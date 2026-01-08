Februárig biztos marad az árrésstop

Legközelebb februárban kell dönteni a meghosszabbításáról, addig biztosan marad az embereket segítő intézkedés – közölte Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette,

akár hosszabb távon is maradhat az árrésstop.

– Ezt meg kell vitatni a gazdaság szereplőivel, szakértőkkel, és mindenki mással – jelezte.

A kormány legutóbb októberben, akkor már

harmadszor hosszabbította meg az élelmiszerekre és a drogériai termékekre bevezetett árréscsökkentést.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter akkor ezt úgy kommentálta: a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében a kormány fellép az áremelések ellen, csökkenti az adókat és harmincezer forintos élelmiszer-utalványt adott a nyugdíjasoknak.

Októberben az árrésstop

tizennégy termékkel bővült: