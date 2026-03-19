Gyármentő program: százak munkája lett betonbiztos Herenden

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. friss beruházásának átadásán arról számolt be, hogy a magyar vállalat a Gyármentő programban mintegy 742 millió forintos értékben korszerűsítette az energiaellátását (évi negyvenezer köbméternyi földgázt spórolva meg), amihez a kormány 293 millió forint támogatást nyújtott, így hozzájárulva hatszáz munkahely betonbiztossá tételéhez.

Hatszáz munkahely vált biztossá a Herendi Porcelánmanufaktúra fejlesztése nyomán. Fotó: MTI

Több mint ötvenezer munkahelyet őriztek meg

Aláhúzta, hogy ez a fejlesztés tovább javítja a kilencvenszázalékos exporthányaddal dolgozó, nagyjából kétszáz éves cég nemzetközi versenyképességét, és különösen fontos napjaink bizonytalanságai közepette. Majd emlékeztetett, hogy a Gyármentő programmal az ukrajnai háború nyomán megugrott energiaárak jelentette kihívások leküzdésében akartak segíteni a vállalatoknak a megújuló energiaforrásokra áttérés terén.

– 140 vállalatnak nyújtottunk támogatást megújuló energiaforrásokba történő beruházáshoz. A 140-ből 120 volt magyar. Ezen vállalatok háromszázmilliárd forintnyi beruházást hajtottak végre az energiarendszereik modernizálása érdekében, és több mint ötvenezer munkahelyet őriztek meg – tudatta. Illetve kiemelte, hogy az elmúlt évek során 47 beruházásról állapodott meg a kormány Veszprémben és térségében, összesen 310 milliárd forint értékben, aminek nyomán 12 ezer munkahely vált biztossá.

Szijjártó Péter kijelentette: nem gondolták volna, hogy amikor átadják a mostani beruházást, akkor egy újabb energiaválsággal kell majd szembenézni, azonban az iráni háború igen komoly veszélyt jelent most Európára és azon belül Magyarországra is, hiszen a Hormuzi-szoros lezárása a globális kőolajigény húsz százalékát érinti. Európa szempontjából két fontos olajforrás van,

az egyik az arab világ,

a másik pedig Oroszország.

És jelenleg Európa abban a helyzetben van, hogy mind a két jelentős olajforrástól elszigetelődött, az arab térség olajforrásától a saját hibáján kívül, az orosz olajtól pedig a saját, azt gondolom, rosszul felfogott akaratából

– mondta. – Ez viszont előállítja azt a helyzetet, hogy ezen új energiaellátási válságnak az egész világon Európa lesz a legnagyobb vesztese, itt alakulhat ki a legnagyobb energiaellátási krízis, és ha az energiahordozókból kevés van, az az ár drasztikus növekedéséhez vezet – folytatta Szijjártó Péter. – És ha az energiaárak növekednek, akkor egyrészt mindennek nő az ára, másrészt lehetetlenné válik a versenyképes működés azonos szinten fenntartása a vállalatok számára is, és akkor bizony könnyen veszélybe kerülhetnek a munkahelyek is – tette hozzá.