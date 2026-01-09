Nemcsak hajszállal, óriási mértékben dőlt meg az áramfogyasztási rekord

Pénteken valamivel fél 10 előtt egy pillanat erejéig 8022 megawatt volt a magyarországi villamosnenergia-hálózat rendszerterhelése, vagyis ekkora volt az összes áramfogyasztás. A legutóbb mért fogyasztási rekordot tavaly január 20-án regisztrálták 7663 MW-on, vagyis a különbség csaknem 360 MW, ami majdnem felér a csepeli erőmű 401 MW-os kapacitásával.
Import nélkül most nem menne
A Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (Mavir) honlapján olvasható adatok szerint tehát
a háztartások, az ipar, a szolgáltatások és az infrastruktúra egyidejű áramigénye az egekbe szökött.
Fontos megjegyezni, hogy a később hitelesítendő ma délelőtti adat negyedórás érték lesz.
Csütörtök, a hidegebb idő beállta óta a hazai felhasználók áramigényének nagyjából harmadát importból kell fedezni, és volt olyan időszak is, amikor minden szomszédunktól érkezett villamos energia. A fogyasztás másik szűk harmadát a hazai gázerőművek és mintegy ötödét a – jelenleg 150 MW teljesítménycsökkenéssel üzemelő – paksi atomerőmű fedezte. A fennmaradó termelés néhány százalékait a nap- és szélerőművek, a lignittüzelés és a biomassza erőművi felhasználása adta.
A megújulók most pihennek
Eközben a környező országokban is csúcsra járt szinte minden atom-, szén- és gázerőmű – hívta fel a figyelmet lapunk érdeklődésére Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő. Kiemelte:
Lengyelországban az áramtermelés hetven százalékát szén- és gázerőművek fedezik, Németországban pedig negyvenezer megawatt fosszilisalapú áramtermelő dolgozik. A francia atomerőművek szintén csúcsra járnak.
A nap- és szélerőműveknek ugyan volt egy jól teljesítő napja csütörtökön, de mára jócskán csökkent a teljesítményük, miközben a szakértő véleménye szerint naplemente után felszaladhat a rendszerterhelés akár 8200–8400 MW környékére is.
Feszegetjük a határokat
– Ez már nem elméleti vita az energiáról, hanem nagyon is kézzelfogható kérdés: lesz-e elég áram, és mennyiért? – veti fel Hárfás Zsolt, hozzátéve, hogy
a helyzet tökéletesen megmutatja, miért stratégiai ügy a hazai nukleáris kapacitások fejlesztése.
A paksi atomerőmű bár jelenleg is stabilan, szén-dioxid kibocsátása nélkül termel nagy mennyiségű áramot, jól látható, hogy a mintegy kétezer megawattos összkapacitása nem elég. A Paks II atomerőmű két új blokkjának 2400 MW-os kapacitása már ma is jól jönne.
