Zaharova fakenewsnak nevezte a Bloomberg állításait

Ahogy arról lapunk is beszámolt, december elején Vlagyimir Putyin fogadta a Kremlben Steve Witkoffot és Jared Kushnert. A felek megvitatták az orosz–ukrán háború lezárását célzó béketervet, de nem sikerült kompromisszumos megoldást találniuk. Ahogy az orosz elnök a találkozó után kijelentette, a washingtoni delegáció az eredeti béketerv 27 pontját négy részre osztotta, és javasolták, hogy azokat külön-külön vizsgálják meg. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője reagált a Bloomberg frissen megjelent cikkére, ami Oroszország béketerveivel kapcsolatosan jelent meg a hírportálon – írja a Ria Novosztyi.

Zaharova hamis hírnek bélyegezte a Bloomberg értesüléseit

Fotó: KRISTINA KORMILITSYNA/POOL