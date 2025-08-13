Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség Sebestyén József halála ügyében

Nyomoz a rendőrség Sebestyén József halála ügyében

Nyomozást indított a rendőrség a gyanú szerint kényszersorozás áldozatául esett Sebestyén József halálának ügyében – értesült a Magyar Nemzet.

2025. 08. 13.
Emberölés bűntettének gyanújával indított nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) Sebestyén József halálával összefüggésben – derült ki a birtokunkba került hatósági dokumentumból.

Amint arról korábban beszámoltunk, a beregszászi magyar férfit, Sebestyén Józsefet erőszakkal sorozták be, és a toborzótisztek által elszenvedett bántalmazások következtében halt meg. Egy videó is nyilvánosságra került, amelyen az látható, hogy az ukrán emberrablók kínozzák és trágár szavakkal illetik a kárpátaljai magyar férfit.  A videón a brutális toborzótisztek és Sebestyén József beszélgetése is hallható. A férfi halála előtt maga is beszámolt a bántalmazás körülményeiről. 

 

