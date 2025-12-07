Súlyos büntetések az Abu-dzabi Nagydíjon, Verstappen győzelme szinte garantált

Az Abu-dzabi Nagydíj és a teljes 2025-ös Forma–1-idény az 58 körös futammal magyar idő szerint vasárnap 14 órától zárul. Lando Norris (McLaren) előnye jelenleg 12 pont Max Verstappen (Red Bull), és 16 pont Oscar Piastri (McLaren) előtt az összetett élén, így mindhárom pilóta esélyes még a világbajnoki címre – ilyen szezonzáróra 2010 óta nem volt példa. A szombati időmérő alapján az izgalom a versenyen is fennállhat, hiszen Verstappen indulhat a pole pozícióból Norris és Piastri elől. Ám talán éppen ez az a sorrend hármuk között, amely a lehető legkiszámíthatóbb vasárnapot vetíti előre.

A vb-címért harcoló Lando Norris, Max Verstappen és Oscar Piastri a Forma–1-es Abu-dzabi Nagydíj futamán is riválisok lehetnek (Fotó: AFP/Giuseppe Cacace)

Verstappen Norris és Piastri elől rajtolhat

Azt a múlt heti Katari Nagydíj leintése óta tudjuk, hogy Norrisnak elég a harmadik hely Abu-Dzabiban ahhoz, hogy pályafutása során először elhódítsa a vb-címet. Az már a szabadedzéseken látszott, hogy a Red Bull végsebessége nagyobb a McLarenénél, az időmérőn pedig az is kiderült, hogy egy körön is verhetetlen az energiaitalosok 1-es rajtszámú autója. Verstappen balszerencséjére viszont a konstruktőri bajnok nem hibázott nagyot, és Norris a második, míg Piastri a harmadik helyen zárt. Bár a wokingiak az elmúlt hónapokban több furcsa hibát is elkövettek versenyhétvégéken, elég egyértelműnek tűnik a kezdeti stratégiájuk, még ha alapból nincs is csapatutasítás a két pilóta között: rendkívül óvatos rajt, majd lehetőleg Piastri segítse védeni Norrist, ha mögötte marad. A bokszstratégia pedig alighanem szintén nagyon biztonsági lesz.

A holland győzelmére és a brit vb-címére van nagy esély

Az elmúlt napok-hetek alapján az is egyértelműnek tűnik, hogy az éllovas trió versenyébe legfeljebb George Russell (Mercedes) tud önerőből beleszólni, és a brit pilóta vasárnap is a negyedik rajtkockából indulhat. Russell el is mondta az időmérő után, hogy amennyiben Norris a rajt után átveszi a vezetést, akkor szerinte rögtön eldől a bajnoki cím, és ellenkező esetben Verstappennek azt a taktikát javasolja, hogy ne lépjen el túlzottan a mögötte haladóktól, hátha úgy hibára kényszeríti őket.

Ám azt is garantálni lehet, hogy ha a futam hajrájában Norris úgy halad a negyedik helyen, hogy Piastri előtte van, akkor az ausztrál elengedi a britet, hogy csapattársa megszerezhesse az összetettgyőzelmet.

Így aztán az időmérő után még biztosabbnak látszik, hogy legfeljebb egy technikai hiba esetén nem Lando Norrisé lesz a vb-cím, ahogy az is, hogy Max Verstappen futamgyőzelmét is leginkább egy meghibásodás hátráltathatja. Utóbbi mellett szól az is, hogy

az eddigi tizenhat Abu-dzabi Nagydíj közül tizenötször az első sorból induló egyik, azon belül is tizenegyszer a pole-ból rajtoló pilóta győzött. A legutóbbi tíz év mindegyikében utóbbi történt.

nincs esélye az esőnek, sem pedig a hatalmas hőségnek, így legfeljebb a szél befolyásolhatja külső tényezőként a versenyt.

Verstappen négyszer nyert már Abu-Dzabiban, ennél többször csak Lewis Hamilton örülhetett itt.

A három vb-aspiráns nyilatkozata

– Próbálom megnyerni a futamot. és persze gondolni fogok rá, hogy sok pontot szeretnék, hogy meglegyen a bajnoki cím.

De kell szerencse is, hogy mögöttünk olyan dolgok történjenek, hogy ez sikerülhessen

– látta reálisan a dolgokat az időmérő után Max Verstappen.