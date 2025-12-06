Rendkívüli

forma-1oscar piastriF1Abu-DzabiLando NorrisMax Verstappenszabadedzés

Nem Norris, nem Verstappen, nem Piastri: minden borul az F1-záráson?

Hamarosan a minden eldöntő hétvége legizgalmasabb részéhez érkezünk. A 2025. évi Forma–1-es világbajnokság utolsó versenyén, az Abu-dzabi Nagydíjon óriási harc várható, hiszen a világbajnoki címért továbbra is versenyben van Lando Norris, Oscar Piastri és Max Verstappen is. Szombat délelőtt a harmadik szabadedzést tartották, ahol viszont nem közülük valaki, hanem George Russell futotta a leggyorsabb kört. Norris a második, Verstappen a harmadik, Piastri az ötödik helyen hozta be autóját. Lewis Hamilton vesszőfutása balesettel folytatódott.

Tóth Norbert
2025. 12. 06. 13:14
Az utolsó, minden eldöntő hétvégéhez érkeztünk. Az Abu-dzabi Nagydíj pénteki, első szabadedzésen Oscar Piastri nem vett részt, miközben a másik két, világbajnoki címért harcoló pilóta, Lando Norris és Max Verstappen jó néhány kört megtett gyakorlásképpen. Az angol az első, a holland a második helyen zárta a nyitányt. A második gyakorláson szintén Norris átlagtempója volt a legjobb, utána Piastri, majd Verstappen következett ebben az összevetésben. A második szabadedzést is a jelenlegi vb-éllovas nyerte meg , Max Verstappen a második, Oscar Piastri csupán a 11. pozícióban zárt.

Véget értek az Abu-dzabi Nagydíj szabadedzései.
Továbbra is Lando Norris a leggyorsabb az Abu-dzabi Nagydíjon a világbajnok-jelöltek közül (Fotó: NurPhoto/Nicolas Economou)

Nem várt győztes az Abu-dzabi Nagydíj harmadik szabadedzésén

Lassacskán indult be a második szabadedzés, várni kellett némi időt az első mért körökre. Lando Norris ment először a világbajnok aspiránsok közül, azonnal az élre ugrott. Piastrinál Bearman és Leclerc is gyorsabb volt az első köre után, majd az ötödik helyre szorult vissza.

Az angol vb-éllovas kis híján balesetet szenvedett: nem sok kellett ahhoz, hogy a hátulról a Red Bullt vezető Cunodába rongyoljon. A bukótérbe futott ki Norris, hogy elkerülje a karambolt.

Amikor megérkezett Max Verstappen, akkor a leggyorsabb kört tette meg. A két McLaren a negyedik és tizenegyedik volt ekkor.

Hamilton már nem kerülte el a balesetet: a szenvedő angol világbajnok elvesztette az irányítást autója felett, a falba csapódott a Ferrari. Piros zászlót lengettek.

Ezután jöttek Piastri percei: az ausztrál több mint fél másodpercet vert holland riválisára. A bokszutcában is voltak történések: Antonelli és Cunoda ütközött össze, a Red Bull komolyabb károkat szenvedett.

Végül a Mercedest vezető George Russell (1:23.334) zárt az élen, és nyerte meg a harmadik szabadedzést. Őt Lando Norris (1:23.338) követte és Max Verstappen (1:23.458) követte. Oscar Piastri (1:23.593) Fernando Alonso mögött az ötödik leggyorsabb volt.

Norris 20, Verstappen 15, Piastri pedig 17 kört tett meg a tréning alatt.

Ha az utolsó futamon megkavarodik az erősorrend, és Russell vasárnap is beleszól a vb-esélyesek csatájába, az Verstappennek és Piastrinak kedvezhet, Norrisnak a harmadik hely mindenképpen elég lenne a világbajnoki címhez.

Forma-1 Abu-dzabi Nagydíj, a hétvége további menetrendje

  • szombat: időmérő 15.00
  • vasárnap: futam 14.00

Továbbra is hódít a Forma–1 a magyar nézők körében
Továbbra is hódít a Forma–1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet.
