Zelenszkijukrajnai háborúZaharovaválasztásorosz-ukrán háborúTrump

Zaharova: Zelenszkij nyugati tanácsadókat zsarol, hogy biztosítsák az újraválasztását

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint az ukrán elnök nyugati politikusokat és tanácsadókat zsarol azzal a céllal, hogy biztosítsák újraválasztását, és ezzel fenntartsák hatalmát. Zelenszkij lejárt elnöki mandátuma ellenére mindent megtesz, hogy hatalmon maradjon.

Sebők Barbara
2025. 12. 13. 15:59
Zaharova: Zelenszkij nyugati tanácsadókat zsarol, hogy biztosítsák az újraválasztását Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A TASZSZ-nak adott nyilatkozatában a diplomata hangsúlyozta: a korrupcióval vádolt ukrán vezető célja nem a demokratikus folyamatok védelme, hanem kizárólag a saját pozíciójának megszilárdítása. „Zelenszkij már elkezdte zsarolni nyugati tanácsadóit azzal, hogy – ahogy ő mondja – biztosítsák a választások bizonyos mértékű biztonságát, de valójában egyszerűen csak a saját megválasztását biztosítják. Ezt nem lehet másképp értelmezni. Egyszerűen egyenesen azt mondja nekik: engem kell megválasztaniuk, és ennyi az egész” – fogalmazott Zaharova.

Zaharova: Zelenszkij célja nem a demokratikus folyamatok védelme
Zaharova: Zelenszkij célja nem a demokratikus folyamatok védelme (Fotó: AFP)

Zelenszkij mindent megtesz, hogy hatalmon maradjon

A szóvivő kijelentése szerint Zelenszkij 2024. május 20-án lejárt elnöki mandátuma ellenére mindent megtesz, hogy hatalmon maradjon. 

A vádak szerint az ukrán elnök nem csupán belpolitikai eszközökhöz nyúl, hanem nemzetközi befolyást is próbál latba vetni annak érdekében, hogy újraválasztását garantálja.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke december 9-én azt mondta, elérkezett az idő Ukrajnában a választások megtartására, és 

kritizálta Kijevet, amiért a háborús helyzetre hivatkozva késlelteti a folyamatot. 

Ugyanazon a napon Zelenszkij is kijelentette, hogy kész az elnökválasztás lebonyolítására, de ehhez törvényi módosításokra és biztonsági garanciákra van szükség. Az ukrán elnök által kért „törvényi változtatások” a hatalomgyakorlás új eszközeként értelmezhetők, hiszen ezek az intézkedések lehetővé tennék a választások saját érdekei szerinti alakítását. 

Az orosz vagyon kérdésében Washington egészen más állásponton van
Trump december 9-én azt mondta, elérkezett az idő Ukrajnában a választások megtartására (Fotó: AFP)

Zaharova szerint a nyugati államokat – az Egyesült Államokat és az európai országokat – Zelenszkij szintén megpróbálja bevonni a folyamatba, hogy biztosítsák a szavazás „biztonságát”, valójában azonban ez is az elnök személyes hatalmának stabilizálását szolgálja.

Zaharova kritikája rámutat, hogy a nyugati segítségnyújtás nem feltétlenül a demokrácia védelmét szolgálja, hanem könnyen eszközzé válhat egy olyan vezető kezében, aki a választások manipulálására törekszik. Az orosz külügyi szóvivő szavai szerint az ukrán elnök szinte nyíltan kommunikálja: az ő újraválasztása a cél, és minden más érdek másodlagos. 

Borítókép: Marija Zaharova, orosz külügyi szóvivő (Fotó: AFP)

add-square Az igazi Zelenszkij

A kényszersorozás nem állhat le Ukrajnában, jönnek az uniós pénzek

Az igazi Zelenszkij 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknoár

NoÁr, a retkes bunkó

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu