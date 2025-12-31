McDonald’sgázellátásBay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.Szerbia

Hol épül új McDonald’s, kapnak-e gázt a szerbek? – Legolvasottabb gazdasági cikkek októberben

A beruházások, helyi fejlesztések és a nemzetközi energiahelyzet legfontosabb történéseiről szóló cikkek érdekelték legjobban olvasóinkat. Tudományos együttműködés, a McDonald’s és a gázellátást érintették a legolvasottabb gazdasági cikkek októberben.

Magyar Nemzet
2025. 12. 31. 5:30
Kiskunfélegyházán nyitna új éttermet a McDonald’s – képünk illusztráció Fotó: Shutterstock/Ken Wolter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Októberben a Magyar Nemzet legolvasottabb cikkei jól mutatták, mi foglalkoztatja leginkább az olvasókat: a gazdasági fejlődés, a mindennapokat érintő helyi beruházások és a nemzetközi energiahelyzet. Nagy figyelmet kapott egy jelentős, Magyarországra érkező beruházásról szóló megállapodás aláírása Budapesten, amely hosszú távon erősítheti az innovációt. Szintén élénk vitát váltott ki egy új McDonald’s megnyitásának terve Kiskunfélegyházán. A harmadik kiemelt téma pedig Szerbia orosz gázellátása és az uniós szankciók körüli feszültség volt.

mcdonald's
Kínai–magyar innovációs nap, hatalmas kutatóközpont jön létre (Fotó: Polyák Attila)

 

Aláírták Budapesten a szerződést, hatalmas beruházás érkezik Magyarországra

Legolvasottabb cikkünkből az derült ki, hogy a Bay Zoltán Kutatóközpont és a kínai CAERI (China Automotive Engineering Research Institute) között Budapesten aláírt szerződés nyomán közös akkumulátor-tesztüzem és kutatás-fejlesztési központ jön létre Magyarországon. Az együttműködés célja, hogy a kínai technológiát és az európai fogyasztási igényeket ötvözve innovációs zászlóshajó legyen a hazai kutatás és fejlesztés területén.  A Bay Zoltán Kutatóközpont ügyvezetője és a CAERI elnöke hangsúlyozták az autóipar átalakulását és a zöld energiahordozók irányába történő elmozdulás fontosságát. A kínai partner a világ egyik legmagasabb színvonalú akkumulátortechnológiai fejlesztéseivel járul hozzá a közös projekthez.


Új McDonald’s nyílhat Kiskunfélegyházán, de sokan nem örülnek neki

A második legolvasottabb cikkünk arról számolt be, hogy Kiskunfélegyháza központjában, a Móra téren tervezik Magyarország egy új McDonald’s étterem megnyitását, amely több tucat új munkahelyet teremthet és iparűzési adóbevételt hozhat a városnak. A beruházásról a helyi képviselő-testület október végén hozott volna döntést, ami élénk vitát váltott ki a lakosság körében.  Támogatói szerint a gyorsétterem hozzájárulhat a város modernizációjához és új lehetőségeket kínálhat a fiatalok számára. Ellenzők azonban attól tartanak, hogy a McDonald’s hátrányosan érintheti a helyi vendéglátóhelyeket, és növelheti a gyorsételek fogyasztását, különösen a fiatalok körében. 
 

Orosz gáz – Brüsszel őrjöng, miután nem zárt el minden csapot

A harmadik helyen végzett cikk az uniós szankciók és Szerbia orosz gázellátása körüli vitát járja körül. Noha az EU új szabályozásának célja az orosz gázimport szigorú korlátozása, vannak olyan jogi kiskapuk, amelyek lehetővé teszik Szerbia számára, hogy továbbra is részesüljön orosz gázból. Mivel Szerbia nem tagja az Európai Uniónak, a közvetlen importtilalom nem vonatkozik rá, így a gáz Bulgárián és más útvonalakon keresztül eljuthat az országba. Az uniós szabályok 2026-tól bevezetendő tilalmai, amelyek a gázimportot érintik, bizonyos meglévő szerződéseket 2027 végéig még engedélyezhetnek. Ez a helyzet feszültséget okoz Brüsszelben, amely szigorúan szeretné csökkenteni az orosz energiafüggőséget – írta cikkünk.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

Lóránt Károly avatarja

E háború kapcsán foglalkoznunk kell a közvetlenül résztvevőkkel és segítőikkel, mindegyiküket jellemezve a maguk érdekeivel, ideológiájával, gazdasági és katonai erejével, vezetése és lakossága elszántságával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.