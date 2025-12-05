Forma-1oscar piastriAbu-dzabi NagydíjLando NorrisMax Verstappen

A pontverseny éllovasa továbbra is magabiztos, egyelőre megelőzi üldözőit

Az első után a második szabadedzés is a bajnoki éllovas győzelmével ért véget. A Forma–1-es világbajnoki címről is döntő Abu-dzabi Nagydíj pénteki napját a McLaren pilótája, Lando Norris uralta, és egyelőre maga mögött tudhatja közvetlen vb-riválisait, Max Verstappent és Oscar Piastrit is.

Hatos Szabolcs
2025. 12. 05. 15:18
Lando Norris örülhet, ha a versenyhétvége folytatásában is olyan magabiztosan versenyez, mint pénteken, világbajnok lesz. Fotó: NurPhoto/Nicolas Economou
A Forma–1-es Abu-dzabi Nagydíj második szabadedzésén már nem voltak az első tréninghez hasonló pilótacserék , az a húsz versenyző hajtott a pályára az év utolsó pénteki eseményén, aki szerződéssel rendelkezett a 2025-ös évre. A vb-címért küzdő, jelenleg éllovas Lando Norris (McLaren) és az őt 12 ponttal követő Max Verstappen (Red Bull) mellett tehát ekkor már Norris márkatársa, a 16 pontnyi lemaradással vb-harmadik Oscar Piastri is pályára hajtott.

Lando Norris legközelebbi üldözője a képünkön látható négyszeres bajnok Max Verstappen, aki ezen a hétvégén az ötödik vb-győzelmére hajt
Lando Norris legközelebbi üldözője a képünkön látható négyszeres bajnok Max Verstappen, aki ezen a hétvégén az ötödik vb-győzelmére hajt (Fotó: AFP/Giuseppe Cacace)

 

Lando Norris idejénél másodjára sem volt jobb

Az edzés már a vasárnapi versenykörülményekre hangolva naplementében kezdődött, viszont esti fényviszonyok közepette ért véget. A többség közepes keverékű abroncsokkal kezdett, akik nem, ők azonnal az élre álltak. Negyedóra után két újonc, a jövőre már a Red Bull egyik autóját vezető Isac Hadjar (Racing Bulls) és Oliver Bearman (Haas) vezetett, ám az egyórás etap feléhez közeledve a vb-címvédő Verstappen került az időlista élére – ehhez neki is lágy keverékekre volt szüksége. Kisvártatva Norris megfutotta a gyakorlás legjobb körét, az 1:23.083-nál jobbat pedig később sem tudott már elérni senki, főként, miután a versenyzők az időmérős körök szimulálása után átálltak a versenyszimulációk teljesítésére. 

Lando Norris volt a leggyorsabb a pénteki nap mindkét edzésén
Lando Norris volt a leggyorsabb a pénteki nap mindkét edzésén (Fotó: NurPhoto/Nicolas Economou)

A vb-aspiránsok közül Norris átlagtempója volt a legjobb, utána Piastri, majd Verstappen következett ebben az összevetésben. A szabadedzést Lando Norris nyerte meg Max Verstappen és a Mercedest vezető George Russell előtt, Oscar Piastri csupán a 11. pozícióban zárt.

A szezonzáró versenyhétvége magyar idő szerint szombaton 11.30-tól a harmadik gyakorlással, 15 órától pedig az időmérővel folytatódik. A vb-címről is döntő 58 körös abu-dzabi futam vasárnap 14 órakor rajtol el.

 

