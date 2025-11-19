Történelmi csúcsponton a magyar–amerikai kapcsolatok

Ügyek széles skáláján is komoly előrelépést értek el, egyezségek, megállapodások köttettek – mutatott rá Magyar Levente. Nem volt szükség a Donald Trump és Orbán Viktor közti barátság demonstrálására, hiszen az köztudott, hanem a barátságot sikerült egy organikus találkozón konkrét, látható eredményekkel alátámasztani – hangsúlyozta.

Történelmi csúcsponton vannak a magyar–amerikai kapcsolatok – emelte ki Magyar Levente. Fotó: MTI

Nemcsak a két vezető, de a két kormány között is jó a viszony, nem csupán szavak hangzottak el közös értékek és egyező ideológiák alapján – tette hozzá.

Ez a csúcspont, de ugyanakkor ugródeszka is még magasabbra

– jelentette ki.

Arról is beszélt, hogy a magyaroknak Magyarország az első, az amerikaiaknak pedig a saját hazájuk, és ettől az őszinteségtől, valamint a közös érdekek, célok megtalálásától működik a két ország közti kapcsolat. Korábban az Obama-adminisztráció nem az amerikaiak érdekét nézte, hanem ideológiát vetített ki más országokra, nem fogadva el világnézeti különbségeket – magyarázta.

Mint elmondta, a washingtoni találkozón téma volt az ukrajnai háború is, és szerinte talán ennek lehet a legnagyobb jelentősége a világ számára. Azt mondta, a magyar álláspont a béke a lehető leghamarabb, míg a nyugat-európai országok harcolni akarnak, pénzt és fegyvereket pumpálnak az ukránoknak, és remélik, hogy azok megnyerik a háborút.

Úgy folytatta: Németországban például háborús hisztéria figyelhető meg, pedig nincs bizonyíték arra, hogy Oroszország a NATO megtámadását tervezi. Az ukrajnai háború egy egyenlő harc, aminek nem lesz gyors, katonai lezárása, az eszkaláció veszélye pedig nagy – fűzte hozzá.

Robert Palladino, a budapesti amerikai nagykövetség leköszönő ügyvivője szerint

az amerikai–magyar kapcsolatok az elmúlt évben gyökeresen megváltoztak: a korábbi, ideológiai alapú morális színjátékkal terhelt időszak után ma már a nemzeti szuverenitás és a család fontosságáról vallott közös felfogás adja az együttműködés alapját.

Emlékeztetett, hogy a magyar és amerikai vezetők közötti szívélyes hangulatú washingtoni találkozón hosszú távú megállapodások születtek az energiabiztonság, a nukleáris technológia és a kulturális együttműködés terén.