Súlyos büntetések az Abu-dzabi Nagydíjon, Verstappen győzelme szinte garantált

Vasárnap (ma) délután kiderül, ki lesz a Forma–1 2025-ös világbajnoka. Az Abu-dzabi Nagydíj futamán a címvédő Max Verstappen (Red Bull) indulhat az élről, és talán minden korábbinál nagyobb esélye van a futamgyőzelemre. A McLaren és a versenyzői – Lando Norris és Oscar Piastri – azonban taktikázhatnak, hiszen a brit pilótának a harmadik hely is biztosan elég a világbajnoki cím megszerzéséhez. A szombat büntetésáradatot is hozott az idényzáró nagydíj helyszínén.

Wiszt Péter
2025. 12. 07. 6:25
Lando Norris, Max Verstappen vagy Oscar Piastri (b–j) lesz a Forma–1 2025-ös világbajnoka? (Fotó: NurPhoto via AFP/Beata Zawrzel)
Az Abu-dzabi Nagydíj és a teljes 2025-ös Forma–1-idény az 58 körös futammal magyar idő szerint vasárnap 14 órától zárul. Lando Norris (McLaren) előnye jelenleg 12 pont Max Verstappen (Red Bull), és 16 pont Oscar Piastri (McLaren) előtt az összetett élén, így mindhárom pilóta esélyes még a világbajnoki címre – ilyen szezonzáróra 2010 óta nem volt példa. A szombati időmérő alapján az izgalom a versenyen is fennállhat, hiszen Verstappen indulhat a pole pozícióból Norris és Piastri elől. Ám talán éppen ez az a sorrend hármuk között, amely a lehető legkiszámíthatóbb vasárnapot vetíti előre.

A vb-címért harcoló Lando Norris, Max Verstappen és Oscar Piastri a Forma–1-es Abu-dzabi Nagydíj futamán is riválisok lehetnek
A vb-címért harcoló Lando Norris, Max Verstappen és Oscar Piastri a Forma–1-es Abu-dzabi Nagydíj futamán is riválisok lehetnek (Fotó: AFP/Giuseppe Cacace)

Verstappen Norris és Piastri elől rajtolhat

Azt a múlt heti Katari Nagydíj leintése óta tudjuk, hogy Norrisnak elég a harmadik hely Abu-Dzabiban ahhoz, hogy pályafutása során először elhódítsa a vb-címet. Az már a szabadedzéseken látszott, hogy a Red Bull végsebessége nagyobb a McLarenénél, az időmérőn pedig az is kiderült, hogy egy körön is verhetetlen az energiaitalosok 1-es rajtszámú autója. Verstappen balszerencséjére viszont a konstruktőri bajnok nem hibázott nagyot, és Norris a második, míg Piastri a harmadik helyen zárt. Bár a wokingiak az elmúlt hónapokban több furcsa hibát is elkövettek versenyhétvégéken, elég egyértelműnek tűnik a kezdeti stratégiájuk, még ha alapból nincs is csapatutasítás a két pilóta között: rendkívül óvatos rajt, majd lehetőleg Piastri segítse védeni Norrist, ha mögötte marad. A bokszstratégia pedig alighanem szintén nagyon biztonsági lesz.

A holland győzelmére és a brit vb-címére van nagy esély

Az elmúlt napok-hetek alapján az is egyértelműnek tűnik, hogy az éllovas trió versenyébe legfeljebb George Russell (Mercedes) tud önerőből beleszólni, és a brit pilóta vasárnap is a negyedik rajtkockából indulhat. Russell el is mondta az időmérő után, hogy amennyiben Norris a rajt után átveszi a vezetést, akkor szerinte rögtön eldől a bajnoki cím, és ellenkező esetben Verstappennek azt a taktikát javasolja, hogy ne lépjen el túlzottan a mögötte haladóktól, hátha úgy hibára kényszeríti őket.

Ám azt is garantálni lehet, hogy ha a futam hajrájában Norris úgy halad a negyedik helyen, hogy Piastri előtte van, akkor az ausztrál elengedi a britet, hogy csapattársa megszerezhesse az összetettgyőzelmet.

Így aztán az időmérő után még biztosabbnak látszik, hogy legfeljebb egy technikai hiba esetén nem Lando Norrisé lesz a vb-cím, ahogy az is, hogy Max Verstappen futamgyőzelmét is leginkább egy meghibásodás hátráltathatja. Utóbbi mellett szól az is, hogy

  • az eddigi tizenhat Abu-dzabi Nagydíj közül tizenötször az első sorból induló egyik, azon belül is tizenegyszer a pole-ból rajtoló pilóta győzött. A legutóbbi tíz év mindegyikében utóbbi történt.
  • nincs esélye az esőnek, sem pedig a hatalmas hőségnek, így legfeljebb a szél befolyásolhatja külső tényezőként a versenyt.
  • Verstappen négyszer nyert már Abu-Dzabiban, ennél többször csak Lewis Hamilton örülhetett itt.

A három vb-aspiráns nyilatkozata

– Próbálom megnyerni a futamot. és persze gondolni fogok rá, hogy sok pontot szeretnék, hogy meglegyen a bajnoki cím. 

De kell szerencse is, hogy mögöttünk olyan dolgok történjenek, hogy ez sikerülhessen

– látta reálisan a dolgokat az időmérő után Max Verstappen.

– Még nem gondolok a bajnokságra, majd eljön az idő, amikor elgondolkodom rajta. Most csalódott vagyok, hogy nem lett meg a pole pozíció. Holnap nyerni akarok, az lesz a cél – mondta Lando Norris.

– Izgalmas nap lesz a holnapi. Max nagyon gyorsnak tűnt a hosszabb etapokon, és most láthattuk, hogy egy körön is. Meglátjuk, milyen lesz a tempónk a versenyen – nyilatkozta Oscar Piastri.

A négyszeres vb-címvédő holland pilóta a Magyar Nagydíj után Norrishoz képest már 88 (a Holland Nagydíjat követően pedig Piastri mögött 104) pontos lemaradásban is volt. Ősszel olyan felzárkózást csinált, amely eddig szinte minden évben elég lett volna a vb-címhez. A pole pozíció mellett a rutin és a mentális fölény is mellette szól. Ám jelen állás szerint Norris 12 pontos előnye rengetegnek tűnik.

Verstappennek nem igazán van veszítenivalója, a McLaren versenyzőire ez nem mondható el
Verstappennek nem igazán van veszítenivalója, a McLaren versenyzőiről ez nem mondható el (Fotó: NurPhoto via AFP/Beata Zawrzel)

Súlyos büntetések szombaton

Az élen álló trió mellett másoknak is eseménydús volt az utolsó versenyhétvége második napja, többen is megfordultak a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) versenybírái előtt. Noha a rajtsorrendre és a pilótákra nem volt hatással egyik ítélet sem, egyes csapatok komoly pénzbírságot kaptak.

Az Aston Martint 25 ezer eurós pénzbüntetéssel sújtották, amelyből csupán 15 ezret függesztettek fel a következő egy évre. A már a versenyzők évzáró vacsorájáról és az első szabadedzésről is hiányzó Fernando Alonso és Lance Stroll csapata azért kapta a büntetést, mert a spanyol és a kanadai versenyző sem jelent meg a pénteki szurkolói fórumon, ahol pedig kötelező lett volna a részvétel. A silverstone-iak bírságának mértékét csökkentette, hogy 

kárpótlásul megígérték, hogy a hétvége során a szurkolói zónában aláírt csapatsapkákat osztogatnak a rajongóknak, 

akik közül két személynek garázstúrára adnak lehetőséget.

A Red Bull 10 ezer eurós pénzbüntetést kapott az FIA-tól, amiért nem szólt pilótájának a harmadik szabadedzésen egy közeledő gyorsabb riválisra, és emiatt Cunoda Juki feltartotta Lando Norrist. A japán versenyző az áldozat szerepében is feltűnt ezen a gyakorláson: Andrea Kimi Antonellit ráengedték az autójára a bokszutcában, ezért az olasz istállója, a Mercedes szintén 10 ezer eurós bírságot kapott. Végül pedig a Williamsnek is fizetnie kell hasonló okból, miután a bokszban Alexander Albont egy munkatársuk figyelmetlenül ráengedte Esteban Oconra, szintén az utolsó edzésen.

Az FIA már az elmúlt versenyhétvégéken sem tétlenkedett, így muszáj megjegyezni: attól, hogy valaki a leintéskor a vb-cím tulajdonosának tűnik, még nem biztos, hogy ő is nyeri meg az összetettet. Inkább várjuk majd meg az ünnepléssel az este kiadásra kerülő hivatalos végeredményt…

A Forma–1-es Abu-dzabi Nagydíj várható rajtsorrendje:

  1. Max Verstappen (holland, Red Bull)
  2. Lando Norris (brit, McLaren)
  3. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
  4. George Russell (brit, Mercedes)
  5. Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
  6. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
  7. Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)
  8. Esteban Ocon (francia, Haas)
  9. Isack Hadjar (francia, Racing Bulls)
  10. Cunoda Juki (japán, Red Bull)
  11. Oliver Bearman (brit, Haas)
  12. Carlos Sainz (spanyol, Williams)
  13. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
  14. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
  15. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
  16. Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
  17. Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
  18. Nico Hülkenberg (német, Sauber)
  19. Pierre Gasly (francia, Alpine)
  20. Franco Colapinto (argentin, Alpine)

