Volodimir ZelenszkijSvájcAndrij Jermak

Zelenszkij Ali babát és a negyven rablót küldi tárgyalni Washingtonnal

Az ukrán elnök bizalmasa vezeti a tárgyalódelegációt, aki a korrupciós botrányban is érintett. Volodimir Zelenszkij emberei Svájcban tárgyalnak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 15:35
Andrij Jermak és Volodimir Zelenszkij Fotó: SERGEI GAPON Forrás: AFP
A következő napokban Svájcban tartanak konzultációkat ukrán és amerikai magas rangú tisztviselők a jövőbeli békeszerződés lehetséges paramétereiről – közölte szombaton Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára.

Andrij Jermak, alias Ali Baba. Zelenszkij őt küldi tárgyalni Svájcba
Forrás: Telegram

Ukrajna úgy áll ehhez a folyamathoz, hogy világosan tisztában van a maga érdekeivel. Ez az elmúlt napokban már folyamatosan zajló párbeszéd következő szakasza, és elsősorban a további lépésekre vonatkozó elképzelések összehangolására szolgál – írta Umerov a Facebookon. Kiemelte, hogy Kijev értékeli az amerikai fél részvételét és készségét a konkrét tárgyalásra. Ukrajna továbbra is felelősségteljesen, professzionálisan és következetesen fog eljárni, úgy, ahogyan azt nemzetbiztonságunk megkívánja – szögezte le.

Közben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendeletet adott ki, amelyben meghatározta az Ukrajna és az Egyesült Államok, valamint más nemzetközi partnerek közötti tárgyalási folyamatban részt vevő ukrán delegáció összetételét. 

Az elnök honlapján közzétett dokumentum szerint a küldöttség kilenctagú, a delegáció élén pedig az Ali baba néven elhíresült Andrij Jermak, az elnöki iroda vezetője áll.

Helyet kapott a delegációban mások mellett Rusztem Umerov RNBO-titkár, Kirilo Budanov, a katonai hírszerzés főnöke, Oleh Ivascsenko, az ukrán külső hírszerzés vezetője, Andrij Hnatov vezérkari főnök és Szerhij Kiszlicja külügyminiszter-helyettes.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az ukrán korrupciós botrány szálai egyre mélyebbre vezetnek, és a figyelem mindinkább Andrij Jermakra, Zelenszkij kabinetfőnökére irányul. A kiszivárgott felvételeken „Ali baba” álnéven emlegetett Jermak a vádak szerint nem csupán a hatalmi központ szürke eminenciása, hanem olyan kulcsszereplő, aki meghatározza az ukrán állam működését a miniszterek kiválasztásától a nyugati tárgyalásokig.

Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettesen Telegramon gúnyosan reagált arra, hogy Andrij Jermak vezeti a küldöttséget. 

A Gyilkos Kijevi Bohóc Jermakot nevezte ki az Egyesült Államokkal és »más nemzetközi partnerekkel« folytatott tárgyalásokra a küldöttsége élére. Kiváló választás. Az egyetlen jobb választás Mindics lett volna

– írta Medvegyev Timur Mindicsre, az ukrán korrupciós botrány főszereplőjére utalva. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Andrij Jermak (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Repülő dollárok

Kondor Katalin avatarja

Abban is biztosak lehetünk, hogy a von der Leyen által újabban megigért, Ukrajnának szánt pénz, a 135 milliárd euró meg fog érkezni a háborúba ájult országba.

