Roham a vállalkozói forrásokért: százmilliárdos nagyságrendben megy a pénz egyes szektorokba

Lezárult az 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Program második ütemének értékelése, amely ismét komoly érdeklődést váltott ki a vállalkozások körében. A Demján Sándor Program keretében két és félszeres túljelentkezés mellett 257 cég jutott összesen 20 milliárd forint vissza nem térítendő támogatáshoz, ami 40 milliárd forintnyi beruházást indít el a gazdaságban.

2026. 02. 24. 10:29
Szabados Richárd, a a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára Fotó: Vémi Zoltán
A Demján Sándor Program újabb mérföldkőhöz érkezett: a második pályázati ütemben benyújtott kérelmek értékelése lezárult, a támogatott vállalkozások pedig a banki felhatalmazólevél bemutatását követően három napon belül hozzáférhetnek a forrásokhoz – számolt be Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Szabados Richárd szerint a Demján Sándor Programnál is tapasztalható érdeklődés is jelzi, hogy a vállalkozások kiléptek a kivárás szakaszából (Fotó: MTI / Kovács  Attila)

Szabados Richárd elmondta:

a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Program második ütemében beadott pályázatok közül két és félszeres túljelentkezés mellett 257 vállalkozás jutott 20 milliárd forint vissza nem terítendő támogatáshoz, ezzel 40 milliárd forintnyi beruházás valósulhat meg.

Az államtitkár jelezte: a támogatott vállalkozások a banki felhatalmazólevél bemutatását követően három napon belül hozzáférhetnek a forrásokhoz. A cégek döntően 

  • korszerűsítésre, 
  • automatizálásra, 
  • digitalizációra, 
  • valamint információs és kommunikációs technológiai eszközök beszerzésére 

fordítják a támogatást.

Úgy vélte, a kedvezményes hitelek és a vissza nem térítendő támogatások iránti növekvő igény azt jelzi, hogy a vállalkozások kilépnek a kivárás szakaszából. 

A kihelyezett támogatás összege a programon belül eddig meghaladta az 1100 milliárd forintot, amely saját forrásokkal együtt már mintegy 2000 milliárd forint beruházást generált a gazdaságban. 

A Szolgáltatóipar-fejlesztési Programot (SZFP) a vállalkozói igényekre válaszul indította el a kormány, mivel a működő cégek 85 százaléka a szolgáltató szektorban tevékenykedik és az eddigi támogatási programok inkább a termelőberuházásokra fókuszáltak. A programban 10 és 50 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető, legfeljebb 50 százalékos támogatási mérték mellett. A forrást a vidéki vállalkozók a jelenleg használt ingatlanuk megvásárlására, illetve a munkavállalók bérének és járulékainak finanszírozására használhatják.

Minden olyan vidéki szolgáltatócég pályázhat, amely legalább három éve működik, létszáma 3-100 fő között van, és előző évi árbevétele elérte a 25 millió forintot. Kereskedelemmel, logisztikával, műszaki vagy információs-telekommunikációs szolgáltatással foglalkozó vállalatok jelentkezését várják. A kormány várakozása szerint a program azoknak a cégeknek nyújthatja a legnagyobb segítséget, amelyek már tervbe vették és előkészítették a bérelt ingatlan megvásárlását – írja az MTI.

