Lázár János állhatatossága meghozta a gyümölcsét: már megindult a forgalom az M30-as autópályán

– Megvédtük a magyar emberek érdekeit, kitapostuk a Strabagból a javítást, és már el is indulhattak az első autók az M30 kijavított szakaszán. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek! – számolt be Lázár János építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán.

Ez az eredmény Lázár János következetes és állhatatos kiállásának lett az eredménye. Mint ahogyan arról lapunk beszámolt, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) 2025. december 16-án nyilatkozattételre szólította fel a Strabagot, hogy vállaljon írásos garanciát az általa megtervezett és az általa választott technológia alapján elvégzett javításokra az M30-on. A Strabag ennek nem tett eleget, sőt kifejezetten tagadta a hibás teljesítés tényét. A minisztérium szerint így egyértelművá vált, hogy a Strabag továbbra sem vállal felelősséget a saját munkájáért.

Nem hagyta magát Lázár János

Lázár János ennek kapcsán hangsúlyozta:

a minisztérium tanult a Strabaggal folytatott közös munkából, ezért a jövőben folyamatosan vizsgálják az autópálya állapotát.

Mint fogalmazott, nem engedik, hogy az M30-as útszakasszal kapcsolatban ismét problémák merüljenek fel. „Nem engedünk az M30-ból” – tette hozzá a miniszter.

Az ÉKM azt tudatta: a közlekedők biztonsága érdekében csak olyan javítást tudnak elfogadni, amelyért a kivitelező Strabag teljes körű, írásos felelősséget vállal és garantálja, hogy ez a hiba pár hónapon belül nem fog újra megismétlődni. Emiatt a szaktárca arról döntött, hogy lehívja a Strabag által nyújtott bankgaranciát, továbbá minden lehetséges jogi eszközzel megvédi a köz és a közlekedők érdekeit.

A minisztérium szerint az M30-as autópálya építése során elkövetett hibákért való teljes felelősség a Strabagot terheli.

Amennyiben az elkövetkező hónapokban vagy években ugyanilyen vagy hasonló hiba fordul elő, ami miatt az autópályát ismételten le kell zárni, azért a Strabagnak kell teljeskörűen felelnie

– hangsúlyozta az ÉKM, majd arra hívták fel minden közpénzekkel gazdálkodó szervezet figyelmét, hogy a Strabaggal történő szerződéskötés a magyar állam érdekeivel súlyosan ellentétes.