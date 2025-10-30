Marad és új termékekkel bővül az árrésstop – mutatjuk a részletes listát

– A szerdai ülésen született döntés arról, hogy a kormány továbbra is fenntartja az élelmiszerekre és a drogériai termékekre bevezetett árrésstopot − közölte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Ezzel harmadszor hosszabbítja meg a kormány a tavasszal bevezetett intézkedést. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán ezt úgy kommentálta: a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében a kromány fellép az áremelések ellen, csökkenti az adókat, és harmincezer forintos élelmiszer-utalványt adott a nyugdíjasoknak.

Marad az árrésstop, sőt újabb termékekkel bővül

Fotó: Vémi Zoltán

Az árrésstop tizennégy termékkel bővül, ezek listája:

a marhafehérpecsenye,

marhafelsár,

sertésmájas, sertésmájkrém,

félkeménysajt,

sajtkrém, kenhetősajt,

alma,

körte,

szilva,

szőlő,

fejeskáposzta,

paradicsom,

vöröshagyma

zöldpaprika,

bébiétel.

Arról is beszélt, hogy

a Szép-kártyákon megmaradt összegek felhasználását lehetővé teszik hideg élelmiszerek vásárlására is december 1. és április 30. között.

Nem kérdés az árrésstop pozitív hatása

Az intézkedés indoka kézenfekvő: az MNB számításai szerint szeptemberben az infláció az árkorlátozások nélkül (beleértve a telekommunikációs ágazattal, a bankszektorral és a gyógyszerkereskedőkkel kötött megállapodást is) másfél százalékponttal lett volna magasabb, 5,8 százalék. Az élelmiszerekre vonatkozó árréscsökkentés önmagában egy százalékot tesz ki, a drogériákban alkalmazott árrésstop kivezetése 0,2 százalékkal növelné az inflációt.

A bejelentés előtt lapunknak nyilatkozó elemzők szerint egyöntetűen számítani lehetett az árrésstop fenntartására azért is, mert az árak stabilizálása elősegítheti az inflációs várakozások horgonyzását és a fogyasztói bizalom erősödését is. Emellett egy rosszkor időzített feloldással az inflációs mutató ismét megugrana, ami a magasan ragadt várakozásokkal együtt önbeteljesítő jóslatként eredményezne magasabb árszinteket. A kormányzatnak pedig célja, hogy a hirtelen drágulást elkerülje, aminek a valószínűségét nem lehet kizárni, tudván, hogy a kereskedői oldalkövetkezetesen az intézkedések kivezetését szorgalmazza.