A legnagyobb Békemenet előtt állunk, mindez rendesen arcon csaphatja Magyar Pétert

Március 15-én 11 órakor, a budapesti Elvis Presley térről indul el a Békemenet , a tömeg a Kossuth térig fog vonulni, ahol Orbán Viktor mond majd beszédet. A szervezők már 9 órára várják az érdeklődőket.

Orbán Viktor a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a nemzeti ünnep alkalmából szervezett Békemenetre, amelyet a „legnagyobb és legfontosabb” menetnek nevezett. A miniszterelnök bejegyzésében arra biztatott mindenkit, hogy vasárnap csatlakozzon a rendezvényhez, hangsúlyozva: nekünk, magyaroknak együtt kell megmutatnunk, hogy nem lehet bennünket zsarolni.

Több százezres tömeg a Békemeneteken

A szervezők szerint az idei Békemenet erődemonstráció lesz a béke és a nemzeti szuverenitás mellett. Mint mondták, a közelgő választások tétje az, hogy Magyarország a béke útján marad-e, ezért most különösen fontos megmutatni magunkat a kormány mellett. Azt mondták, a rendezvény üzenete, hogy a magyarok nem akarnak háborút, és meg akarják védeni az ország függetlenségét.

Immár hosszú időre nyúlik vissza a Békemenetek története, az elsőt még 2012-ben tartották. A mostani a 12. Békemenet lesz a sorban.

Az eddigi Békemenetek listája:

2012. január 21. 2012. március 15. 2012. október 23. 2013. február 5. (A Békemenetet Gyulán tartották) 2013. október 23. 2014. március 29. 2018. március 15. 2021. október 23. 2022. március 15. 2024. június 1. 2025. október 23.

A Békemenetek közös vonása, hogy rendre több százezres tömeg vesz részt a megmozdulásokon.

Kiállás a kormány mellett

A 2012 januárjában tartott első meneten mintegy négyszázezren álltak ki a hazai és nemzetközi támadások kereszttüzébe került Orbán-kormány mellett. Ilyen hatalmas tömeg hazánkban addig még soha nem demonstrált regnáló kormány mellett. Ezt követően 2014-ig még öt Békemenetet tartottak, négyet Budapesten, egyet Gyulán. Minden fővárosi rendezvényen több százezren álltak ki a nemzeti kormányért, és tettek hitet hazánk függetlensége és szuverenitása mellett. A menethez csatlakoztak a határain­kon túl élő magyarok és a kormány iránti szimpátiájukat kifejezni kívánó lengyelek is.

A 2014-es országgyűlési választások előtt egy héttel szervezett hatodik megmozdulás a szervezők szerint minden idők legnagyobb Békemenete volt, és egészen biztosan hozzájárult a Fidesz második kétharmados győzelméhez.

A három héttel a ­2018-as országgyűlési választások előtt megrendezett hetedik Békemenet is csaknem négyszázezer embert mozdított meg. Három és fél év kihagyás után 2021-ben ismét útjára indult a Békemenet. Az október 23-ra meghirdetett eseményen – több százezer résztvevővel – a tizenöt évvel korábbi, gyurcsányi rendőrterrorra is emlékeztek.