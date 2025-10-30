élelmiszerkormányárrésstop

Marad és új termékekkel bővül az árrésstop – mutatjuk a részletes listát

Harmadszor is meghosszabbítják az élelmiszerekre és a drogériai termékekre bevezetett árréscsökkentést – hangzott el a Kormányinfón, és kiderült, újabb termékekre is kiterjesztik. Az inflációs környezet mellett más tényezők is indokolják az árrésstop fenntartását.

M. Orbán András
2025. 10. 30. 11:47
A további hosszabbítás sem kizárt, hiszen ha az infláció hirtelen megugrásával járna az árréscsökkentés kivezetése, a kormány nem biztos, hogy meglépi választások előtt Fotó: Kurucz Árpád
– A szerdai ülésen született döntés arról, hogy a kormány továbbra is fenntartja az élelmiszerekre és a drogériai termékekre bevezetett árrésstopot − közölte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Ezzel harmadszor hosszabbítja meg a kormány a tavasszal bevezetett intézkedést. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán ezt úgy kommentálta: a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében a kromány fellép az áremelések ellen, csökkenti az adókat, és harmincezer forintos élelmiszer-utalványt adott a nyugdíjasoknak.

20250318 Budaörs Árrésstop Budaörsi Tesco bolt árstop árréskorlátozás Fotó: Vémi Zoltán VZ Világgazdaság VG
Marad az árrésstop, sőt újabb termékekkel bővül
Fotó: Vémi Zoltán

Az árrésstop tizennégy termékkel bővül, ezek listája

  • a marhafehérpecsenye,
  • marhafelsár,
  • sertésmájas, sertésmájkrém,
  • félkeménysajt,
  • sajtkrém, kenhetősajt,
  • alma,
  • körte,
  • szilva,
  • szőlő,
  • fejeskáposzta,
  • paradicsom,
  • vöröshagyma
  • zöldpaprika,
  • bébiétel.

Arról is beszélt, hogy 

a Szép-kártyákon megmaradt összegek felhasználását lehetővé teszik hideg élelmiszerek vásárlására is december 1. és április 30. között.

 

Nem kérdés az árrésstop pozitív hatása

Az intézkedés indoka kézenfekvő: az MNB számításai szerint szeptemberben az infláció az árkorlátozások nélkül (beleértve a telekommunikációs ágazattal, a bankszektorral és a gyógyszerkereskedőkkel kötött megállapodást is) másfél százalékponttal lett volna magasabb, 5,8 százalék. Az élelmiszerekre vonatkozó árréscsökkentés önmagában egy százalékot tesz ki, a drogériákban alkalmazott árrésstop kivezetése 0,2 százalékkal növelné az inflációt.

A bejelentés előtt lapunknak nyilatkozó elemzők szerint egyöntetűen számítani lehetett az árrésstop fenntartására azért is, mert az árak stabilizálása elősegítheti az inflációs várakozások horgonyzását és a fogyasztói bizalom erősödését is. Emellett egy rosszkor időzített feloldással az inflációs mutató ismét megugrana, ami a magasan ragadt várakozásokkal együtt önbeteljesítő jóslatként eredményezne magasabb árszinteket. A kormányzatnak pedig célja, hogy a hirtelen drágulást elkerülje, aminek a valószínűségét nem lehet kizárni, tudván, hogy a kereskedői oldalkövetkezetesen az intézkedések kivezetését szorgalmazza.

Nem az volt a kérdés tehát, marad-e az árréssstop, hanem hogy meddig. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza korábban is azt valószínűsítette, hogy év végig hatályban marad az intézkedés, ám most legutóbb úgy fogalmazott, az árrésstopok kivezetéséről való gondolkodás során segítségünkre lehet az, hogy a kormányzat meddig kötötte meg az önkéntes árkorlátozásról szóló megállapodásokat az érintett ágazatokkal (például telekommunikáció, bankok). Ezek a megállapodások június közepéig vannak érvényben, így feltehető, hogy nagyságrendileg az árrésstopok is eddig maradnak hatályban, bár az inflációs adatok ezt befolyásolhatják.

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője pedig arra számít, hogy az árréscsökkentést nem szüntetik meg egyszerre vagy teljesen, hanem valamilyen formában továbbra is fennmarad. Ez megvalósulhat a jelenlegi árrésnél magasabb kulcs mellett is, ami segítené a szabályozás fenntarthatóságát a kereskedők helyzetének javításával, de akár oly módon is, hogy csak a leginkább alapvető élelmiszerek (kenyér, liszt, tojás, tej) esetében lenne korlátozva a kereskedők által alkalmazható árrés mértéke.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

