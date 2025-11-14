Bolgár energetikai szakértő: Összeomolhat az üzemanyag-ellátás, ha nem kapunk mentességet

„Ha nem lépünk gyorsan, az ország üzemanyag-ellátása teljesen megbénulhat, és benzinkészleteink valamint dízeltartalékaink is elfogyhatnak” – figyelmeztetett Vlagyimirov. A szankciók ugyan nem újak Oroszország ellen, ám Donald Trump lépései, mindössze egy héttel Volodimir Zelenszkij washingtoni látogatása után, egyértelmű politikai üzenetet hordoznak. Assen Assenov közgazdász és elemző szerint a cél nem a konfliktus fokozása, hanem a Moszkva és Kijev közötti béketárgyalások felgyorsítására irányuló diplomáciai nyomásgyakorlás – írja a Fakti nevű bolgár lap forrásaira hivatkozva az Origo.

Bolgár energetikai szakértő: Összeomolhat az üzemanyag-ellátás

A gazdasági hatások egyelőre mérsékeltek: az orosz rubel kissé gyengült, a vállalati részvények estek, az olaj ára pedig körülbelül 7-8 százalékkal emelkedett.