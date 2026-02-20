A festőfejedelem, aki meghódította a világot: 182 éve született Munkácsy Mihály

Amikor 1844-ben Lieb Mihály Leóként meglátta a napvilágot, kevesen sejtették, hogy a nehéz sorsú gyermek neve egyszer majd egybeforr a magyar zsenialitással. Munkácsy útja az asztalosműhelyek porából indult, de tehetsége és kérlelhetetlen munkabírása egészen Párizs és Amerika legelőkelőbb szalonjaiig repítette. Élete a romantikus felemelkedés-történetek iskolapéldája: egy olyan küzdelem, ahol a sors csapásai felett végül győzedelmeskedett az alkotóerő.

Munkácsy Mihály: Ecce Homo Fotó: Wikipédia

A realizmustól a szakrális magasságokig

Munkácsy művészetének alapkövét a mélyről hozott szociális érzékenység és a drámai realizmus tette le – írja közleményében a Munkácsy Alapítvány. Az Ásító inas nem csupán egy zsánerkép, hanem a gyermekkori kiszolgáltatottság és a végtelen fáradtság húsba vágó mementója. Az áttörést az 1870-es párizsi aranyérem hozta meg a Siralomház című művével, amely a magyar népélet tragikumát emelte egyetemes érvényű művészetté.

Ezzel a sikerrel Munkácsy előtt megnyíltak a világ kapui, s hamarosan a francia főváros egyik legünnepeltebb alkotójává vált.

Munkásságának csúcspontja kétségkívül a Krisztus-trilógia. A Krisztus Pilátus előtt, a Golgota és az Ecce Homo monumentális vásznain a Megváltó nem távoli istenségként, hanem méltóságteljes, szenvedő emberként jelenik meg. Ahogy a mester vallotta: „Én az emberi alakban megjelent Istent akartam ábrázolni.”



Horti Gábor, a Nemzeti Múzeum Kft. igazgatója, Hamar Edina, a Móra Ferenc Múzeum főrestaurátora, Fásy Ádám, a Munkácsy Alapítvány elnöke és Gyarmati Gabriella, a Munkácsy Mihály Múzeum művészettörténésze a gödöllői kiállítás megnyitóján (Forrás: Munkácsy Alapítvány)

Az örökség, amely ma is köztünk él

A festőfejedelem kultusza halála után sem halványult el, ami nagyban köszönhető az olyan elkötelezett „hagyományőrzőknek”, mint a Munkácsy Alapítvány. Az alapítvány elnöke, Fásy Ádám, szívügyének tekinti a művész szellemi hagyatékának gondozását. Ennek jegyében az elnök minden év februárjában ellátogat a Fiumei úti sírkertbe, hogy a festőfejedelem mauzóleumánál elhelyezze az emlékezés koszorúját, jelezvén: Munkácsy személye a 21. században is élő hivatkozási pont, a nemzeti összetartozás és a művészet iránti alázat szimbóluma.

Fásy Ádám Munkácsy síremlékénél Forrás: Munkácsy Alapítvány

Ingyenes kiállítás Gödöllőn

Munkácsy aktualitását jelzi, hogy művei a mai napig tömegeket vonzanak. Jelenleg is látogatható Gödöllőn, a ZSAM-ART Production szervezésében „A Honfoglalás születése” című nagy sikerű időszaki tárlat. A kiállítás az NKA támogatásának köszönhetően minden érdeklődő számára ingyenesen megtekinthető.