Magyar Péter a békemenetet is majmolja, ismét rászervezett a Fidesz rendezvényére

Bár Magyarország alapterülete több, mint 93 ezer négyzetkilométer, az év pedig 365 napból áll, Magyar Péter éppen szeptember 7-ére, és éppen Kötcsére szervezett pártrendezvényt a Fidesz bejelentés nyomán. Most is hasonlóra készül: Orbán Viktor hétvégén október 23-ára Békemenetet jelentett be, ezt követően Magyar Péter is beharangozta Nemzeti menetét. De vajon lehet sikeres a mintamásolás a politikában az önálló hagyományépítés helyett?

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 5:07
Magyar Péter, Békemenet, Tisza Párt Balint Szentgallay/NurPhoto via AFP
Fotó: Balint Szentgallay/NurPhoto via AFP
Ami történik, az alapvetően arról árulkodik, hogy a Tisza Párt nem tud újítani, nem tud érdemi fordulatot elérni, miután számára kedvezőtlen politikai dinamika alakult ki. Ha ez így marad, akkor tovább mennek lefelé a lejtőn, márpedig úgy tűnik, hogy elszólásokból, megszorításokról szóló tervekből nincs hiány a házuk táján, ráadásul abban is rendre kudarcot vallanak, hogy új arcokat építsenek fel – mondta a Magyar Nemzetnek Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője, akinél Magyar Péter mintamásolásáról érdeklődtünk.

Magyar Pétert már nem viszi be Kötcsére magával Varga Judit, ezért oda ment balhézni. Forrás: Facebook
Magyar Pétert már nem viszi be Kötcsére magával Varga Judit, ezért oda ment balhézni. Forrás: Facebook

Mint korábban beszámoltunk róla, Magyar Péter éppen aznapra hívta Kötcsére a támogatóit szeptember elején, amikor a Fidesz. A kormánypártok nála hónapokkal korábban meghirdették a rendezvényt, de Magyar Péter megpróbálta úgy tálalni, mintha a Fidesz másolta volna őt.

Az sem zavarta meg ebben, hogy a polgári pikniket 2004 óta a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezi a kötcsei Dobozy-kúrián. 

Azóta hagyománynak számít, hogy a miniszterelnök a kötcsei pikniken a jobboldali-konzervatív szellemi és gazdasági holdudvar meghívottjai előtt zárt körben ad helyzetértékelést a politikai folyamatokról. Korábban Magyar Péter is járt a rendezvényre, Varga Judit igazságügyi miniszter párjaként.  

Magyar Péter korábban többször részt vett a Békemeneten. Fotó: Facebook

Most hétvégén pedig Orbán Viktor bejelentette: október 23-ára Békemenetet szerveznek Budapesten. Alig telt el néhány óra, Magyar Péter arról írt, hogy Nemzeti menetet szervez Budapestre. Érdemes azt is megemlíteni, hogy Magyar Péter korábban többször is részt vett a Békemeneten, és az első sorokban igyekezett tapsolni Orbán Viktornak.

Orbán Viktor a békemeneten 2021 október 23-án. Magyar Péter akkor még valahol a tömegben tapsolhatott. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Az első Békemenetet egyébként 2012 januárjában tartották meg, a Nem leszünk gyarmat! jelszóval mintegy négyszázezren álltak ki a hazai és nemzetközi támadások kereszttüzébe került Orbán-kormány mellett. 

 

Mi áll Magyar Péterék megfontolása mögött?

Zila János kifejtette: 2010 óta rendszeresen látjuk azt, hogy a baloldal próbálja lemásolni a jobboldal különböző politikai innovációit. Ide sorolhatjuk szerinte a Tisza nemzeti konzultációra vonatkozó kísérletét is.

„Minden ilyen kísérletnél jött valamilyen gikszer, mint Kulja András leszereplése, Ruszin-Szendi halmozódó botrányai, Tarr Zoltán előrehozott őszödi beszéde vagy Kármán András megszorító ötleteinek lelepleződése. Annak pedig még előtte állunk, hogy bemutassák az egyéni választókerületi jelöltjeiket. Nem csodálkoznék, ha ezzel kapcsolatban lenne némi szorongás a Tisza pártközpontjában” – vélekedett Zila János.

Az elemző szerint Magyar Péter elvesztette azt az imázsát, amit az ellenzéki szavazók körében korábban fel tudott építeni. 

Ez arról szólt, hogy ő lehet az a figura, aki a kormánnyal nem szimpatizálókat végre képviselheti, a már említett kiszivárgó programelemek azonban sokakra hidegzuhanyként hathatnak.

„Magyar Péterék többek között alacsony, egykulcsos személyi jövedelemadót ígértek, azonban a kiszivárgott információk szerint valójában a többséget nagyon hátrányosan érintő, progresszív rendszerben gondolkodnak. A Tisza-adó és a többi említett ügy miatt a pártelnök egyértelműen lejtőre került, most pedig kapkodva próbál valahogy úrrá lenni a helyzeten, és a jelek szerint ez abban merül ki, hogy igyekszik mindenütt ellopni a show-t a jobboldaltól” – írta.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

