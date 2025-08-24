Mintegy ötszáz négyzetméteren égnek a vasúti talpfák a Balzsam utca–Kámfor utca magasságában, amely nagyon közel van Angyalföld vasútállomáshoz – számolt be korábban az esetről a Magyar Nemzet.
Videón mutatjuk az Angyalföldön pusztító brutális tüzet
A katasztrófaturisták már a helyszínen vannak.
A látványról videó is készült, amelyet Trippon Norbert, Újpest polgármestere osztott meg a közösségi oldalán. A bejegyzésben azt írja, a környéken elég sok katasztrófaturista is van, akiket arra kért, vigyázzanak magukra.
