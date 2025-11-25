Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a teljes államapparátust felhasználva védi korrupcióba keveredett jobbkezét, Andrij Jermakot, az elnöki hivatal vezetőjét – mutat rá a Censor.net ukrán hírportál.

Zelenszkij bármeddig hajlandó elmenni, hogy megvédje Jermakot (Fotó: AFP)

A kijevi vezetés a szakadék szélén táncol: miközben az ország a túlélésért küzd, Zelenszkij láthatóan mindent egy lapra tett fel – írj a portálon megjelent cikkében Martyna Bohuslavets egy független korrupcióellenes központ vezetője. Szerinte az államfő nyílt zsarolásba kezdett nemzetközi partnereinél, hogy megmentse a korrupciós botrányban egyre mélyebbre süllyedő kabinetfőnökét, Andrij Jermakot.

Valószínűleg Zelenszkij az amerikai félnek kerek-perec kijelentette: nincs tárgyalás, ha a korrupcióellenes hatóságok eljárást indítanak bizalmasa ellen. Eközben Kijevben megkezdődött a leszámolás a kényelmetlen kérdéseket feltevő nyomozók és újságírók ellen – hívja fel a figyelmet az írás.

A kiszivárgott információk szerint Volodimir Zelenszkij elnök olyan lépésre szánta el magát, amely még a legpesszimistább forgatókönyveket is alulmúlja: gyakorlatilag túszul ejtette saját országa diplomáciai kapcsolatait, csak azért, hogy megvédje Andrij Jermakot az igazságszolgáltatástól.

A médium forrásai szerint Zelenszkij az Egyesült Államok hadseregéért felelős államtitkár, Dan Driscoll értésére adta, hogy nem hajlandó folytatni az érdemi tárgyalásokat és az együttműködést, amennyiben az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) gyanúsítottként idézi be Jermakot.

Ez a fajta ultimátum példátlan a diplomáciában: egy szuverén állam vezetője nem az ország érdekeit, hanem egyetlen ember szabadságát szabja a stratégiai partnerség feltételéül – emeli ki a cikk.

Zelenszkij rossz helyen keresi Ukrajna árulóit

Ukrajnát ez a magatartás egy „banánköztársaság” szintjére zülleszti a nemzetközi porondon. Míg a hivatalos kommunikáció a szuverenitás védelméről szól, a háttérben a hatalmi elit a saját bőrét menti, akár az ország biztonságának kockáztatásával is. Zelenszkij állítólagos „belső ellenségekről” szóló retorikája is visszafelé sült el:

miközben az elnök árulókat keres, a saját környezetében lévő korrupciós hálózatot nemhogy nem számolja fel, de aktívan fedezi is.

A Jermak-ügy következményei már most is érezhetők, és a jövőre nézve még sötétebb képet festenek. A beszámolók szerint Jermak utasítására hajtóvadászat indult a független intézmények, így a NABU és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) ellen. A célkeresztbe kerültek azok a nyomozók és újságírók is, akik a Mindics-ügy vagy Midász-ügy néven elhíresült korrupciós botránnyal kapcsolatos felvételek révén próbálták feltárni a teljes képet.