Rendkívüli

Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében

Orbán ViktorIndiaszankciókDonald TrumpKínaKreml (Moszkva)háborúenergiabiztonság

Globális káosz, hazai nyugalom – Orbán Viktor stratégiája a magyar energiabiztonság záloga

Donald Trump október végi szankciói Oroszország ellen máris éreztetik hatásukat: a Kreml gazdasági lehetőségei szűkülnek, a legnagyobb olajvállalatok nemzetközi pozíciói megrendülnek, miközben Magyarország különleges engedélyt kapott a magyar–amerikai kapcsolatok és Orbán Viktor szoros együttműködése révén.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 16:54
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár Donald Trump október végén bejelentett, Oroszországot sújtó intézkedései késve érkeztek, máris komoly következményekkel járnak a Kreml számára. Az uráli nyersolaj legnagyobb ázsiai vásárlói visszavonják rendeléseiket, miközben a világpiacon a Rosznyefty és különösen a Lukoil üzleti mozgástere jelentősen szűkült az amerikai másodlagos szankciók nyomán. A Foreign Policy cikkére hivatkozva az Origo azt írja, hogy az amerikai lépések nem mindenkit érintenek egyformán: Magyarország kiemelt engedélyt kapott az orosz olaj- és gázimport fenntartására. Donald Trump Orbán Viktorhoz fűződő bizalmi és ideológiai szövetsége révén hazánk biztosítva látja energiabiztonságát.

Az amerikai szankciók ellenére Orbán Viktor ügyes manőverrel biztosítja hazánk energiabiztonságát
Az amerikai szankciók ellenére Orbán Viktor ügyes manőverrel biztosítja hazánk energiabiztonságát Fotó: AFP

Az orosz gazdaság már eddig is ingatag lábakon állt: az infláció továbbra is magas, a kamatlábak két számjegyűek, a növekedést pedig elsősorban a fenntarthatatlan védelmi kiadások táplálják. A fosszilis energiahordozókból származó bevételek szeptemberre a háború kezdete óta a legalacsonyabb szintre zuhantak, és az új szankciók miatt a helyzet tovább romlik.

Nehéz megjósolni, mi lesz az a tényező, amely végül megtöri Moszkva gazdaságát. Az olajkereskedelem megszorítása közvetlenül az orosz katonai-ipari komplexum forrásaira hat

– hangsúlyozta Edward Fishman, a Columbia Egyetem Globális Energiapolitikai Központjának szakértője.

A Kreml legnagyobb vásárlója, Kína, érzékenyen reagált a nyomásra. Peking korábban nem törődött az amerikai fenyegetésekkel, sőt nyár végén még növelte az orosz földgáz beszerzését. Trump októberi bejelentése után azonban a kínai állami finomítók leállították az orosz olaj beszerzését, több kisebb, független üzem pedig követte ezt a lépést. A nagy kínai finomítók a következő hónapokra nem tervezik orosz olaj behozatalát, így a korábbi exportáramlás jelentősen szűkül.

India, Oroszország második legnagyobb olajvásárlója, szintén érezte a nyomást. A Trump-kormány korábbi figyelmeztetései nem változtatták meg a politikájukat, ám az új szankciók hatására az Indiába irányuló orosz olaj mintegy kétharmada nem talált vevőre. Jelenleg csak a Rosznyefty mutatott valódi érdeklődést a vásárlás iránt. Fishman szerint a mostaniak a legerőteljesebb szankciók, amelyeket valaha az orosz olaj ellen hoztak. 

Különösen a Lukoil helyzete kritikus, erről ide kattintva, az Origo cikkében olvashat részletesen.

 

A szankciók alól hazánk mentességet kapott

A Trump-kormány Magyarországgal szemben kivételes rugalmasságot tanúsít: a hazánkba érkező orosz olaj és gáz importja zavartalan, Orbán Viktor évtizedes tapasztalata és stratégiai döntései révén. 

Ez biztosítja, hogy hazánk energiabiztonsága továbbra is stabil marad, miközben a Nyugat össztűz alatt tartja Moszkvát.

A szankciók célja világos: megnehezíteni Oroszország számára az Ukrajna elleni háború finanszírozását, és elősegíteni a béketárgyalások megkezdését. 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: MTI)

add-square Orbán-Trump találkozó

Trump az asztalra csapott, de Magyarország mentesült a szankciók alól

Orbán-Trump találkozó 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekTisza Párt

A szent tehén szektavezér

Megyeri Dávid avatarja

Olyan tudás birtokában van ez a tiszás varázsló, amihez képest Houdini összes világraszóló trükkje eltörpül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu