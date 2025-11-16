Bulgária haladékot kapott

„Bulgária történelmi jelentőségű kivételt kapott az Egyesült Államoktól a Lukoil elleni szankciók ügyében” – erről számolt be a bTV műsorában Aszen Aszenov professzor, a washingtoni Amerikai Egyetem oktatója. Az amerikai pénzügyminisztériumhoz tartozó Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) ugyanis olyan általános engedélyt adott ki, amely továbbra is lehetővé teszi négy bolgár Lukoil-leányvállalat működését.

A Lukoil burgaszi finomítója Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV/AFP

A döntés nyomán a burgaszi olajfinomító, a benzinkúthálózat, a repülőgépüzemanyag-gyártó és az adóraktárak működése 2026. április 29-ig zavartalanul folytatódhat.

A haladék, amit az Egyesült Államok biztosított, azt jelenti, hogy it az ideje, hogy Bulgária felelősen cselekedjen – hangsúlyozta Aszenov, hozzátéve: a kiadott engedélyek közül a bolgár kapta a leghosszabb érvényességi időt.