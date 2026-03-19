Újpest és Angyalföld fityiszt mutathat Magyar Péter jelöltjének

A Tisza belső mérései alapján tovább nőtt az olló Budapest 12. számú választókerületében, ahol a verseny elsősorban a DK-s Varju László és a kormánypárti Zsigmond Barna Pál között dőlhet el – írja az Újpesti Hírek. A cikk szerint a helyi beágyazottság, az ismertség és a kerületről szóló konkrét mondanivaló különösen sokat számít Újpest és Angyalföld érintett részein, ezért a választók inkább azokat a jelölteket támogatják, akik nemcsak a kampány hajrájában jelennek meg, hanem régóta ismerik a körzetet és a körzet is ismeri őket.

Az írás azt állítja, hogy

Jakab Zsuzsanna hátránya nem csökkent érdemben, hiába próbálta ledolgozni azt, sőt a Tisza jelöltjét sokan továbbra is ejtőernyősnek látják.

A cikk szerint a korábbi Publicus-mérés és a Tisza belső számai is arra utalnak, hogy a DK-s és a kutyapárti szavazók jelentős része nem tekinti hiteles alternatívának Jakabot, miközben a két esélyes jelölt közötti különbség hibahatáron belüli lehet, ezért a végén a mozgósítás dönthet.