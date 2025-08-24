Rendkívüli

Videón mutatjuk az Angyalföldön pusztító brutális tüzet

A katasztrófaturisták már a helyszínen vannak.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 08. 24. 18:46
Tűtoltók dolgoznak Újpesten, a Balzsam utca és az Újpalotai út közelében, ahol vasúti talpfák gyulladtak ki 2025. augusztus 24-én. Fotó: Lakatos Péter Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Mintegy ötszáz négyzetméteren égnek a vasúti talpfák a Balzsam utca–Kámfor utca magasságában, amely nagyon közel van Angyalföld vasútállomáshoz – számolt be korábban az esetről a Magyar Nemzet. 

A látványról videó is készült, amelyet Trippon Norbert, Újpest polgármestere osztott meg a közösségi oldalán. A bejegyzésben azt írja, a környéken elég sok katasztrófaturista is van, akiket arra kért, vigyázzanak magukra. 

