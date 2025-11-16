BulgáriaLukoilvállalat

Bulgária haladékot kapott

Bulgária engedményt kapott az Egyesült Államoktól a Lukoil elleni szankciók ügyében. A döntés nyomán a burgaszi olajfinomító, a benzinkúthálózat, a repülőgépüzemanyag-gyártó és az adóraktárak működése 2026. április 29-ig zavartalan maradhat.

Tütünkov Jordán
2025. 11. 16. 4:33
A Lukoil burgaszi finomítója Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV Forrás: AFP
Bulgária történelmi jelentőségű kivételt kapott az Egyesült Államoktól a Lukoil elleni szankciók ügyében” – erről számolt be a bTV műsorában Aszen Aszenov professzor, a washingtoni Amerikai Egyetem oktatója. Az amerikai pénzügyminisztériumhoz tartozó Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) ugyanis olyan általános engedélyt adott ki, amely továbbra is lehetővé teszi négy bolgár Lukoil-leányvállalat működését.

This photograph taken on November 14, 2025, shows razor wire in the foreground and the logo of Lukoil on a fuel storage tanks at Rosenets Port terminal near the city of Burgas at the Black sea coast. (Photo by Nikolay DOYCHINOV / AFP)
A Lukoil burgaszi finomítója Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV/AFP

A döntés nyomán a burgaszi olajfinomító, a benzinkúthálózat, a repülőgépüzemanyag-gyártó és az adóraktárak működése 2026. április 29-ig zavartalanul folytatódhat.

A haladék, amit az Egyesült Államok biztosított, azt jelenti, hogy it az ideje, hogy Bulgária felelősen cselekedjen – hangsúlyozta Aszenov, hozzátéve: a kiadott engedélyek közül a bolgár kapta a leghosszabb érvényességi időt.

A professzor emlékeztetett: a legfőbb cél a gazdaság és a finomító működésének stabilizálása, az ellátásbiztonság fenntartása, valamint a költségvetési bevételek – például jövedéki adók, áfa, jövedelemadók – biztosítása. Kiemelte: a Lukoil mint vállalat nem csupán orosz kézben van – 50 százalékát amerikai befektetési alapok birtokolják.

Nem szabad a Lukoilt egyszerűen az orosz állam meghosszabbított kezeként értelmezni. Multinacionális cég, bonyolult szerkezettel és saját érdekkörrel. Egy esetleges eladás sem lesz egyszerű ügy

 – figyelmeztetett.

A döntésre azért volt szükség, mert az Egyesült Államok szigorú szankciókat vezetett be a Lukoil ellen. Ha a burgaszi finomító leállt volna, Bulgária olajtartalékai mindössze 90 napra lettek volna elegendők, súlyos fenyegetést jelentve az ország energiarendszerére.

Ugyanakkor Washington világossá tette: a mostani kivétel nem jogosítja fel a bolgár Lukoil-érdekeltségeket arra, hogy a világ más, szankciós listán szereplő Lukoil-vállalataival üzleti kapcsolatot tartsanak fenn.

Aszenov arra is felhívta a figyelmet, hogy amennyiben eladják a Lukoil bolgár érdekeltségeit, az kizárólag az OFAC engedélyével történhet.

Ez stratégiai jelentőségű ügy Bulgária számára. Ha eladásra kerül sor, kizárólag olyan befektető jöhet szóba, aki nemzetstratégiai partnerként tud fellépni

 – zárta gondolatait a professzor.

Borítókép: A Lukoil burgaszi finomítója (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Sitkei Levente
idezojelekEurópa

Karácsony Jézus nélkül

Sitkei Levente avatarja

LANGY ESŐK JÖNNEK – Európa keleti felén van remény és jövő, mert itt a nemzetek nem veszítették el önazonosságukat.

