Másolja Jakabot, utánozza Orbánt – kifulladóban Magyar Péter politikája

Úgy tűnik, hogy Magyar Péteréknél teljesen elfogytak az önálló ötleteik, ezúttal Jakab Péter kommunikációjából próbálnak meríteni.

Jakab Péter szintjén: Magyar Péter bekattant, egy Orbán Viktor formájú papírbáb vállát veregeti. Forrás: YouTube

Magyar Péter ugyanis néhány nappal ezelőtt egy papírbábot cipelt fel magával a színpadra Miskolcon, ami Orbán Viktort ábrázolja. A Tisza Párt elnöke mindenképp azt szeretné, ha a miniszterelnök vele vitatkozna, és azt mondja, hogy mostantól hordani fogja magával a papírbábot szerte az országban. Az EP-képviselő szerint kérdezni is lehet majd a tiszás fórumokon Orbán Viktortól, és ő fog helyette válaszolni. A miskolci rendezvényen a papírbábot végig a színpadon tartotta Magyar Péter, többször fogdosta, és beszélt is hozzá.

Magyar Péter agymenése Jakab találmánya

Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy Magyar Péter látszólagos agymenése nem önálló találmány. Ugyanezt a politikai kommunikációt folytatta korábban a Jobbik elnökeként Jakab Péter is, őt másolja a Tisza-vezér.

Az egykori pártelnök 2018-ban –miután együtt tüntetett Gyurcsány Ferencékkel a közmédiánál (akikkel szemben a Jobbik létrejött) – , bement a HírTV műsorába, hogy Orbán Viktornak beolvassa a tüntetők öt pontját.

A politikus a miniszterelnöknek címezve úgy beszélt, mintha a kormányfő otthon a televízió képernyője előtt ült volna, egy képzelt diskurzust bemutatva vele a nézőknek. Magyar Péterék tehát önálló gondolatok, tervek hiányában más pártok kommunikációs stratgiájából próbálnak összerakni egy sajátot.

Magyar Péter a Fidesztől is lopna

Erre utalhat az is, hogy Magyar Péter éppen aznapra hívta Kötcsére a támogatóit szeptember elején, amikor a Fidesz. A kormánypártok nála hónapokkal korábban meghirdették a rendezvényt, de Magyar Péter megpróbálta úgy tálalni, mintha a Fidesz másolta volna őt. Az sem zavarta meg ebben, hogy a polgári pikniket 2004 óta a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezi a kötcsei Dobozy-kúrián. Azóta hagyománynak számít, hogy a miniszterelnök a kötcsei pikniken a jobboldali-konzervatív szellemi és gazdasági holdudvar meghívottjai előtt zárt körben ad helyzetértékelést a politikai folyamatokról. Korábban Magyar Péter is járt a rendezvényre, Varga Judit igazságügyi miniszter párjaként.