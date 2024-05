A tizedik békemenet következik, mutatjuk a részleteket

Idén június 1-jén a tizedik alkalommal szervezik meg a a Civil Összefogás Fórum (CÖF) és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) és szellemi honvédői által 2012-ben életre hívott békemenetet, vagyis egy kerek, jubileumi számhoz érkezett a rendszerváltás utáni Magyarország legnagyobb tömegeket megmozgató civil kezdeményezése.

Az esemény szervezői korábban ismertették, hogy a békemenet gyülekezője 11 órakor kezdődik a Lánchíd pesti oldalán, majd a menet 13 órakor indul meg, és a Széchenyi téren, az idősebb Antall József rakparton, a Jászai Mari téren és a Margit hídon keresztül éri el a Margitszigetet. Orbán Viktor is jelen lesz, és 15 órától beszédet mond. Ifj. Lomnici Zoltán a CÖF–CÖKA elnöke lapunknak azt nyilatkozta, ilyen társadalmi erőt képviselő tömegrendezvény megkérdőjelezhetetlen üzenetet hordoz magával, és

elvitathatatlan bizonyítéka egy nép akaratának: esetünkben a béke iránti vágynak.

Úgy véli, a miniszterelnök részvétele és beszéde a békemeneten több szempontból is jelentős. Először is azt mutatja, hogy a kormány a béke ügyét stratégiai fontosságúnak tekinti. Továbbá a kormányfő jelenléte a közvetlen politikai kapcsolattartás fontos eszköze is, az emberek személyesen láthatják és hallhatják, ami erősíti a bizalmat és a közvetlen politikai részvétel érzetét. A legutóbbi, 2022-es békemeneten a CÖF–CÖKA elnöke, Csizmadia László tájékoztatása szerint közel félmillió ember vett részt, a mostanival minden idők legnagyobb békemenetére készülnek.

Békemenet: A legnagyobb tömegdemonstráció

A 2012 januárjában tartott első meneten Nem leszünk gyarmat! jelszóval mintegy négyszázezren álltak ki a hazai és nemzetközi támadások kereszttüzébe került Orbán-kormány mellett. Ilyen hatalmas tömeg hazánkban még soha nem demonstrált regnáló kormány mellett. A miniszterelnök akkor külön videóban köszönte meg az érte való kiállást:

A második Orbán-kormány (2010–2014) alatt – főként a nemzeti ünnepeinken – ezt követően még öt békemenetet tartottak, négyet Budapesten, egyet Gyulán. Minden fővárosi rendezvényen több százezren álltak ki a nemzeti kormányért, és tettek hitet hazánk függetlensége és szuverenitása mellett.

Békemenet a Bem József tértől a Hősök teréig 2013. október 23-án (Fotó: Tuba Zoltán)

A menethez csatlakoztak a határain­kon túl élő magyarok és a kormány iránti szimpátiájukat kifejezni kívánó lengyelek is.

A 2014-es országgyűlési választások előtt egy héttel szervezett hatodik megmozdulás a szervezők szerint minden idők legnagyobb békemenete volt, és egészen biztosan hozzájárult a Fidesz második kétharmados győzelméhez.

A harmadik Orbán-kormány (2014–2018) ciklusának végén, három héttel a ­2018-as országgyűlési választások előtt megrendezett hetedik békemenet is csaknem négyszázezer embert mozdított meg. Három és fél év kihagyás után 2021-ben ismét útjára indult a békemenet. Az október 23-ra meghirdetett eseményen – több százezer résztvevővel – a tizenöt évvel ezelőtti gyurcsányi rendőrterrorra is emlékeztek. A kilencedik békemenetet 2022. március 15-én, két héttel az országgyűlési választások előtt szervezték meg.

Orbán Viktor a békemeneten 2021 október 23-án. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A magyar emberek akkor az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ünnepén egyértelmű üzenetet küldtek Brüsszelnek és a magyar baloldalnak abban a tekintetben, hogy nem kívánnak belekeveredni semmilyen háborúba, nem kívánnak sem fegyvereket, sem katonákat küldeni a frontvonalra.