodaszép” című filmben?
Borítókép: Grincs (Fotó: UIP-Duna Film)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Megállították az időt a Vigadóban: Így néznek ki a fixált homokanimációs képek, amiket látnia kell!
Cakó Ferenc jubileumi kiállítása január 15-ig tekinthető meg.
Lenyűgöző dokumentumfilm meséli el a Notre-Dame újjászületését
Így válhat egy katasztrófa nemzeti összefogássá.
Meghalt az Egri csillagok legendás alkotója, aki nélkül rengeteg klasszikus máshogy festene
Életének 94. évében elhunyt Kemenes Fanni Jászai Mari-díjas magyar jelmeztervező, érdemes művész.
Százéves lenne a valaha volt legjobb magyar film rendezője, de tudja-e ön, kicsoda volt Makk Károly?
Több színésszel is próbafelvételt kellett készíteni a rendezőnek a Liliomfihoz, holott ő már az elején tudta, kivel fog dolgozni.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Megállították az időt a Vigadóban: Így néznek ki a fixált homokanimációs képek, amiket látnia kell!
Cakó Ferenc jubileumi kiállítása január 15-ig tekinthető meg.
Lenyűgöző dokumentumfilm meséli el a Notre-Dame újjászületését
Így válhat egy katasztrófa nemzeti összefogássá.
Meghalt az Egri csillagok legendás alkotója, aki nélkül rengeteg klasszikus máshogy festene
Életének 94. évében elhunyt Kemenes Fanni Jászai Mari-díjas magyar jelmeztervező, érdemes művész.
Százéves lenne a valaha volt legjobb magyar film rendezője, de tudja-e ön, kicsoda volt Makk Károly?
Több színésszel is próbafelvételt kellett készíteni a rendezőnek a Liliomfihoz, holott ő már az elején tudta, kivel fog dolgozni.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!