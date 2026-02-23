olajNémetországenergia

Németország közel 40 milliárd euróval fizetett többet az olajimportért az orosz szállítások leállítása miatt

Az ipar és az energiaágazat költségei megugrottak, az üzemanyagárak elszálltak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 15:29
Illusztráció Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Nem mi mondjuk: az Eurostat adatai szerint Németország három év alatt közel 40 milliárd euróval fizetett többet az olajimportért az orosz szállítások leállítása miatt. Az ipar és az energiaágazat költségei megugrottak, az üzemanyagárak elszálltak – a számlát pedig végső soron a német emberek fizetik meg – írta Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebook-bejegyzésében.

A földgáz terén hasonló a helyzet: az olcsó orosz gáz nem kell, helyette most 7000 kilométerről – Argentínából – akarnak LNG-t vásárolni. Közben a gáztárolók történelmi mélyponton, az ellátás bizonytalan, az árak magasak. 

– Mindez intő példa egész Európának. Miközben egyre több ország szembesül kiugró költségekkel és ellátási nehézségekkel, az Európai Unió tovább kívánja fokozni az orosz energiaimportról való „leszoktatást”. Ez maga az önsorsrontás. Mi nem engedjük, hogy politikai érdekből veszélybe sodorják a magyar családok energiabiztonságát. Nem hagyjuk, hogy kívülről mondják meg, honnan és mit vásárolhatunk. Az energiaszuverenitásunk vörös vonal. Minden áron meg fogjuk védeni – tette hozzá.

Forrás: Facebook / Panyi Miklós

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektompos márton

Van egy jobb ötletem

Bayer Zsolt avatarja

Támadt egy sokkal jobb ötletem, hallgatva ezt az idióta baromállat Lenin-fiút.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.