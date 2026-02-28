Tavaszias idővel búcsúzik a meteorológiai tél

Szombaton derült vagy gyengén fátyolfelhős, száraz időre számíthatunk, a ködfoltok feloszlanak – írja előrejelzésében a HungaroMet. A délkeleti szelet csak kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 17 fok között várható. Késő estére –1 és +7 fok közé csökken a hőmérséklet.

(Forrás: HungaroMet)

Vasárnap az átmeneti ködfoltok után túlnyomóan derült lesz az ég, majd délutántól nyugat felől egyre több felhő sodródik fölénk. Csapadék azonban nem valószínű. Nagyrészt gyenge marad a légmozgás. A csúcsérték 13 és 18 fok között alakul.