Bojko Boriszov: Bulgária már nem az EU legszegényebb állama

Az évtized elején a hatalom megszerzése érdekében az ellenzéki pártok összefogtak a GERB ellen, és kormányt alakítottak. Koalíciójuk azonban súlyos kudarcba fulladt: az elmúlt négy év során összesen hét parlamenti választást kellett tartani az országban. Egy évvel ezelőtt a GERB vezetésével koalíciós kormány alakult, ám a partnerek csak azzal a feltétellel vállaltak szerepet a közös kormányzásban, hogy Boriszov nem tölti be a miniszterelnöki tisztséget. Ennek eredményeként jött létre a Zseljazkov-kormány.

Hosszú ideig úgy tűnt, hogy a kabinet – az ellenzéki Deljan Peevszki vezette DPSZ támogatásának köszönhetően – képes lesz kitölteni mandátumát. Ugyanakkor a szintén ellenzéki, neoliberális Folytatjuk a változást és Demokratikus Bulgária pártszövetség (PP–DB), kihasználva az euró bevezetésével kapcsolatos társadalmi elégedetlenséget, utcai demonstrációkat szervezett Bulgária nagyvárosaiban a kormány megbuktatása érdekében. Mivel a tüntetések december 11-én sem csillapodtak, Boriszov pártja politikai pozícióinak megőrzése érdekében lemondatta a Zseljazkov-kormányt, annak ellenére, hogy az továbbra is kényelmes parlamenti többséggel rendelkezett.

Bulgária már nem az EU legszegényebb állama

A balkáni ország egy éve csatlakozott a schengeni térséghez, majd idén január 1-jén – a maastrichti kritériumok teljesítése után – az euróövezet 21. tagállama lett. Ebben Bojko Boriszov politikai súlya és nemzetközi kapcsolatai is fontos szerepet játszottak. Javor Dacskov első kérdése is az euró bevezetéséről szólt: „ez nem olyan, mint a szovjet megszállás napján, 1944. szeptember 9-én gyárat venni”? A GERB elnöke közölte, hogy

nincs jobb hely a világon élni, mint az Európai Unió. Nincs még egy hely, ahová ilyen tömegesen mennének a fiatal bolgárok tanulni, képesítést szerezni, élni. Nincs még egy hely ilyen kultúrával, ilyen történelemmel, ahol a demokrácia olyan virágzásban van, mint most. Úgyhogy, ha ez „gyár szeptember 9-én” – hogy leülsz egy asztalhoz Németországgal, Franciaországgal, Hollandiával, Olaszországgal, Belgiummal – akkor ez jó gyár.

Hozzátette, hogy a másik oldalon a Szovjetunió állt, ahová kevesen mentek dolgozni és élni. Boriszov elmondta, hogy Bulgária nagyjából 30 évet várt arra, hogy az Európai Unió tagjává váljon, és ehhez nem csupán az uniós feltételek teljesítésére volt szükség, hanem az országnak is a változás útjára kellett lépnie. A GERB pártot 2006-ban hozta létre, akkoriban Bulgária GDP-je mindössze 27 milliárd euró volt. Ez az érték azonban mára megnégyszereződött, elérve a 113 milliárd eurót. Boriszov hangsúlyozta, hogy a GDP 3 százalékos növekedése európai szinten is kiemelkedő, bekerült a top 5 országok közé.

Az a mondás, hogy Bulgária az Európai Unió legszegényebb állama, már nem létezik

– szögezte le a politikus.