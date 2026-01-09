paksi atomerőműáramfogyasztásrekord

Nemcsak hajszállal, óriási mértékben dőlt meg az áramfogyasztási rekord

Igencsak látványosan döntötte meg az eddigi rekordot a magyarországi áramfogyasztás péntek délelőtt. Szó sincs arról, hogy csak hajszállal kúszott volna feljebb az igény az eddigi legmagasabb értéknél, az ugrás egy kisebb erőmű kapacitásának felel meg.

Somogyi Orsolya
2026. 01. 09. 12:04
A karbonkredit az egyik legújabb zöldítési terv, kérdés, mennyit ér a gyakorlatban és mekkora versenyképességi hátrányt okoz - a kép illusztráció Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Pénteken valamivel fél 10 előtt egy pillanat erejéig 8022 megawatt volt a magyarországi villamosnenergia-hálózat rendszerterhelése, vagyis ekkora volt az összes áramfogyasztás. A legutóbb mért fogyasztási rekordot tavaly január 20-án regisztrálták 7663 MW-on, vagyis a különbség csaknem 360 MW, ami majdnem felér a csepeli erőmű 401 MW-os kapacitásával.

 

Import nélkül most nem menne

A Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (Mavir) honlapján olvasható adatok szerint tehát 

a háztartások, az ipar, a szolgáltatások és az infrastruktúra egyidejű áramigénye az egekbe szökött.

Fontos megjegyezni, hogy a később hitelesítendő ma délelőtti adat negyedórás érték lesz.

Csütörtök, a hidegebb idő beállta óta a hazai felhasználók áramigényének nagyjából harmadát importból kell fedezni, és volt olyan időszak is, amikor minden szomszédunktól érkezett villamos energia. A fogyasztás másik szűk harmadát a hazai gázerőművek és mintegy ötödét a – jelenleg 150 MW teljesítménycsökkenéssel üzemelő – paksi atomerőmű fedezte. A fennmaradó termelés néhány százalékait a nap- és szélerőművek, a lignittüzelés és a biomassza erőművi felhasználása adta.

 

A megújulók most pihennek

Eközben a környező országokban is csúcsra járt szinte minden atom-, szén- és gázerőmű – hívta fel a figyelmet lapunk érdeklődésére Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő. Kiemelte: 

Lengyelországban az áramtermelés hetven százalékát szén- és gázerőművek fedezik, Németországban pedig negyvenezer megawatt fosszilisalapú áramtermelő dolgozik. A francia atomerőművek szintén csúcsra járnak.

A nap- és szélerőműveknek ugyan volt egy jól teljesítő napja csütörtökön, de mára jócskán csökkent a teljesítményük, miközben a szakértő véleménye szerint naplemente után felszaladhat a rendszerterhelés akár 8200–8400 MW környékére is.

 

Feszegetjük a határokat

– Ez már nem elméleti vita az energiáról, hanem nagyon is kézzelfogható kérdés: lesz-e elég áram, és mennyiért? – veti fel Hárfás Zsolt, hozzátéve, hogy 

a helyzet tökéletesen megmutatja, miért stratégiai ügy a hazai nukleáris kapacitások fejlesztése.

A paksi atomerőmű bár jelenleg is stabilan, szén-dioxid kibocsátása nélkül termel nagy mennyiségű áramot, jól látható, hogy a mintegy kétezer megawattos összkapacitása nem elég. A Paks II atomerőmű két új blokkjának 2400 MW-os kapacitása már ma is jól jönne.

