Történelmi vonatbeszerzésre készül a MÁV

Előzetes piaci konzultációt indított a MÁV Személyszállítási Zrt. 68 darab dízelüzemű motorvonat 25 évre szóló bérletére és teljes körű karbantartására. A tervezett közbeszerzés szigorú műszaki, pénzügyi és szakmai feltételeket szab, a nyertesnek legalább 90 százalékos rendelkezésre állást kell garantálnia – írta a Világgazdaság.

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) megjelent felhívás szerint az ajánlatkérő 68 darab dízel üzemű motorvonat bérletére készül a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt. A tervezett szerződés időtartama a járműbérlet tekintetében 300 hónap, azaz 25 év.

A konstrukció nem egyszerű lízing:

a nyertes vállalkozónak a járművek teljes körű karbantartását is biztosítania kell, mégpedig legalább 90 százalékos havi rendelkezésre állás mellett. Ez magában foglalja a megelőző és javító karbantartásokat, a nagyjavításokat, a forgóváz-főjavítást, valamint a járművek tisztítását is.

A kiírás szerint a motorvonatoknak:

1435 milliméter nyomtávolságú, hagyományos transzeurópai vasúti rendszerben közlekedő járműveknek kell lenniük,

legalább 120 kilométer per óra engedélyezett sebességgel kell rendelkezniük,

kötelező az ETCS L2 vonatbefolyásoló rendszer beépítése,

egy feltöltéssel minimum ezer kilométer hatótávot kell tudniuk,

EN 15940 szabványnak megfelelő (HVO) biohajtóanyagot kell használniuk,

Rail Stage V környezetvédelmi besorolású dízelmotorral kell üzemelniük.

A szerelvény hossza legfeljebb 70 méter lehet, az ülőhelyek száma minimum 100 fix ülés. Emellett legalább két kerekesszék rögzítésére és négy kerékpár vagy három babakocsi elhelyezésére alkalmas többcélú teret kell kialakítani. A beszállási magasság legfeljebb 620 milliméter lehet sínkoronaszint felett, és biztosítani kell a különböző peronmagasságokhoz való alkalmazkodást. A járműveknek emellett természetesen a MÁV és a GYSEV magyarországi infrastruktúráján műszaki korlátozás nélkül kell közlekedniük.

A nyertes feladata nem áll meg a járművek biztosításánál. Gondoskodnia kell a karbantartó telephely működtetéséről és szükség szerinti bővítéséről, az alkatrész- és fogyóeszköz-ellátásról, megfelelően képzett szakemberek biztosításáról, a járművek javításáról a következő vizsgálatig korlátozásmentes üzem érdekében, a fődarabok lehetőség szerinti magyarországi javításáról, valamint a MÁV informatikai rendszeréhez való csatlakozásról és a karbantartási adatok naprakész dokumentálásáról.

A pénzügyi alkalmassági feltétel szerint a jelentkezőnek az elmúlt három lezárt üzleti évben összesen legalább kétmillió euró nettó árbevétellel kell rendelkeznie.