lázár jánosm30építési és közlekedési minisztériumékmstrabagautópálya

Lázár János állhatatossága meghozta a gyümölcsét: már megindult a forgalom az M30-as autópályán

A miniszter kitaposta a Strabagból a javítást, megvédve a magyarok érdekeit.

Munkatársunktól
2025. 12. 30. 20:08
Fotó:
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Megvédtük a magyar emberek érdekeit, kitapostuk a Strabagból a javítást, és már el is indulhattak az első autók az M30 kijavított szakaszán. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek! – számolt be Lázár János építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán.

Ez az eredmény Lázár János következetes és állhatatos kiállásának lett az eredménye. Mint ahogyan arról lapunk beszámolt, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) 2025. december 16-án nyilatkozattételre szólította fel a Strabagot, hogy vállaljon írásos garanciát az általa megtervezett és az általa választott technológia alapján elvégzett javításokra az M30-on. A Strabag ennek nem tett eleget, sőt kifejezetten tagadta a hibás teljesítés tényét. A minisztérium szerint így egyértelművá vált, hogy a Strabag továbbra sem vállal felelősséget a saját munkájáért.

Nem hagyta magát Lázár János

Lázár János ennek kapcsán hangsúlyozta:

a minisztérium tanult a Strabaggal folytatott közös munkából, ezért a jövőben folyamatosan vizsgálják az autópálya állapotát.

 Mint fogalmazott, nem engedik, hogy az M30-as útszakasszal kapcsolatban ismét problémák merüljenek fel. „Nem engedünk az M30-ból” – tette hozzá a miniszter.

Az ÉKM azt tudatta: a közlekedők biztonsága érdekében csak olyan javítást tudnak elfogadni, amelyért a kivitelező Strabag teljes körű, írásos felelősséget vállal és garantálja, hogy ez a hiba pár hónapon belül nem fog újra megismétlődni. Emiatt a szaktárca arról döntött, hogy lehívja a Strabag által nyújtott bankgaranciát, továbbá minden lehetséges jogi eszközzel megvédi a köz és a közlekedők érdekeit.

A minisztérium szerint az M30-as autópálya építése során elkövetett hibákért való teljes felelősség a Strabagot terheli. 

Amennyiben az elkövetkező hónapokban vagy években ugyanilyen vagy hasonló hiba fordul elő, ami miatt az autópályát ismételten le kell zárni, azért a Strabagnak kell teljeskörűen felelnie

– hangsúlyozta az ÉKM, majd arra hívták fel minden közpénzekkel gazdálkodó szervezet figyelmét, hogy a Strabaggal történő szerződéskötés a magyar állam érdekeivel súlyosan ellentétes.

Borítókép: Átadták a forgalomnak az M30-as autópályát (Forrás: Lázár János Facebook-oldala)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfelfedezés

„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)

Bayer Zsolt avatarja

A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu