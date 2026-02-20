Rendkívüli

Megérkezett Orbán Viktor, fontos feladat vár rá a reptéren – kövesse nálunk élőben! + videó

munkácsy mihályGödöllőMunkácsy Alapítványkiállítás

A festőfejedelem, aki meghódította a világot: 182 éve született Munkácsy Mihály

Február 20-án a magyar kultúrtörténet egyik legmonumentálisabb alakjára, nemzeti festészetünk világszerte elismert óriására, Munkácsy Mihályra emlékezünk. Az asztalosinasból lett művészfejedelem élete a magyar tehetség és a rendíthetetlen akarat diadala, akinek örökségét ma is hűen ápolják.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 9:41
Hans Temple: Munkácsy Mihály a műtermében a Krisztus Pilátus előtt című festményével.
Hans Temple: Munkácsy Mihály a műtermében a Krisztus Pilátus előtt című festményével. Forrás: Wikipedia
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amikor 1844-ben Lieb Mihály Leóként meglátta a napvilágot, kevesen sejtették, hogy a nehéz sorsú gyermek neve egyszer majd egybeforr a magyar zsenialitással. Munkácsy útja az asztalosműhelyek porából indult, de tehetsége és kérlelhetetlen munkabírása egészen Párizs és Amerika legelőkelőbb szalonjaiig repítette. Élete a romantikus felemelkedés-történetek iskolapéldája: egy olyan küzdelem, ahol a sors csapásai felett végül győzedelmeskedett az alkotóerő.

Munkácsy Mihály
Munkácsy Mihály: Ecce Homo Fotó: Wikipédia

A realizmustól a szakrális magasságokig

Munkácsy művészetének alapkövét a mélyről hozott szociális érzékenység és a drámai realizmus tette le – írja közleményében a Munkácsy Alapítvány. Az Ásító inas nem csupán egy zsánerkép, hanem a gyermekkori kiszolgáltatottság és a végtelen fáradtság húsba vágó mementója. Az áttörést az 1870-es párizsi aranyérem hozta meg a Siralomház című művével, amely a magyar népélet tragikumát emelte egyetemes érvényű művészetté. 

Ezzel a sikerrel Munkácsy előtt megnyíltak a világ kapui, s hamarosan a francia főváros egyik legünnepeltebb alkotójává vált.

Munkásságának csúcspontja kétségkívül a Krisztus-trilógia. A Krisztus Pilátus előtt, a Golgota és az Ecce Homo monumentális vásznain a Megváltó nem távoli istenségként, hanem méltóságteljes, szenvedő emberként jelenik meg. Ahogy a mester vallotta: „Én az emberi alakban megjelent Istent akartam ábrázolni.”


Horti Gábor, a Nemzeti Múzeum Kft. igazgatója, Hamar Edina, a Móra Ferenc Múzeum főrestaurátora, Fásy Ádám, a Munkácsy Alapítvány elnöke és Gyarmati Gabriella, a Munkácsy Mihály Múzeum művészettörténésze a gödöllői kiállítás megnyitóján (Forrás: Munkácsy Alapítvány)

Az örökség, amely ma is köztünk él

A festőfejedelem kultusza halála után sem halványult el, ami nagyban köszönhető az olyan elkötelezett „hagyományőrzőknek”, mint a Munkácsy Alapítvány. Az alapítvány elnöke, Fásy Ádám, szívügyének tekinti a művész szellemi hagyatékának gondozását. Ennek jegyében az elnök minden év februárjában ellátogat a Fiumei úti sírkertbe, hogy a festőfejedelem mauzóleumánál elhelyezze az emlékezés koszorúját, jelezvén: Munkácsy személye a 21. században is élő hivatkozási pont, a nemzeti összetartozás és a művészet iránti alázat szimbóluma.

Fásy Ádám Munkácsy síremlékénél Forrás: Munkácsy Alapítvány

Ingyenes kiállítás Gödöllőn

Munkácsy aktualitását jelzi, hogy művei a mai napig tömegeket vonzanak. Jelenleg is látogatható Gödöllőn, a ZSAM-ART Production szervezésében „A Honfoglalás születése” című nagy sikerű időszaki tárlat. A kiállítás az NKA támogatásának köszönhetően minden érdeklődő számára ingyenesen megtekinthető.

A program különösen népszerű az iskolás csoportok körében, akik díjmentes tárlatvezetésen vehetnek részt. Itt a diákok nemcsak egy-egy festményt láthatnak, hanem testközelből ismerhetik meg azt az alkotói folyamatot és nemzeti öntudatot, amely Munkácsyt a halhatatlanságba emelte. Adózzunk mi is a legnagyobb magyar festő emléke előtt, és ismerjük meg örökségét, amely ma is büszkeséggel töltheti el minden magyar szívét.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek444

Amikor szembejön a valóság

Bayer Zsolt avatarja

Cím a reinkarnálódott Szabad Nép, a 444 címlapjáról: „A Viktor mondta, hogy a kevésből nincs mit adni”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu