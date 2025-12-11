Trump nyomatékosította: válaszokat vár Kijevtől

Az ukrajnai béketárgyalások előmozdítására irányuló európai kezdeményezések újabb fordulóhoz érkeztek: uniós vezetők egy Zelenszkij–Trump-találkozót szeretnének megszervezni, ám az amerikai elnök szerint a Fehér Háznak előbb világos „válaszokra” van szüksége Kijevtől. Donald Trump december 10-én beszélt arról, hogy a tervezett megbeszélések csak akkor valósulhatnak meg, ha Ukrajna egyértelmű álláspontot mutat a békerendezés és a jövőbeli választások ügyében – számolt be róla cikkében a The Kyiv Independent.

Donald Trump szerint a Fehér Háznak előbb világos „válaszokra” van szüksége Kijevtől (Fotó: AFP)

Trump újságírók előtt úgy fogalmazott: Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek reálisnak kell lennie az elkövetkezendő döntésekben. Megjegyezte, hogy figyelme egyre inkább az ukrán elnökválasztás időzítésére irányul, amely a hadiállapot miatt jelenleg nem tartható meg.

Úgy gondolom, hogy Zelenszkijnek reálisnak kell lennie, és kíváncsi vagyok, mennyi idő telik még el a választásokig

– mondta Trump.

„Ez egy demokrácia. Már régóta tart.” A kijelentés azért is figyelemre méltó, mert Kijev eddig következetesen kizárta a választások lehetőségét a háború végéig.

Trump hangsúlyai azonban jelezhetik: Washington a béketerv részeként politikai rendezést is szorgalmaz.

Ukrajna az elmúlt hetekben intenzív egyeztetéseket folytatott európai és amerikai tisztviselőkkel az Egyesült Államok által támogatott békeegyezmény felülvizsgálatáról. Kijev szeretné, ha az új szerkezet jobban tükrözné saját érdekeit. Zelenszkij egy nappal Trump nyilatkozata előtt jelentette be: Ukrajna 28 pontról 20 pontra módosította a béketervet európai partnereivel közösen. A 20 pontos dokumentum a tervek szerint a háromrészes békerendszer központi elemévé válna, amely magában foglalná a békeszerződés megkötését, a biztonsági garanciák rendszerét és az ország újjáépítésének kereteit. Trump ugyanakkor jelezte: Washington még nem elkötelezett a találkozó mellett. Mint mondta, európai vezetők – köztük Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság – szeretnék, ha már a hétvégén sor kerülne az egyeztetésre, de a Fehér Háznak további biztosítékokra van szüksége.

Szeretnék, ha elmennénk egy találkozóra Európába a hétvégén, és attól függően fogunk dönteni, hogy mit hoznak vissza. Nem akarunk időt pazarolni

– fogalmazott az amerikai elnök.

Zelenszkij az utóbbi napokban több alkalommal is jelezte, hogy Ukrajna akár a háborús helyzet idején is készen állhat választásokat tartani, ha nemzetközi partnerei biztosítják a megfelelő biztonsági feltételeket.

Ha partnereink, köztük legfontosabb partnerünk Washingtonban ilyen konkrétan beszél az ukrajnai választásokról, akkor minden kérdésre legitim ukrán válaszokat kell adnunk

– mondta Zelenszkij.

Jelenleg azonban a hadiállapot – amely az orosz invázió 2022. február 24-i kezdete óta folyamatosan érvényben van – tiltja mind az elnöki, mind a parlamenti, mind a helyi választások megtartását. A háború elhúzódása és Trump tárgyalási hangsúlyai viszont arra utalnak, hogy a kérdés hamarosan a békerendezés egyik kulcstémájává válhat.