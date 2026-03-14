A legnagyobb Békemenet előtt állunk, mindez rendesen arcon csaphatja Magyar Pétert

Talán soha nem volt még ennyire fontos Békemenet, mint a mostani, amit március 15-ére szerveznek Budapestre. A rendezvényt hatalmas érdeklődés övezi, nem véletlenül. A szervezők szerint a mostani rendezvény különösen nagy jelentőséggel bír a közelgő választások és az egyre fokozódó háborús helyzet árnyékában. Ha ismét több százezren vonulnak utcára a kormány politikája mellett, az egyértelmű üzenet lehet Magyar Péternek és brüsszeli, kijevi szövetségeseinek is. A Tisza Párt elnöke egyébként annyira a Békemenet hatása alá került, hogy megpróbálja létrehozni annak baloldali változatát.

2026. 03. 14. 5:56
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Március 15-én 11 órakor, a budapesti Elvis Presley térről indul el a Békemenet , a tömeg a Kossuth térig fog vonulni, ahol Orbán Viktor mond majd beszédet. A szervezők már 9 órára várják az érdeklődőket.

A Békemenet a Kossuth térre vonul majd, ahol Orbán Viktor mond beszédet (Fotó: Ladóczki Balázs)

Orbán Viktor a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a nemzeti ünnep alkalmából szervezett Békemenetre, amelyet a „legnagyobb és legfontosabb” menetnek nevezett. A miniszterelnök bejegyzésében arra biztatott mindenkit, hogy vasárnap csatlakozzon a rendezvényhez, hangsúlyozva: nekünk, magyaroknak együtt kell megmutatnunk, hogy nem lehet bennünket zsarolni.

 

Több százezres tömeg a Békemeneteken

A szervezők szerint az idei Békemenet erődemonstráció lesz a béke és a nemzeti szuverenitás mellett. Mint mondták, a közelgő választások tétje az, hogy Magyarország a béke útján marad-e, ezért most különösen fontos megmutatni magunkat a kormány mellett. Azt mondták, a rendezvény üzenete, hogy a magyarok nem akarnak háborút, és meg akarják védeni az ország függetlenségét.

Immár hosszú időre nyúlik vissza a Békemenetek története, az elsőt még 2012-ben tartották. A mostani a 12. Békemenet lesz a sorban.

Az eddigi Békemenetek listája:

  1. 2012. január 21.
  2. 2012. március 15.
  3. 2012. október 23.
  4. 2013. február 5. (A Békemenetet Gyulán tartották)
  5. 2013. október 23.
  6. 2014. március 29.
  7. 2018. március 15.
  8. 2021. október 23.
  9. 2022. március 15.
  10. 2024. június 1.
  11. 2025. október 23.

A Békemenetek közös vonása, hogy rendre több százezres tömeg vesz részt a megmozdulásokon.

Kiállás a kormány mellett

A 2012 januárjában tartott első meneten mintegy négyszázezren álltak ki a hazai és nemzetközi támadások kereszttüzébe került Orbán-kormány mellett. Ilyen hatalmas tömeg hazánkban addig még soha nem demonstrált regnáló kormány mellett. Ezt követően 2014-ig még öt Békemenetet tartottak, négyet Budapesten, egyet Gyulán. Minden fővárosi rendezvényen több százezren álltak ki a nemzeti kormányért, és tettek hitet hazánk függetlensége és szuverenitása mellett. A menethez csatlakoztak a határain­kon túl élő magyarok és a kormány iránti szimpátiájukat kifejezni kívánó lengyelek is. 

A 2014-es országgyűlési választások előtt egy héttel szervezett hatodik megmozdulás a szervezők szerint minden idők legnagyobb Békemenete volt, és egészen biztosan hozzájárult a Fidesz második kétharmados győzelméhez.

A három héttel a ­2018-as országgyűlési választások előtt megrendezett hetedik Békemenet is csaknem négyszázezer embert mozdított meg. Három és fél év kihagyás után 2021-ben ismét útjára indult a Békemenet. Az október 23-ra meghirdetett eseményen – több százezer résztvevővel – a tizenöt évvel korábbi, gyurcsányi rendőrterrorra is emlékeztek. 

Orbán Viktor a békemeneten 2021 október 23-án. Fotó: Facebook/Orbán Viktor
Orbán Viktor beszédével szoktak zárulni a Békemenetek (Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala)

A harmadik Békemenet a háború árnyékában

A kilencedik Békemenetet 2022. március 15-én, két héttel az országgyűlési választások előtt szervezték meg. A magyar emberek akkor az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ünnepén egyértelmű üzenetet küldtek Brüsszelnek és a magyar baloldalnak: kinyilvánították, hogy nem kívánnak belekeveredni semmilyen háborúba, nem kívánnak sem fegyvereket, sem katonákat küldeni a frontvonalra. 

A miniszterelnök beszédében kiemelt szerepe volt az ukrajnai háborúnak.

Amióta létezik közös magyar nemzeti emlékezet, mindig ugyanazt akartuk: legyen béke, szabadság és egyetértés. Ugyanakkor ez nem maradhat puszta óhaj, mivel a békéhez, a szabadsághoz és az egyetértéshez erőre van szükség

– mondta Orbán Viktor a Békemenet után.

A tavalyi előtt Békemenetet 2024-ben, az európai parlamenti választások előtt szerveztek, a rendezvényt akkor is az ukrajnai háború árnyékolta be. Azonban a sok százezer résztvevő ismét hitet tett a békepárti politika oldalán. Tavaly október 23-án Magyarország legnagyobb politikai erejének, egész Európa legfontosabb politikai mozgalmának nevezte a Békemenetet Orbán Viktor az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján tartott ünnepi megemlékezésen. 

A Békemenet talán egész Európa legnagyobb nemzeti hazafias mozgalma, amely a liberális korszellem és a brüsszeli elnyomók ellenében képes volt megvédeni a hazáját

– fogalmazott a miniszterelnök a Kossuth térre érkezett Békemenet 2025 résztvevői előtt.

Magyar Péter és a kleptománia

Az idei Békemenet megtartását február 17-én jelentették be, nem sokkal ezt követően Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke bejelentette a maga baloldali menetét március 15-én 14 órára.  Nem ez az első eset, hogy Magyar Péter megpróbálja a Békemenetet koppintani. Feltételezhetően azért, mert még neki is tetszett a kormányártok rendezvénye.

Magyar Péter korábban ugyanis többször is részt vett a Békemeneten, és az első sorokban igyekezett tapsolni Orbán Viktornak. 

Magyar Péter korábban többször részt vett a Békemeneten (Forrás: Facebook)

Emlékezetes: Orbán Viktor tavaly szeptember végén bejelentette, hogy október 23-ára Békemenetet szerveznek Budapesten. Alig telt el néhány óra, Magyar Péter arról írt, hogy nemzeti menetet szervez a fővárosban. A Békemenet azonban már akkor arcon csapta Magyar Péter közvélemény-kutatóit.

Ifjabb Lomnici Zoltán, a CÖF–CÖKA szóvivője korábban elmondta: olyan szeretetközösség az övék, amely bizonyított az utóbbi években. Szerinte nem véletlen, hogy már a Békemenetet is jogi védelem alá kell helyezni, mert tort ül a politikai kleptománia.

A kis magyar Néró ezt is el akarja lopni. Nevezheti nemzetinek a saját menetét, attól az még egy olcsó politikai trükk lesz azoknak a megtévesztésére, akik elhiszik, hogy bármilyen módon alkalmas lenne a magyar nemzet képviseletére

– utalt Magyar Péterre a szóvivő.

Borítókép: Békemenet (Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

