Munkácsy – Hajdúszoboszló után következik Párizs és New York

– Már önmagában az sem volt kis teljesítmény, hogy a valódi kiállítóteremmé szinte múzeummá alakítottuk át a művelődési házat – mondta el lapunknak Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere, és személyes élményként hozzátette: varázslatos pillanat volt, amikor Munkácsy remekművét, Az ásító inast kicsomagolhatta és a kezébe foghatta.

Ezeknek a képeknek igazi kisugárzásuk van. A magyar festőfejedelem végre Hajdúszoboszlóra érkezett, de ez a kiállítás nem jöhetett volna létre, ha nincs Fásy Ádám. Hihetetlen szervező munkát végzett azért, hogy a képeket láthassuk!

– jegyezte meg a polgármester.

– Örülhet a város és a térség, hogy ez megadatott. A látogatók érzelmekben és nemzeti kincsben lesznek egy időre gazdagabbak – folytatta Bodó Sándor országgyűlési képviselő.



Fásy Ádám, a Munkácsy Alapítvány elnöke úgy vélekedett, hogy egy ilyen kiállításhoz két ember kell mindenképpen. Egy világhírű festőművész és egy megszállott, elhivatott műgyűjtő, aki a világban szétszóródott képeket összegyűjti.

Ez pedig Pákh Imre évtizedek szívós munkájával, rengeteget áldozva rá hozta létre a messze a legnagyobb Munkácsy-magángyűjteményt.

– Ennek értéke ma szolid becslések szerint is harmincmilliárd forint. A magyar–amerikai üzletember életműve ez a gyűjtemény, szerencsésnek mondhatja magát az ország, hogy a vagyonát nem luxusra tékozolta el – fogalmazott az alapítvány elnök.



Az elmúlt két évtizedben 53 városban fordult meg a vándorkiállítás, és több mint ötmillió embert mozgatott meg.

Pákh Imre műgyűjtő már a jövőt is felvillantotta. – Szentpéterváron a világ egyik legnagyobb múzeumában, az Ermitázsban egymillió látogatója volt a Munkácsy-kiállításnak. A magyar festészet kultúrtörténetében eddig szinte nem adatott ennél nagyobb esemény. Most pedig reményeim szerint a párizsi és New York-i meghívásnak teszünk majd eleget Hajdúszoboszló után – mondta el Pákh Imre.