zsigmond barna pálvarju lászlómérés

Újpest és Angyalföld fityiszt mutathat Magyar Péter jelöltjének

A Tisza belső mérései alapján Budapest 12. számú választókerületében továbbra is Varju László és Zsigmond Barna Pál tűnik a két legesélyesebb jelöltnek, miközben Jakab Zsuzsanna leszakadni látszik.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 15:43
Forrás: ujpestihirek.hu
A Tisza belső mérései alapján tovább nőtt az olló Budapest 12. számú választókerületében, ahol a verseny elsősorban a DK-s Varju László és a kormánypárti Zsigmond Barna Pál között dőlhet el – írja az Újpesti Hírek. A cikk szerint a helyi beágyazottság, az ismertség és a kerületről szóló konkrét mondanivaló különösen sokat számít Újpest és Angyalföld érintett részein, ezért a választók inkább azokat a jelölteket támogatják, akik nemcsak a kampány hajrájában jelennek meg, hanem régóta ismerik a körzetet és a körzet is ismeri őket. 

Az írás azt állítja, hogy 

Jakab Zsuzsanna hátránya nem csökkent érdemben, hiába próbálta ledolgozni azt, sőt a Tisza jelöltjét sokan továbbra is ejtőernyősnek látják. 

A cikk szerint a korábbi Publicus-mérés és a Tisza belső számai is arra utalnak, hogy a DK-s és a kutyapárti szavazók jelentős része nem tekinti hiteles alternatívának Jakabot, miközben a két esélyes jelölt közötti különbség hibahatáron belüli lehet, ezért a végén a mozgósítás dönthet.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Újpestihírek.hu)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Gajdics Ottó
idezojelektisza párt

Barna esőtől áradó Tisza

Gajdics Ottó avatarja

A tízpontos kérdés, miért nem zavarja Magyar Pétert, hogy nácigyanús ember az egyik közvetlen munkatársa?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
