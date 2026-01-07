idezojelek
Tollhegyen

Egy kemény legény

Melegítőben, baseballsapkában szokott üldögélni az öltönyös, nyakkendős Gulyás miniszterrel szemközt.

Pilhál György
batka zoltán kemény legény sajtótájékoztató 2026. 01. 07.
A Népszava nem képviseltette magát Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján. Batka Zoltán, az újság munkatársa közösségi oldalán azt írta, jó döntést hoztak a lapnál, mert ez az esemény nem sajtótájékoztató volt, hanem „a sajtónyilvánosság elbábozása”. (Kicsit később pontosította bejegyzését, miután kiderült: ott lett volna a munkatárs, csak megbetegedett.) Batka mindenesetre beszólt a résztvevőknek: „Semmi értelme ennek, az egész egy bárgyú színjáték.” Szerinte azok, akik részt vesznek egy ilyen miniszterelnöki sajtótájékoztatón, „akaratlanul is, a legjobb szándékuk ellenére is a nyilvánosság elpusztítását, lerombolását célul tűző népszínmű részei”.
(Az egész azért is érdekes, mert a szokásos Kormányinfókon gyakran Batka betűvető képviseli a Népszavát – melegítőben, baseballsapkában szokott üldögélni az öltönyös, nyakkendős Gulyás miniszterrel szemközt.)

Batka pár nappal korábban, a Népszava Hol élünk? műsorának évindító adásában is nagyot ment.

Mint műsorvezető mindjárt a legelején vigyorogva közölte: cimboráival a szilveszteri házibulin „szétszívták az agyukat” – majd ebből az alaphangulatból tért át a köztársasági elnök, a kormány, az ellenzék és a nagyvilág értékelésére. El lehet képzelni.

Már ennyiből is látni, hogy hősünk kemény legény. Jó esztendeje azzal állt elő, hogy ha a 2006-ban megsérült tüntetők szobrot kapnak, akkor ott kell állnia mellette a megsérült rendőrök emlékművének is, akik megvédték a fővárost a szélsőjobbos utcai harcosok pogromjától.

Máskor jobboldaliak tervezett akasztásáról nyilatkozott a Népszava frontembere: „Nem riadok vissza a kétkezi munkától sem.” Gondolom, majd ha eljő a szeretetország.

Száz nagyon nehéz nap

A BlackRock mára a világ ura lett

Szily Nóra a szakma szégyene

Kit akar valójában legyőzni Magyar Péter?

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Állni látszék az idő….

Kondor Katalin avatarja

Újabb és újabb háborús gócok bukkannak fel, a régebbi fenekedők sem akarják abbahagyni háborús politikájukat és igyekezetüket, mintha valami ördögi haláltáncot járna a világ.

