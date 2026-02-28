Rendkívüli

„Megsemmisítjük a rakétáikat és a rakétagyártó iparukat!” – Trump megerősítette, hogy az Egyesült Államok részt vett az Irán elleni támadásban + videó

Emberölés miatt indulhat nyomozás az ukrán kényszersorozás miatt meghalt kárpátaljai férfi ügyében

A Fővárosi Főügyészség vizsgálja azt a feljelentést, amit azután tettek, hogy egy beregszászi férfi néhány hete belehalt az ukrán kényszersorozásba – értesült a Magyar Nemzet. Családja szerint Reban Zsoltot korábban többször is alkalmatlannak minősítették katonai szolgálatra, ennek ellenére január elején az utcáról vitték el, majd néhány nappal később egy kiképzőközpontban meghalt.

Munkatársunktól
2026. 02. 28. 7:48
A Legfőbb Ügyészség értékelés és további intézkedés céljából a Fővárosi Főügyészséghez továbbította Tényi István Reban Zsolt halálának ügyében emberölés és más bűncselekmény miatt tett feljelentését – tudta meg a lapunk.

Szijjártó Péter külügyminiszter januárban számolt be arról, hogy a beregszászi járásban egy magyar embert, Reban Zsoltot kényszerrel elvittek az utcáról, be akarták sorozni, de a kiképzőközpontban a szívbeteg férfi rosszul lett és meghalt. 

A Blikk a tragédia kapcsán azt írta, hogy Reban Zsolt gyerekkora óta szívproblémákkal küzdött, és korábban többször is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra. Családja szerint Ungváron és Beregszászon is megvizsgálták, és minden alkalommal hazaküldték azzal, hogy egészségi állapota miatt nem felel meg a katonai követelményeknek. Ennek ellenére január 6-án, amikor éppen munkából tartott hazafelé ebédelni, egy rendvédelmi jármű megállította, és elvitték. Hiába próbálták családtagjai jelezni, hogy beteg, és korábban alkalmatlannak minősítették, a hatóságok nem hallgatták meg őket.

Ha a feljelentésben leírtak alapján megállapítható a bűncselekmény egyszerű gyanúja, akkor elrendelik ismeretlen tettes ellen a nyomozást. Utóbbi történt Sebestyén József esetében is, aki ugyancsak az ukrán kényszersorozás miatt halhatott meg. A kárpátaljai férfi ügyében a Nemzeti Nyomozó Iroda folytat eljárást.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Hans Lucas/AFP)

