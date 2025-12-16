lázár jánosmiskolcstrabagautópályaszikszó

Meglepő bejelentést tett Lázár János: végre átadják az autósoknak a Strabag hibájából hírhedté vált M30-ast

Jó hír az autósoknak! Ismét teljes hosszában használhatják a közlekedők az M30-as autópályát, miután a szakemberek megfelelőnek ítélték az elvégzett garanciális javításokat. Az Építési és Közlekedési Minisztérium tájékoztatása szerint a Strabag kivitelezési hibái miatt korábban lezárt Miskolc és Szikszó közötti szakasz szerdától válik újra járhatóvá, a tárca azonban a jövőben is szigorú monitoring alatt tartja az osztrák kivitelező munkáját.

2025. 12. 16. 14:39
Amenyiben a Strabag nem teljesíti a szerződés szerinti kötelezettségeit, akkor az Építési és Közlekedési Minisztérium peres eljárásban fogja kikényszeríteni azt Fotó: Észak-Magyarország / Vajda János Forrás: Észak-Magyarország
A kivitelező készre jelentését követően kedden sor került a műszaki bejárásra, amelyen az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint az üzemeltető Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szakemberei vettek részt. A helyszíni szemle célja a korábban súlyos kivitelezési hiányosságok miatt lezárt sztrádaszakasz állapotának ellenőrzése volt. Az M30-as vizsgálata eredményesnek bizonyult, így a hatóságok megadták az engedélyt: szerdán megszűnik az útzár, és a járművek ismét birtokba vehetik az autópályát, írja a Világgazdaság.

Újra megnyílik a forgalom előtt az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszán / Fotó: Shutterstock
Újra megnyílik a forgalom előtt az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszán  Fotó: Shutterstock

A végére ért az M30-as javítása

Befejeződtek az M30-as autópálya garanciális munkálatai Szikszó közelében. A javítási munka minőségét ellenőrző vizsgálat során egyelőre mindent rendben találtak a szakemberek, ennek eredményeként megnyitható az érintett útszakasz. Annak érdekében, hogy a gépjárművezetők minél hamarabb használhassák az eddig lezárt pályát, az ellenőrzést követően megkezdődik az ideiglenes forgalomterelés bontása. A bontás a pályára kihelyezett ideiglenes eszközök, táblák, terelőfalak beszedésén túl magában foglalja a terelőutakra kihelyezett táblák bevonását, valamint az útburkolati jelek felfestését. Ezt követően várhatóan szerda délután – immár korlátozások nélkül – újraindulhat a forgalom.

A Strabag számára itt azonban nem ér véget a felelősség.

Az utóellenőrzésről úgynevezett monitoringterv készült, amely részletesen tartalmazza, mit, milyen időközönként kell vizsgálnia, mérnie, ellenőriznie a kivitelező cégnek és az adatokból kiértékelő jelentést is kell készítenie. A rendszeres ellenőrzés kiterjed az útburkolatra, a töltésre, a vízelvezető rendszerekre és a felszín alatti mérések további fenntartására. Mindamellett a még hátralévő garanciális időszakban esetlegesen kialakuló hibák javítását a Strabag továbbra is köteles elvégezni – zárta sorait Lázár János minisztériuma.

Az M30-as autópálya sorsát Lázár Jánosék végig követik, a Strabag sem engedheti el.

A Strabag vasárnap jelentette készre az M30-as gyorsforgalmi út 39. kilométerénél kialakult rézsűcsúszást okozó hiba garanciális javítását. Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár már akkor világossá tette, hogy ha a mostani beavatkozás nem bizonyul végleges megoldásnak, a Strabagnak vissza kell térnie, és újra el kell végeznie a munkát. „Nem elég kijavítani a sérült szakaszt, a helyreállított állapotot meg is kell őrizni. A kivitelezői felelősség – kedvező döntés esetén is – túlmutat a holnapi ellenőrzésen.”

Feltételekkel, de maradhatna a Strabag

Ahogy arról korábban beszámoltunk, kemény feltételeket szabott a Strabagnak Lázár János építési és közlekedési miniszter, miután az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága napirendre vette az általa beadott törvénymódosítást. Az osztrák építőipari vállalat maradhat hazánkban, de szigorú következményei lesznek, ha újra hibázik.

A Strabag marad, mások is maradnak, csak be kell tartani a játékszabályokat

– jelentette ki Lázár János, miután a gazdasági bizottság hétfőn megtárgyalta az építési és közlekedési miniszter által beadott törvénymódosítást, amely már a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokra is érvényes lenne, hogy csak azok a cégek vehetnek részt állami építési beruházásokban, amelyek folyamatosan eleget tesznek jótállási kötelezettségüknek.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét átszelő gyorsforgalmi utat 2024. februárjában zárták le. Az M30-as autópálya megsérült töltését vascölöpökkel erősítették meg.
A videó forrása: Boon.hu

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Észak-Magyarország/Vajda János)

