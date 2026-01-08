Februárig biztos marad az árrésstop

Legközelebb februárban kell dönteni a meghosszabbításáról, addig biztosan marad az embereket segítő intézkedés – közölte Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette,
akár hosszabb távon is maradhat az árrésstop.
– Ezt meg kell vitatni a gazdaság szereplőivel, szakértőkkel, és mindenki mással – jelezte.
A kormány legutóbb októberben, akkor már
harmadszor hosszabbította meg az élelmiszerekre és a drogériai termékekre bevezetett árréscsökkentést.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter akkor ezt úgy kommentálta: a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében a kormány fellép az áremelések ellen, csökkenti az adókat és harmincezer forintos élelmiszer-utalványt adott a nyugdíjasoknak.
Októberben az árrésstop
tizennégy termékkel bővült:
- a marhafehérpecsenye,
- marhafelsál,
- sertésmájas, sertésmájkrém,
- félkemény sajt,
- sajtkrém, kenhető sajt,
- alma,
- körte,
- szilva,
- szőlő,
- fejes káposzta,
- paradicsom,
- vöröshagyma
- zöldpaprika,
- bébiétel.
