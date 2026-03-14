A legnagyobb Békemenet előtt állunk, mindez rendesen arcon csaphatja Magyar Pétert

Március 15-én 11 órakor, a budapesti Elvis Presley térről indul el a Békemenet , a tömeg a Kossuth térig fog vonulni, ahol Orbán Viktor mond majd beszédet. A szervezők már 9 órára várják az érdeklődőket.
Orbán Viktor a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a nemzeti ünnep alkalmából szervezett Békemenetre, amelyet a „legnagyobb és legfontosabb” menetnek nevezett. A miniszterelnök bejegyzésében arra biztatott mindenkit, hogy vasárnap csatlakozzon a rendezvényhez, hangsúlyozva: nekünk, magyaroknak együtt kell megmutatnunk, hogy nem lehet bennünket zsarolni.
Több százezres tömeg a Békemeneteken
A szervezők szerint az idei Békemenet erődemonstráció lesz a béke és a nemzeti szuverenitás mellett. Mint mondták, a közelgő választások tétje az, hogy Magyarország a béke útján marad-e, ezért most különösen fontos megmutatni magunkat a kormány mellett. Azt mondták, a rendezvény üzenete, hogy a magyarok nem akarnak háborút, és meg akarják védeni az ország függetlenségét.
Immár hosszú időre nyúlik vissza a Békemenetek története, az elsőt még 2012-ben tartották. A mostani a 12. Békemenet lesz a sorban.
Az eddigi Békemenetek listája:
- 2012. január 21.
- 2012. március 15.
- 2012. október 23.
- 2013. február 5. (A Békemenetet Gyulán tartották)
- 2013. október 23.
- 2014. március 29.
- 2018. március 15.
- 2021. október 23.
- 2022. március 15.
- 2024. június 1.
- 2025. október 23.
A Békemenetek közös vonása, hogy rendre több százezres tömeg vesz részt a megmozdulásokon.
Kiállás a kormány mellett
A 2012 januárjában tartott első meneten mintegy négyszázezren álltak ki a hazai és nemzetközi támadások kereszttüzébe került Orbán-kormány mellett. Ilyen hatalmas tömeg hazánkban addig még soha nem demonstrált regnáló kormány mellett. Ezt követően 2014-ig még öt Békemenetet tartottak, négyet Budapesten, egyet Gyulán. Minden fővárosi rendezvényen több százezren álltak ki a nemzeti kormányért, és tettek hitet hazánk függetlensége és szuverenitása mellett. A menethez csatlakoztak a határainkon túl élő magyarok és a kormány iránti szimpátiájukat kifejezni kívánó lengyelek is.
A 2014-es országgyűlési választások előtt egy héttel szervezett hatodik megmozdulás a szervezők szerint minden idők legnagyobb Békemenete volt, és egészen biztosan hozzájárult a Fidesz második kétharmados győzelméhez.
A három héttel a 2018-as országgyűlési választások előtt megrendezett hetedik Békemenet is csaknem négyszázezer embert mozdított meg. Három és fél év kihagyás után 2021-ben ismét útjára indult a Békemenet. Az október 23-ra meghirdetett eseményen – több százezer résztvevővel – a tizenöt évvel korábbi, gyurcsányi rendőrterrorra is emlékeztek.
