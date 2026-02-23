Németország közel 40 milliárd euróval fizetett többet az olajimportért az orosz szállítások leállítása miatt

– Nem mi mondjuk: az Eurostat adatai szerint Németország három év alatt közel 40 milliárd euróval fizetett többet az olajimportért az orosz szállítások leállítása miatt. Az ipar és az energiaágazat költségei megugrottak, az üzemanyagárak elszálltak – a számlát pedig végső soron a német emberek fizetik meg – írta Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebook-bejegyzésében.

A földgáz terén hasonló a helyzet: az olcsó orosz gáz nem kell, helyette most 7000 kilométerről – Argentínából – akarnak LNG-t vásárolni. Közben a gáztárolók történelmi mélyponton, az ellátás bizonytalan, az árak magasak.

– Mindez intő példa egész Európának. Miközben egyre több ország szembesül kiugró költségekkel és ellátási nehézségekkel, az Európai Unió tovább kívánja fokozni az orosz energiaimportról való „leszoktatást”. Ez maga az önsorsrontás. Mi nem engedjük, hogy politikai érdekből veszélybe sodorják a magyar családok energiabiztonságát. Nem hagyjuk, hogy kívülről mondják meg, honnan és mit vásárolhatunk. Az energiaszuverenitásunk vörös vonal. Minden áron meg fogjuk védeni – tette hozzá.