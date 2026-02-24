MÁVvasútvasúti közlekedés

Történelmi vonatbeszerzésre készül a MÁV

A vasúttársaság hosszú távra stabilizálná regionális dízelüzemű járműparkjának egy részét.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 8:53
Új vonatok beszerzése készülődik Fotó: Kurucz Árpád
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Előzetes piaci konzultációt indított a MÁV Személyszállítási Zrt. 68 darab dízelüzemű motorvonat 25 évre szóló bérletére és teljes körű karbantartására. A tervezett közbeszerzés szigorú műszaki, pénzügyi és szakmai feltételeket szab, a nyertesnek legalább 90 százalékos rendelkezésre állást kell garantálnia – írta a Világgazdaság.

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) megjelent felhívás szerint az ajánlatkérő 68 darab dízel üzemű motorvonat bérletére készül a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt. A tervezett szerződés időtartama a járműbérlet tekintetében 300 hónap, azaz 25 év.

A konstrukció nem egyszerű lízing: 

a nyertes vállalkozónak a járművek teljes körű karbantartását is biztosítania kell, mégpedig legalább 90 százalékos havi rendelkezésre állás mellett. Ez magában foglalja a megelőző és javító karbantartásokat, a nagyjavításokat, a forgóváz-főjavítást, valamint a járművek tisztítását is.

A kiírás szerint a motorvonatoknak:

  • 1435 milliméter nyomtávolságú, hagyományos transzeurópai vasúti rendszerben közlekedő járműveknek kell lenniük,
  • legalább 120 kilométer per óra engedélyezett sebességgel kell rendelkezniük,
  • kötelező az ETCS L2 vonatbefolyásoló rendszer beépítése,
  • egy feltöltéssel minimum ezer kilométer hatótávot kell tudniuk,
  • EN 15940 szabványnak megfelelő (HVO) biohajtóanyagot kell használniuk,
  • Rail Stage V környezetvédelmi besorolású dízelmotorral kell üzemelniük.

A szerelvény hossza legfeljebb 70 méter lehet, az ülőhelyek száma minimum 100 fix ülés. Emellett legalább két kerekesszék rögzítésére és négy kerékpár vagy három babakocsi elhelyezésére alkalmas többcélú teret kell kialakítani. A beszállási magasság legfeljebb 620 milliméter lehet sínkoronaszint felett, és biztosítani kell a különböző peronmagasságokhoz való alkalmazkodást. A járműveknek emellett természetesen a MÁV és a GYSEV magyarországi infrastruktúráján műszaki korlátozás nélkül kell közlekedniük.

A nyertes feladata nem áll meg a járművek biztosításánál. Gondoskodnia kell a karbantartó telephely működtetéséről és szükség szerinti bővítéséről, az alkatrész- és fogyóeszköz-ellátásról, megfelelően képzett szakemberek biztosításáról, a járművek javításáról a következő vizsgálatig korlátozásmentes üzem érdekében, a fődarabok lehetőség szerinti magyarországi javításáról, valamint a MÁV informatikai rendszeréhez való csatlakozásról és a karbantartási adatok naprakész dokumentálásáról.
A pénzügyi alkalmassági feltétel szerint a jelentkezőnek az elmúlt három lezárt üzleti évben összesen legalább kétmillió euró nettó árbevétellel kell rendelkeznie.

A szerződés megkötésének feltétele legalább egymilliárd forint összegű felelősségbiztosítás és/vagy garanciaszerződés, amelyet a teljes szerződéses időszak alatt fenn kell tartani.

A 25 éves futamidő és a rendelkezésre állás alapú karbantartási konstrukció egyértelműen arra utal, hogy a vasúttársaság hosszú távra stabilizálná regionális dízelüzemű járműparkjának egy részét.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekprogram

A megint átmázolt kommunista program

Megyeri Dávid avatarja

Négyévente kiderül, hogy csalóka ábránd volt reménykedni az éppen esedékes balos társulatban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.