TrumpKijevZelenszkijbéketervorosz-ukrán háború

Trump nyomatékosította: válaszokat vár Kijevtől

Az amerikai elnök szerint a Fehér Háznak egyértelmű ukrán válaszokra van szüksége ahhoz, hogy sor kerülhessen egy Zelenszkijjel tartandó találkozóra a béketárgyalások ügyében. Donald Trump azt is hangsúlyozta, hogy Kijevnek „reálisan” kell kezelnie a választások kérdését, amely a hadiállapot miatt jelenleg tiltott. Zelenszkij közben megerősítette: amennyiben partnerei biztosítják a feltételeket, akár a háború alatt is sor kerülhet voksolásra. A béketerv továbbra is bizonytalan, miközben Moszkva sem enyhít követelésein.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 12:00
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrajnai béketárgyalások előmozdítására irányuló európai kezdeményezések újabb fordulóhoz érkeztek: uniós vezetők egy Zelenszkij–Trump-találkozót szeretnének megszervezni, ám az amerikai elnök szerint a Fehér Háznak előbb világos „válaszokra” van szüksége Kijevtől. Donald Trump december 10-én beszélt arról, hogy a tervezett megbeszélések csak akkor valósulhatnak meg, ha Ukrajna egyértelmű álláspontot mutat a békerendezés és a jövőbeli választások ügyében – számolt be róla cikkében a The Kyiv Independent.

Donald Trump szerint a Fehér Háznak előbb világos „válaszokra” van szüksége Kijevtől
Donald Trump szerint a Fehér Háznak előbb világos „válaszokra” van szüksége Kijevtől (Fotó: AFP)

Trump újságírók előtt úgy fogalmazott: Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek reálisnak kell lennie az elkövetkezendő döntésekben. Megjegyezte, hogy figyelme egyre inkább az ukrán elnökválasztás időzítésére irányul, amely a hadiállapot miatt jelenleg nem tartható meg.

Úgy gondolom, hogy Zelenszkijnek reálisnak kell lennie, és kíváncsi vagyok, mennyi idő telik még el a választásokig

 – mondta Trump. 
„Ez egy demokrácia. Már régóta tart.” A kijelentés azért is figyelemre méltó, mert Kijev eddig következetesen kizárta a választások lehetőségét a háború végéig. 

Trump hangsúlyai azonban jelezhetik: Washington a béketerv részeként politikai rendezést is szorgalmaz.

Ukrajna az elmúlt hetekben intenzív egyeztetéseket folytatott európai és amerikai tisztviselőkkel az Egyesült Államok által támogatott békeegyezmény felülvizsgálatáról. Kijev szeretné, ha az új szerkezet jobban tükrözné saját érdekeit. Zelenszkij egy nappal Trump nyilatkozata előtt jelentette be: Ukrajna 28 pontról 20 pontra módosította a béketervet európai partnereivel közösen. A 20 pontos dokumentum a tervek szerint a háromrészes békerendszer központi elemévé válna, amely magában foglalná a békeszerződés megkötését, a biztonsági garanciák rendszerét és az ország újjáépítésének kereteit. Trump ugyanakkor jelezte: Washington még nem elkötelezett a találkozó mellett. Mint mondta, európai vezetők – köztük Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság – szeretnék, ha már a hétvégén sor kerülne az egyeztetésre, de a Fehér Háznak további biztosítékokra van szüksége.

Szeretnék, ha elmennénk egy találkozóra Európába a hétvégén, és attól függően fogunk dönteni, hogy mit hoznak vissza. Nem akarunk időt pazarolni

– fogalmazott az amerikai elnök.
Zelenszkij az utóbbi napokban több alkalommal is jelezte, hogy Ukrajna akár a háborús helyzet idején is készen állhat választásokat tartani, ha nemzetközi partnerei biztosítják a megfelelő biztonsági feltételeket. 

Ha partnereink, köztük legfontosabb partnerünk Washingtonban ilyen konkrétan beszél az ukrajnai választásokról, akkor minden kérdésre legitim ukrán válaszokat kell adnunk

 – mondta Zelenszkij. 
Jelenleg azonban a hadiállapot – amely az orosz invázió 2022. február 24-i kezdete óta folyamatosan érvényben van – tiltja mind az elnöki, mind a parlamenti, mind a helyi választások megtartását. A háború elhúzódása és Trump tárgyalási hangsúlyai viszont arra utalnak, hogy a kérdés hamarosan a békerendezés egyik kulcstémájává válhat.

Csökkenő népszerűség, növekvő nyomás

Zelenszkij politikai pozíciója az elmúlt hónapokban megingott. Közvélemény-kutatások szerint népszerűsége történelmi mélypontra esett, miután egy nagyszabású korrupciós botrány miatt távozni kényszerült Andrij Jermak, az elnök egyik legfontosabb bizalmasa és főtanácsadója. A belpolitikai feszültségek és a fronthelyzet stagnálása tovább növelik a nyomást a kijevi vezetésen, miközben a béketárgyalások keretei továbbra is bizonytalanok. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök  (Fotó: AFP)

add-square Trump béketerve

Zelenszkij most már elolvasta Trump békejavaslatát, el is küldte válaszát

Trump béketerve 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbérgörény

A soha, semmit sem értő bérgörények figyelmébe!

Bayer Zsolt avatarja

Lapun publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.