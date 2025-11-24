Tucker Carlson szerint egy tekintélyes amerikai lap falaz Zelenszkij bizalmasának

Súlyos állítást fogalmazott meg az ukrán háborús maffia és az amerikai mainstream média közti összefonódásról Tucker Carlson amerikai konzervatív véleményvezér – számol be róla az Origo.
A Wall Street Journalnek hónapok óta a birtokában van egy jelentés, amely részletesen bemutatja Andrij Jermak, Ukrajna második legbefolyásosabb emberének személyes korrupcióját. Jermak több száz millió amerikai adófizetői dollárt sikkasztott el, amelyeket Ukrajna segélyezésére szántak – fejti ki Carlson.
