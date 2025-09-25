Magyar PéterTisza PártJakab Péter

Másolja Jakabot, utánozza Orbánt – kifulladóban Magyar Péter politikája

Jakab Péter módszerét lopja Magyar Péter, aki a miskolci fórumán Orbán Viktor formájú papírbábot vitt magával a színpadra, hogy látszólagos vitapartnerként szerepeltesse. Hasonlót művelt korábban Jakab Péter is. Elemzők szerint a politikus ötlethiányát jelzi mindez, hiszen Magyar Péter képtelen saját stratégiát felmutatni.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 4:52
Jakab Péter Magyar Péter
Fotó: Magyar Nemzet montázs
Úgy tűnik, hogy Magyar Péteréknél teljesen elfogytak az önálló ötleteik, ezúttal Jakab Péter kommunikációjából próbálnak meríteni.

Jakab Péter szintjén: Magyar Péter bekattant, egy Orbán Viktor formájú papírbáb vállát veregeti. Forrás: YouTube
Jakab Péter szintjén: Magyar Péter bekattant, egy Orbán Viktor formájú papírbáb vállát veregeti. Forrás: YouTube

Magyar Péter ugyanis néhány nappal ezelőtt egy papírbábot cipelt fel magával a színpadra Miskolcon, ami Orbán Viktort ábrázolja. A Tisza Párt elnöke mindenképp azt szeretné, ha a miniszterelnök vele vitatkozna, és azt mondja, hogy mostantól hordani fogja magával a papírbábot szerte az országban. Az EP-képviselő szerint kérdezni is lehet majd a tiszás fórumokon Orbán Viktortól, és ő fog helyette válaszolni. A miskolci rendezvényen a papírbábot végig a színpadon tartotta Magyar Péter, többször fogdosta, és beszélt is hozzá. 

 

Magyar Péter agymenése Jakab találmánya

Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy Magyar Péter látszólagos agymenése nem önálló találmány. Ugyanezt a politikai kommunikációt folytatta korábban a Jobbik elnökeként Jakab Péter is, őt másolja a Tisza-vezér. 

Az egykori pártelnök 2018-ban –miután együtt tüntetett Gyurcsány Ferencékkel a közmédiánál (akikkel szemben a Jobbik létrejött) – , bement a HírTV műsorába, hogy Orbán Viktornak beolvassa a tüntetők öt pontját. 

A politikus a miniszterelnöknek címezve úgy beszélt, mintha a kormányfő otthon a televízió képernyője előtt ült volna, egy képzelt diskurzust bemutatva vele a nézőknek. Magyar Péterék tehát önálló gondolatok, tervek hiányában más pártok kommunikációs stratgiájából próbálnak összerakni egy sajátot.

 

Magyar Péter a Fidesztől is lopna

Erre utalhat az is, hogy Magyar Péter éppen aznapra hívta Kötcsére a támogatóit szeptember elején, amikor a Fidesz. A kormánypártok nála hónapokkal korábban meghirdették a rendezvényt, de Magyar Péter megpróbálta úgy tálalni, mintha a Fidesz másolta volna őt. Az sem zavarta meg ebben, hogy a polgári pikniket 2004 óta a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezi a kötcsei Dobozy-kúrián. Azóta hagyománynak számít, hogy a miniszterelnök a kötcsei pikniken a jobboldali-konzervatív szellemi és gazdasági holdudvar meghívottjai előtt zárt körben ad helyzetértékelést a politikai folyamatokról. Korábban Magyar Péter is járt a rendezvényre, Varga Judit igazságügyi miniszter párjaként. 

Magyar Pétert már nem viszi be Kötcsére magával Varga Judit, ezért oda ment balhézni. Forrás: Facebook
Magyar Pétert már nem viszi be Kötcsére magával Varga Judit, ezért odament balhézni (Forrás: Facebook)

Most hétvégén pedig Orbán Viktor bejelentette: október 23-ára békemenetet szerveznek Budapesten. Alig telt el néhány óra, Magyar Péter arról írt, hogy nemzeti menetet szervez Budapestre.  Mielőtt Magyar Péter azt állítaná, hogy az ötletet tőle lopta a Fidesz, érdemes megjegyezni, hogy az első békemenetet 2012 januárjában tartották meg, a Nem leszünk gyarmat! jelszóval mintegy négyszázezren álltak ki a hazai és nemzetközi támadások kereszttüzébe került Orbán-kormány mellett. Magyar Péter korábban többször is részt vett egyébként a békemeneten, és az első sorokban igyekezett tapsolni Orbán Viktornak. 

Magyar Péter korábban többször részt vett a békemeneten (Forrás: Facebook)

„Ami történik, az alapvetően arról árulkodik, hogy a Tisza Párt nem tud újítani, nem tud érdemi fordulatot elérni, miután számára kedvezőtlen politikai dinamika alakult ki. A Tisza-adó és a többi említett ügy miatt a pártelnök egyértelműen lejtőre került, most pedig kapkodva próbál valahogy úrrá lenni a helyzeten, és a jelek szerint ez abban merül ki, hogy igyekszik mindenütt ellopni a show-t a jobboldaltól” – mondta a Magyar Nemzetnek minderről Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője.

Borítókép: Jakab Péter és Magyar Péter (Fotó: MN kollázs)

