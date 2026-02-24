energiakőolajbenzin

Ez tényleg nem játék, ezért lehet ezer forint a benzin ára

Világosan levezethető, mit jelentene az orosz energiaforrás elvágása.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 12:23
A németek már alaposan ráfizettek az orosz olaj hiányára Fotó: Székelyhidi Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Miért lehet 1000 forint a benzin ára? – tette fel a kérdést közösségi oldalán Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter két ábrát is megosztott.

Forrás: Facebook / Nagy Márton

Az első ábra azt mutatja be, hogyan alakult az Ural és a Brent olaj hordónkénti tőzsdei ára, valamint a két ár különbözete. Világosan látszok, hogy az oroszországi energiaforrás jóval olcsóbb.

Forrás: Facebook / Nagy Márton

A második táblázat felsorolja, hogy a drágább alaptermék, a logisztikai költségek növekedése, a megbízhatatlan ellátásból fakadó veszélyek, a kieső termelés drágább importból megvalósuló helyettesítése, valamint a technológiai átállás jelentősen megnövelné a költségeket. 

Orbán Viktor ma szintén írt ebben a témában egy bejegyzést a közösségi oldalára. A kormányfő jelezte: „Az ukránok pontosan tudják, mit miért tesznek. Azt akarják, hogy a választások előtti hetekben Magyarországon üzemanyaghiány legyen és 1000 forintos benzinár. Azért csinálják, hogy megbuktassák a kormányunkat, és kicseréljék egy Kijevnek kedves helytartóra. Nem fog menni. A tartalékainkat feltöltöttük, az üzemanyaghiánytól megmentettük az országot. Az ukránok 90 milliárd eurós hadikölcsönét megállítottuk, és nem szavazunk meg semmilyen Ukrajnát támogató döntést Brüsszelben, ameddig Zelenszkij elnök nem tér észhez.
Nem asszisztálunk az ukrán olajblokádhoz, hanem megtörjük azt. Ebben biztosak lehetnek Brüsszelben és Kijevben is”.

Németország már alaposan ráfizetett

Lapunk tegnap idézte Panyi Miklóst, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkárát. Ő ezt írta: az Eurostat adatai szerint Németország három év alatt közel 40 milliárd euróval fizetett többet az olajimportért az orosz szállítások leállítása miatt. Az ipar és az energiaágazat költségei megugrottak, az üzemanyagárak elszálltak – a számlát pedig végső soron a német emberek fizetik meg. A földgáz terén hasonló a helyzet: az olcsó orosz gáz nem kell, helyette most 7000 kilométerről – Argentínából – akarnak LNG-t vásárolni. Közben a gáztárolók történelmi mélyponton, az ellátás bizonytalan, az árak magasak. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki

Odrobina Kristóf avatarja

Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.