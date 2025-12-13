A TASZSZ-nak adott nyilatkozatában a diplomata hangsúlyozta: a korrupcióval vádolt ukrán vezető célja nem a demokratikus folyamatok védelme, hanem kizárólag a saját pozíciójának megszilárdítása. „Zelenszkij már elkezdte zsarolni nyugati tanácsadóit azzal, hogy – ahogy ő mondja – biztosítsák a választások bizonyos mértékű biztonságát, de valójában egyszerűen csak a saját megválasztását biztosítják. Ezt nem lehet másképp értelmezni. Egyszerűen egyenesen azt mondja nekik: engem kell megválasztaniuk, és ennyi az egész” – fogalmazott Zaharova.
Zelenszkij mindent megtesz, hogy hatalmon maradjon
A szóvivő kijelentése szerint Zelenszkij 2024. május 20-án lejárt elnöki mandátuma ellenére mindent megtesz, hogy hatalmon maradjon.
A vádak szerint az ukrán elnök nem csupán belpolitikai eszközökhöz nyúl, hanem nemzetközi befolyást is próbál latba vetni annak érdekében, hogy újraválasztását garantálja.
