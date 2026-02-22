Elhunyt a kortárs magyar plasztika egyik legeredetibb mestere

Kecskeméti Sándor 1947-ben született Gyulán. Az ötvenes években családja Kaposvárra költözött, ahol szakkörökben bontakozott ki tehetsége, majd 1965-től fazekasságot tanult. 1967 és 1972 között a Magyar Iparművészeti Főiskola kerámia szakán végzett, mestere Csekovszky Árpád volt. 1972-től Budapesten dolgozott önálló művészként.

Kecskeméti Sándor a kortárs magyar plasztika markáns hangú mestere volt (Forrás: Facebook/Pécsi Galériák)

Mester, aki az anyaggal folytatott párbeszédet

Pályája a hetvenes években a kecskeméti, siklósi és villányi alkotótelepek inspiratív közegében indult. A természetes anyagok iránti érzékenység, a formai fegyelem és a térbeliség iránti érdeklődés már ekkor meghatározta művészi gondolkodását.

Munkásságának középpontjában az anyaggal való párbeszéd állt: a samott, a tégla és a bronz mellett a papír is fontos médiumává vált.

A bezártság formái, a feszültség szerkezetei

Korai plasztikáiban a bezártság és az emberi küzdelem motívumai jelentek meg. Kalodák, harcos alakok, zárt és tömör tömegek sűrítették formába a korszak társadalmi és egzisztenciális tapasztalatát. A hetvenes-nyolcvanas években kibontakozó sorozatai – Gyűröttek, Omlások, Monumentek – már a szerkezet és a bomlás, az egyensúly és a feszültség kérdéseit vizsgálták.

A hegyeshalmi határátkelő fogadóépületébe készült monumentális domborművei a magyar köztéri kerámiaszobrászat kiemelkedő teljesítményei közé tartoznak. Kompozícióit erőteljes stilizálás, architektonikus szemlélet és monumentalitásra törekvés jellemezte. Formanyelve egyszerre volt geometrikus és organikus, zárt és nyitott, súlyos és légies.

Európai horizont, saját hang

Alkotói gondolkodása szoros kapcsolatban állt a XX. századi európai szobrászat nagy alakjaival – Henry Moore, Eduardo Chillida és Constantin Brâncuși – mégis mindvégig megőrizte saját, karakteres hangját. A tömeg és az üreg dialógusa, a formák egymásra felelő rendje, a fény és árnyék szerepe nála nem pusztán stiláris eszköz volt, hanem belső törvény. A tépett, rétegzett papírmunkák ugyanezt a plasztikai gondolkodást sűrített formában jelenítették meg.

Tanár, alkotó, közösségi jelenlét

1982-től a Nemzetközi Kerámia Akadémia tagja volt. 1987-től a Magyar Iparművészeti Főiskola Mesterképző Intézetének tanáraként tevékenykedett, korábban, 1979 és 1985 között a Magyar Televízióban is dolgozott, ahol több produkció látvány- és díszlettervének megalkotásában vett részt. Számos alkotótelep és nemzetközi szimpózium résztvevője volt, Európában és a tengerentúlon egyaránt tartott kurzusokat.