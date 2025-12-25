Zárja az óévet minőségi jazzel!

A 21.00 órás kapunyitást követően 21.30-tól egymást váltják a BJC színpadán a hazai jazzélet meghatározó formációi.

A Jazz Szilveszter 2025 estet a Nagy Noémi Quartet nyitja (Fotó: Budapest Jazz Club)

A klasszikustól a latin jazzig

Az estet a Nagy Noémi Quartet nyitja, amely kifinomult hangszerelésben és friss előadásmódban szólaltatja meg a közkedvelt jazz standardeket. A zenekar elegáns, dallamközpontú megszólalása ideális alapot szolgáltat az est ünnepi hangulatához. Őket követi a több évtizedes múltra visszatekintő, ikonikus Budapest Ragtime Band, amely lendületes előadásával, humorral átszőtt színpadi jelenlétével és repertoárjával a klasszikus jazz és a ragtime aranykorát idézi meg. A zenekar koncertje garantáltan mosolyt csal a közönség arcára, egyben időutazásra is invitálja a hallgatókat.

Az est zenei ívét Elsa Valle Bakary formációja teszik teljessé, akik szenvedélyes, latin jazz-zenével autentikus hangulatot teremt. A kubai gyökerekkel rendelkező énekesnő karizmatikus előadásmódja és energikus zenekara méltó módon vezeti át a közönséget a újévbe.

A koncertek mellett 21 és 23 óra között svédasztalos vacsora is várja a vendégeket, éjfélkor pedig pezsgős koccintással köszönthetjük az új esztendőt.

Az est házigazdája Janklovics Péter, akinek jelenléte garancia, hogy humorban és nevetésben sem lesz hiány az est folyamán.