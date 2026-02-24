Hidegnek hittük, most életre kel a fém a Pesti Vigadóban

Laczák Géza és Zidarics Ilona kiállítása már az első pillanatban jelzi, hogy itt nem alkalmazott művészeti tárgyak sorakoznak, hanem autonóm plasztikai világok épülnek egymás mellé. Két azonos generációhoz tartozó alkotó különböző anyagkezelése és gondolkodásmódja lép dialógusba egymással.

Laczák Géza lánggal színezett fémfelületein a véletlen és a tudatos szerkesztés egyszerre van jelen. Fotó: Kurucz Árpád

Egy sima, egy gyűrt: fémművészet a Pesti Vigadóban

Laczák Géza Ferenczy Noémi-díjas ötvös- és fémművész pályája a következetes, fegyelmezett építkezés példája. Mesterei (Lantos Ferenc, Rétfalvi Sándor és Engelsz József) nyomán korán a formai rend és a plasztikai gondolkodás felé fordult. Már főiskolásként a saját útját járta: nonfiguratív, neo-konstruktivista formavilágban alkotta meg autonóm kisplasztikáit, használati tárgyait, valamint építészeti terekhez kapcsolódó fémműves munkáit. A rendszerváltozás után a modern dizájnszemlélet felé forduló művész ma is pályája egyik legtermékenyebb időszakát éli.

Művészetének egyik legizgalmasabb eleme a rogyasztásos technika. A túlhevített fémlemez a hő hatására gyűrődik, ráncosodik, majd ebben az állapotában rögzül.

A lánggal színezett felületeken a véletlen és a tudatos szerkesztés egyszerre van jelen. Ahogy a Fényfordító (2001), az Osztódás (2013) az Evolúció (2017), a Vasmag (2018) vagy a Csillagfény szűrő (2020) munkáin is láthatjuk, az anyag artisztikus „sérüléseit” emeli esztétikai rangra. A rozsdamentes acél és a sárgaréz kontrasztjaiban a fény nem ráesik a felületre, hanem belőle fakad.

A tárlaton megtekinthető nagy méretű kompozíciók egyszerre monumentálisak és meditatívak. A feszes, mértani szerkezetek, a sima és a gyűrt, szinte organikus felületek ellentéte különös dinamizmust teremt. Ezek az alkotások nem csupán betöltik a teret, hanem kijelölik annak súlypontjait.

A Pesti Vigadó alsó szintjén egészen más atmoszféra fogadja a látogatót. Zidarics Ilona ötvösművész munkáiban a fegyelem finomsággal társul. Formanyelvének alapja a geometrikus absztrakció, plasztikai szemléletére pedig meghatározó hatást gyakorolt Henry Moore organikus világa, amely az emberi test és a forma kapcsolatát új dimenzióba emelte. A veszprémi Séd-filmszínház hatméteres zománcozott kürtőrendszere ma is tanúsítja technikai és esztétikai felkészültségét.