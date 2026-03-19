Wehrmacht Tours

Itt az új kutatás: a Békemenet után tovább nőtt a Fidesz–KDNP előnye

Pilhál György
2026. 03. 19. 4:59
Akinek akkortájt még voltak illúziói Magyarország sorsát illetően, az 1944. március 19-ének hajnalán végképp elveszítette. Fél évre rá, hogy a „hivatalos” ellenség repülőgépei először bombáztak magyar földet, a németek is fegyvert fogtak ránk – megszállták Magyarországot. Elhárításuk már jó ideje figyelte a különbékében reménykedő, titkos tárgyalásokat folytató magyar kormányt. Amikor Hitler az előző napon magához hívatta Horthy Miklóst, s közölte a tervezett megszállást, a kormányzónak már nem volt választása. (Szinte csoda, hogy később mint tisztségében meghagyott, de valós hatalommal alig rendelkező államfő, meg tudta akadályozni a pesti zsidóság deportálását.) 

Ellenállásra gondolnunk sem lehetett, már csak azért sem, mert a tisztikar jelentős részét németpártiak alkották.

Hajtóvadászat indult az ellenzékiek, főképp politikusok és újságírók ellen, cenzúrát vezettek be, több lapot (köztük a Magyar Nemzetet) betiltottak. Hitler teljhatalmú biztosa, Edmund Veesenmayer utasítására a kinevezett bábkormányfő, Sztójay Döme újabb magyar csapatokat küldött a keleti frontra. Aztán, még azon az őszön, Horthy elbukott kiugrási kísérlete és eltávolítása után jött Szálasi Ferenc nyilas rémuralma, Adolf Eichmann pedig – immár gond nélkül – nekiláthatott a zsidókérdés „végső megoldásához”. Idebiggyesztek egy 82 évvel későbbi (mai) hírt. A velünk szövetséges Németország külügyminisztere, Johann Wadephul közölte: ha Magyarország nem veszi tudomásul az ukrán olajblokádot, nem fogadja el az uniós szankciókat és nem adja oda a pénzét Zelenszkijnek, annak „nagyon súlyos következményei lesznek”.
Nocsak! Újra jönnének?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
