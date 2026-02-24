Ez tényleg nem játék, ezért lehet ezer forint a benzin ára

– Miért lehet 1000 forint a benzin ára? – tette fel a kérdést közösségi oldalán Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter két ábrát is megosztott.

Forrás: Facebook / Nagy Márton

Az első ábra azt mutatja be, hogyan alakult az Ural és a Brent olaj hordónkénti tőzsdei ára, valamint a két ár különbözete. Világosan látszok, hogy az oroszországi energiaforrás jóval olcsóbb.

Forrás: Facebook / Nagy Márton

A második táblázat felsorolja, hogy a drágább alaptermék, a logisztikai költségek növekedése, a megbízhatatlan ellátásból fakadó veszélyek, a kieső termelés drágább importból megvalósuló helyettesítése, valamint a technológiai átállás jelentősen megnövelné a költségeket.

Orbán Viktor ma szintén írt ebben a témában egy bejegyzést a közösségi oldalára. A kormányfő jelezte: „Az ukránok pontosan tudják, mit miért tesznek. Azt akarják, hogy a választások előtti hetekben Magyarországon üzemanyaghiány legyen és 1000 forintos benzinár. Azért csinálják, hogy megbuktassák a kormányunkat, és kicseréljék egy Kijevnek kedves helytartóra. Nem fog menni. A tartalékainkat feltöltöttük, az üzemanyaghiánytól megmentettük az országot. Az ukránok 90 milliárd eurós hadikölcsönét megállítottuk, és nem szavazunk meg semmilyen Ukrajnát támogató döntést Brüsszelben, ameddig Zelenszkij elnök nem tér észhez.

Nem asszisztálunk az ukrán olajblokádhoz, hanem megtörjük azt. Ebben biztosak lehetnek Brüsszelben és Kijevben is”.

Németország már alaposan ráfizetett

Lapunk tegnap idézte Panyi Miklóst, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkárát. Ő ezt írta: az Eurostat adatai szerint Németország három év alatt közel 40 milliárd euróval fizetett többet az olajimportért az orosz szállítások leállítása miatt. Az ipar és az energiaágazat költségei megugrottak, az üzemanyagárak elszálltak – a számlát pedig végső soron a német emberek fizetik meg. A földgáz terén hasonló a helyzet: az olcsó orosz gáz nem kell, helyette most 7000 kilométerről – Argentínából – akarnak LNG-t vásárolni. Közben a gáztárolók történelmi mélyponton, az ellátás bizonytalan, az árak magasak.