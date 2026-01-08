nagy mártonárrésstopgulyás gergely

Februárig biztos marad az árrésstop

Februárig biztosan maradnak az árcsökkentő intézkedések, a hosszabbításról a jövő hónapban dönt a kormány – közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 13:43
Fotó: Vémi Zoltán
Legközelebb februárban kell dönteni a meghosszabbításáról, addig biztosan marad az embereket segítő intézkedés – közölte Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, 

 akár hosszabb távon is maradhat az árrésstop.

 – Ezt meg kell vitatni a gazdaság szereplőivel, szakértőkkel, és mindenki mással – jelezte.

A kormány legutóbb októberben, akkor már 

harmadszor hosszabbította meg az élelmiszerekre és a drogériai termékekre bevezetett árréscsökkentést.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter akkor ezt úgy kommentálta: a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében a kormány fellép az áremelések ellen, csökkenti az adókat és harmincezer forintos élelmiszer-utalványt adott a nyugdíjasoknak.

Októberben az árrésstop

tizennégy termékkel bővült:

  • a marhafehérpecsenye,
  • marhafelsál,
  • sertésmájas, sertésmájkrém,
  • félkemény sajt,
  • sajtkrém, kenhető sajt,
  • alma,
  • körte,
  • szilva,
  • szőlő,
  • fejes káposzta,
  • paradicsom,
  • vöröshagyma
  • zöldpaprika,
  • bébiétel.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

