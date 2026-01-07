Egy kemény legény

A Népszava nem képviseltette magát Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján. Batka Zoltán, az újság munkatársa közösségi oldalán azt írta, jó döntést hoztak a lapnál, mert ez az esemény nem sajtótájékoztató volt, hanem „a sajtónyilvánosság elbábozása”. (Kicsit később pontosította bejegyzését, miután kiderült: ott lett volna a munkatárs, csak megbetegedett.) Batka mindenesetre beszólt a résztvevőknek: „Semmi értelme ennek, az egész egy bárgyú színjáték.” Szerinte azok, akik részt vesznek egy ilyen miniszterelnöki sajtótájékoztatón, „akaratlanul is, a legjobb szándékuk ellenére is a nyilvánosság elpusztítását, lerombolását célul tűző népszínmű részei”.

(Az egész azért is érdekes, mert a szokásos Kormányinfókon gyakran Batka betűvető képviseli a Népszavát – melegítőben, baseballsapkában szokott üldögélni az öltönyös, nyakkendős Gulyás miniszterrel szemközt.)

Batka pár nappal korábban, a Népszava Hol élünk? műsorának évindító adásában is nagyot ment.

Mint műsorvezető mindjárt a legelején vigyorogva közölte: cimboráival a szilveszteri házibulin „szétszívták az agyukat” – majd ebből az alaphangulatból tért át a köztársasági elnök, a kormány, az ellenzék és a nagyvilág értékelésére. El lehet képzelni.

Már ennyiből is látni, hogy hősünk kemény legény. Jó esztendeje azzal állt elő, hogy ha a 2006-ban megsérült tüntetők szobrot kapnak, akkor ott kell állnia mellette a megsérült rendőrök emlékművének is, akik megvédték a fővárost a szélsőjobbos utcai harcosok pogromjától.

Máskor jobboldaliak tervezett akasztásáról nyilatkozott a Népszava frontembere: „Nem riadok vissza a kétkezi munkától sem.” Gondolom, majd ha eljő a szeretetország.