Meglepő bejelentést tett Lázár János: végre átadják az autósoknak a Strabag hibájából hírhedté vált M30-ast

A kivitelező készre jelentését követően kedden sor került a műszaki bejárásra, amelyen az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint az üzemeltető Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szakemberei vettek részt. A helyszíni szemle célja a korábban súlyos kivitelezési hiányosságok miatt lezárt sztrádaszakasz állapotának ellenőrzése volt. Az M30-as vizsgálata eredményesnek bizonyult, így a hatóságok megadták az engedélyt: szerdán megszűnik az útzár, és a járművek ismét birtokba vehetik az autópályát, írja a Világgazdaság.

Újra megnyílik a forgalom előtt az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszán Fotó: Shutterstock

A végére ért az M30-as javítása

Befejeződtek az M30-as autópálya garanciális munkálatai Szikszó közelében. A javítási munka minőségét ellenőrző vizsgálat során egyelőre mindent rendben találtak a szakemberek, ennek eredményeként megnyitható az érintett útszakasz. Annak érdekében, hogy a gépjárművezetők minél hamarabb használhassák az eddig lezárt pályát, az ellenőrzést követően megkezdődik az ideiglenes forgalomterelés bontása. A bontás a pályára kihelyezett ideiglenes eszközök, táblák, terelőfalak beszedésén túl magában foglalja a terelőutakra kihelyezett táblák bevonását, valamint az útburkolati jelek felfestését. Ezt követően várhatóan szerda délután – immár korlátozások nélkül – újraindulhat a forgalom.

A Strabag számára itt azonban nem ér véget a felelősség.

Az utóellenőrzésről úgynevezett monitoringterv készült, amely részletesen tartalmazza, mit, milyen időközönként kell vizsgálnia, mérnie, ellenőriznie a kivitelező cégnek és az adatokból kiértékelő jelentést is kell készítenie. A rendszeres ellenőrzés kiterjed az útburkolatra, a töltésre, a vízelvezető rendszerekre és a felszín alatti mérések további fenntartására. Mindamellett a még hátralévő garanciális időszakban esetlegesen kialakuló hibák javítását a Strabag továbbra is köteles elvégezni – zárta sorait Lázár János minisztériuma.

Az M30-as autópálya sorsát Lázár Jánosék végig követik, a Strabag sem engedheti el.

A Strabag vasárnap jelentette készre az M30-as gyorsforgalmi út 39. kilométerénél kialakult rézsűcsúszást okozó hiba garanciális javítását. Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár már akkor világossá tette, hogy ha a mostani beavatkozás nem bizonyul végleges megoldásnak, a Strabagnak vissza kell térnie, és újra el kell végeznie a munkát. „Nem elég kijavítani a sérült szakaszt, a helyreállított állapotot meg is kell őrizni. A kivitelezői felelősség – kedvező döntés esetén is – túlmutat a holnapi ellenőrzésen.”