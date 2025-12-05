Hány Jason Statham-filmet ismer fel? 5 kérdés, amely próbára teszi tudását!

Olaszország

Újra a karácsonyi szimbólumok eltörlése miatt vitáznak Olaszországban

Alig kezdődött el az adventi időszak, egymás után robbannak ki a botrányok, amiért több olasz iskolában törölnék a karácsonyra és a keresztény hagyományokra utaló kifejezéseket az ünnepi előadás szövegéből.