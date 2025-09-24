Magyar Péter a békemenetet is majmolja, ismét rászervezett a Fidesz rendezvényére

Ami történik, az alapvetően arról árulkodik, hogy a Tisza Párt nem tud újítani, nem tud érdemi fordulatot elérni, miután számára kedvezőtlen politikai dinamika alakult ki. Ha ez így marad, akkor tovább mennek lefelé a lejtőn, márpedig úgy tűnik, hogy elszólásokból, megszorításokról szóló tervekből nincs hiány a házuk táján, ráadásul abban is rendre kudarcot vallanak, hogy új arcokat építsenek fel – mondta a Magyar Nemzetnek Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője, akinél Magyar Péter mintamásolásáról érdeklődtünk.

Magyar Pétert már nem viszi be Kötcsére magával Varga Judit, ezért oda ment balhézni. Forrás: Facebook

Mint korábban beszámoltunk róla, Magyar Péter éppen aznapra hívta Kötcsére a támogatóit szeptember elején, amikor a Fidesz. A kormánypártok nála hónapokkal korábban meghirdették a rendezvényt, de Magyar Péter megpróbálta úgy tálalni, mintha a Fidesz másolta volna őt.

Az sem zavarta meg ebben, hogy a polgári pikniket 2004 óta a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezi a kötcsei Dobozy-kúrián.

Azóta hagyománynak számít, hogy a miniszterelnök a kötcsei pikniken a jobboldali-konzervatív szellemi és gazdasági holdudvar meghívottjai előtt zárt körben ad helyzetértékelést a politikai folyamatokról. Korábban Magyar Péter is járt a rendezvényre, Varga Judit igazságügyi miniszter párjaként.

Magyar Péter korábban többször részt vett a Békemeneten. Fotó: Facebook

Most hétvégén pedig Orbán Viktor bejelentette: október 23-ára Békemenetet szerveznek Budapesten. Alig telt el néhány óra, Magyar Péter arról írt, hogy Nemzeti menetet szervez Budapestre. Érdemes azt is megemlíteni, hogy Magyar Péter korábban többször is részt vett a Békemeneten, és az első sorokban igyekezett tapsolni Orbán Viktornak.

Orbán Viktor a békemeneten 2021 október 23-án. Magyar Péter akkor még valahol a tömegben tapsolhatott. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Az első Békemenetet egyébként 2012 januárjában tartották meg, a Nem leszünk gyarmat! jelszóval mintegy négyszázezren álltak ki a hazai és nemzetközi támadások kereszttüzébe került Orbán-kormány mellett.

Mi áll Magyar Péterék megfontolása mögött?

Zila János kifejtette: 2010 óta rendszeresen látjuk azt, hogy a baloldal próbálja lemásolni a jobboldal különböző politikai innovációit. Ide sorolhatjuk szerinte a Tisza nemzeti konzultációra vonatkozó kísérletét is.