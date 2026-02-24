Történelmi vonatbeszerzésre készül a MÁV

Előzetes piaci konzultációt indított a MÁV Személyszállítási Zrt. 68 darab dízelüzemű motorvonat 25 évre szóló bérletére és teljes körű karbantartására. A tervezett közbeszerzés szigorú műszaki, pénzügyi és szakmai feltételeket szab, a nyertesnek legalább 90 százalékos rendelkezésre állást kell garantálnia – írta a Világgazdaság.
Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) megjelent felhívás szerint az ajánlatkérő 68 darab dízel üzemű motorvonat bérletére készül a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt. A tervezett szerződés időtartama a járműbérlet tekintetében 300 hónap, azaz 25 év.
A konstrukció nem egyszerű lízing:
a nyertes vállalkozónak a járművek teljes körű karbantartását is biztosítania kell, mégpedig legalább 90 százalékos havi rendelkezésre állás mellett. Ez magában foglalja a megelőző és javító karbantartásokat, a nagyjavításokat, a forgóváz-főjavítást, valamint a járművek tisztítását is.
A kiírás szerint a motorvonatoknak:
- 1435 milliméter nyomtávolságú, hagyományos transzeurópai vasúti rendszerben közlekedő járműveknek kell lenniük,
- legalább 120 kilométer per óra engedélyezett sebességgel kell rendelkezniük,
- kötelező az ETCS L2 vonatbefolyásoló rendszer beépítése,
- egy feltöltéssel minimum ezer kilométer hatótávot kell tudniuk,
- EN 15940 szabványnak megfelelő (HVO) biohajtóanyagot kell használniuk,
- Rail Stage V környezetvédelmi besorolású dízelmotorral kell üzemelniük.
A szerelvény hossza legfeljebb 70 méter lehet, az ülőhelyek száma minimum 100 fix ülés. Emellett legalább két kerekesszék rögzítésére és négy kerékpár vagy három babakocsi elhelyezésére alkalmas többcélú teret kell kialakítani. A beszállási magasság legfeljebb 620 milliméter lehet sínkoronaszint felett, és biztosítani kell a különböző peronmagasságokhoz való alkalmazkodást. A járműveknek emellett természetesen a MÁV és a GYSEV magyarországi infrastruktúráján műszaki korlátozás nélkül kell közlekedniük.
A nyertes feladata nem áll meg a járművek biztosításánál. Gondoskodnia kell a karbantartó telephely működtetéséről és szükség szerinti bővítéséről, az alkatrész- és fogyóeszköz-ellátásról, megfelelően képzett szakemberek biztosításáról, a járművek javításáról a következő vizsgálatig korlátozásmentes üzem érdekében, a fődarabok lehetőség szerinti magyarországi javításáról, valamint a MÁV informatikai rendszeréhez való csatlakozásról és a karbantartási adatok naprakész dokumentálásáról.
A pénzügyi alkalmassági feltétel szerint a jelentkezőnek az elmúlt három lezárt üzleti évben összesen legalább kétmillió euró nettó árbevétellel kell rendelkeznie.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!