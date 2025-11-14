szankciókBulgáriaLukoilolajóriásorosz olajolajfinomítóüzemanyagárak

Bolgár energetikai szakértő: Összeomolhat az üzemanyag-ellátás, ha nem kapunk mentességet

Bulgária az üzemanyag-ellátás összeomlásával néz szembe, ha Washington nem engedélyez mentességet. Martin Vlagyimirov, a Demokrácia Tanulmányozásáért Központ Energia- és Klímaprogramjának igazgatója szerint az amerikai Lukoil- és Rosneft-ellenes szankciók november 21-i hatályba lépése után az ország benzinkészletei és dízelellátása kritikus szintre eshetnek, miközben az árak drámai mértékben emelkedhetnek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 19:44
Bolgár energetikai szakértő: összeomolhat az üzemanyag-ellátás, ha nem kapunk mentességet Forrás: AFP
„Ha nem lépünk gyorsan, az ország üzemanyag-ellátása teljesen megbénulhat, és benzinkészleteink valamint dízeltartalékaink is elfogyhatnak” – figyelmeztetett Vlagyimirov. A szankciók ugyan nem újak Oroszország ellen, ám Donald Trump lépései, mindössze egy héttel Volodimir Zelenszkij washingtoni látogatása után, egyértelmű politikai üzenetet hordoznak. Assen Assenov közgazdász és elemző szerint a cél nem a konfliktus fokozása, hanem a Moszkva és Kijev közötti béketárgyalások felgyorsítására irányuló diplomáciai nyomásgyakorlás – írja a Fakti nevű bolgár lap forrásaira hivatkozva az Origo.

Bolgár energetikai szakértő: Összeomolhat az üzemanyag-ellátás (Fotó: AFP)

A gazdasági hatások egyelőre mérsékeltek: az orosz rubel kissé gyengült, a vállalati részvények estek, az olaj ára pedig körülbelül 7-8 százalékkal emelkedett. 

Elemzők szerint a fő nyomás továbbra is a diplomáciai térben jelentkezik, ám a bizonytalanság Európa és különösen Bulgária piacain is érezhető, ahol a Lukoil kulcsszerepet tölt be az üzemanyag-ellátás fenntartásában.

Vlagyimirov szerint az amerikai szankciók az orosz olajóriások, a Lukoil és a Rosneft ellen az ukrajnai háború kezdete óta a legnagyobb csapást jelentik. „A Lukoil és a Rosneft adja az orosz nyersolaj felét, és az export kétharmadát. Ezek az intézkedések valóban képesek blokkolni a Kremlbe áramló pénzügyi forrásokat” – hívta fel a figyelmet. A szakértő kiemelte: 

november 21-től egyetlen nemzetközi bank sem fogja tudni kiszolgálni a Lukoil kifizetéseit, beleértve a bolgár burgaszi finomítót is, ami komoly veszélyt jelent az ország üzemanyag-ellátására.

Globális káosz, hazai nyugalom – Orbán Viktor stratégiája a magyar energiabiztonság záloga

Donald Trump október végi szankciói Oroszország ellen máris éreztetik hatásukat: a Kreml gazdasági lehetőségei szűkülnek, a legnagyobb olajvállalatok nemzetközi pozíciói megrendülnek, miközben Magyarország különleges engedélyt kapott a magyar–amerikai kapcsolatok és Orbán Viktor szoros együttműködése révén.

Borítókép: A bolgár burgaszi finomító (Fotó: AFP)

