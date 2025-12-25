orosz-ukrán háborúAmerikaZaharovabéketerv

Zaharova fakenewsnak nevezte a Bloomberg állításait

December elején a Kremlben tárgyalt az amerikai és az orosz delegáció, az orosz–ukrán háború lezárását célzó béketervekről. A Bloomberg cikkében azt állította, Moszkva jelentős módosításokat követelne, többek között az ukrán fegyveres erők létszámának korlátozását. Marija Zaharova ezt határozottan cáfolta.

Magyar Nemzet
2025. 12. 25. 21:21
Marija Zaharova Fotó: YURI KADOBNOV Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, december elején Vlagyimir Putyin fogadta a Kremlben Steve Witkoffot és Jared Kushnert. A felek megvitatták az orosz–ukrán háború lezárását célzó béketervet, de nem sikerült kompromisszumos megoldást találniuk. Ahogy az orosz elnök a találkozó után kijelentette, a washingtoni delegáció az eredeti béketerv 27 pontját négy részre osztotta, és javasolták, hogy azokat külön-külön vizsgálják meg. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője reagált a Bloomberg frissen megjelent cikkére, ami Oroszország béketerveivel kapcsolatosan jelent meg a hírportálon – írja a Ria Novosztyi.

Zaharova hamis hírnek bélyegezte a Bloomberg értesüléseit
Fotó: KRISTINA KORMILITSYNA/POOL

A diplomata idézte a cikket, amely azt állítja, hogy Moszkva jelentős változtatásokat akar az amerikai békejavaslat legújabb változatában – például az ukrán hadsereg létszámának korlátozását. A hírügynökség egy orosz hatóságokhoz közel álló forrásra hivatkozik.

Úgy tűnik, hogy ennek a médiának nincsenek megbízható, a Kremlhez közeli forrásai. Csak megbízhatatlanok. A Kreml-közeli hivatkozás pedig a hamis hír leplezése

 – írta Telegram-csatornáján Zaharova. 

Borítókép: Marija Zaharova (Fotó: AFP)

