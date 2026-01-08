Az atomerőművek újraindítása nem technikai rutineljárás, de a versenyképesség feltétele lehet

A villamosenergia-ellátás biztonsága ma az állami szuverenitás alappillére. Az áram ugyanis nem pusztán gazdasági termék, hanem a modern társadalmak működésének létfeltétele: nélküle nincs ipar, nincs közszolgáltatás, nincs digitális gazdaság. Az elmúlt másfél évtized tapasztalatai világossá tették, hogy az energiapolitikai döntések következményei túlmutatnak egy-egy kormányzati cikluson, és hosszú távon határozzák meg egy ország versenyképességét, klímapolitikai mozgásterét és társadalmi stabilitását – mondta el lapunk megkeresésére Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő annak kapcsán, hogy Japán fontolóra vette a bezárt atomerőművei újraindítását.

Egy atomerőmű újraindítása nem egy egyszerű visszakapcsolás, ha újjáépítik, már a mostani szigorúbb követelményeknek kell megfelelnie, ellenben ez mégis rövidebb idő, mint új blokkat építeni. Fotó: AFP/Thierry Grun

A szigetország döntése megnyitotta az utat a világ legnagyobb nukleáris létesítményének, a Kasivazaki–Kariva atomerőmű újraindítása előtt. A döntés politikai súlyát növeli, hogy az erőmű üzemeltetésére ugyanaz a vállalat, a Tokyo Electric Power Company kapott lehetőséget, amely a 2011-es Fukushima Daiicsi atomerőmű balesetéért is felelősséget viselt. Ez a lépés világosan jelzi: a japán állam a társadalmi és politikai kockázatok ellenére a realitások talaján maradva kívánja kezelni az energiaellátás kérdését.

Az intézkedés azt is jelzi, hogy az atomenergia kérdése nem kezelhető kizárólag ideológiai alapon. Az ellátásbiztonság, a klímavédelem és a gazdasági versenyképesség olyan objektív tényezők, amelyek kikényszerítik a józan, szakmai alapú döntéshozatalt. Az atomerőművek újraindítása nem a múltba visszalépést, hanem a tapasztalatok beépítésével megvalósuló alkalmazkodást jelenti.

Az újraindítás viszont a fukusimai baleset óta nem technikai rutineljárás, hanem komplex állami döntési folyamat. Nem az eredeti állapot visszaállítását, hanem egy átfogó, minden részletre kiterjedő biztonsági újraminősítést jelent. Ennek része a földrengésveszély és a szökőárkockázatok újramodellezése, a szélsőséges időjárási események figyelembevétele, a hosszú idejű külső áramkimaradások hatásának elemzése, valamint a súlyos balesetek kezelésére szolgáló rendszerek megerősítése, illetve az ezekből adódó elengedhetetlen fejlesztések elvégzése. A műszaki fejlesztéseket szervezeti és irányítási reformok egészítik ki: új válságkezelési protokollok, szigorúbb személyzeti követelmények, rendszeres nemzetközi auditok és a hatósági felügyelet megerősítése.