Hol épül új McDonald’s, kapnak-e gázt a szerbek? – Legolvasottabb gazdasági cikkek októberben

Októberben a Magyar Nemzet legolvasottabb cikkei jól mutatták, mi foglalkoztatja leginkább az olvasókat: a gazdasági fejlődés, a mindennapokat érintő helyi beruházások és a nemzetközi energiahelyzet. Nagy figyelmet kapott egy jelentős, Magyarországra érkező beruházásról szóló megállapodás aláírása Budapesten, amely hosszú távon erősítheti az innovációt. Szintén élénk vitát váltott ki egy új McDonald’s megnyitásának terve Kiskunfélegyházán. A harmadik kiemelt téma pedig Szerbia orosz gázellátása és az uniós szankciók körüli feszültség volt.

Kínai–magyar innovációs nap, hatalmas kutatóközpont jön létre ( Fotó: Polyák Attila)

Aláírták Budapesten a szerződést, hatalmas beruházás érkezik Magyarországra

Legolvasottabb cikkünkből az derült ki, hogy a Bay Zoltán Kutatóközpont és a kínai CAERI (China Automotive Engineering Research Institute) között Budapesten aláírt szerződés nyomán közös akkumulátor-tesztüzem és kutatás-fejlesztési központ jön létre Magyarországon. Az együttműködés célja, hogy a kínai technológiát és az európai fogyasztási igényeket ötvözve innovációs zászlóshajó legyen a hazai kutatás és fejlesztés területén. A Bay Zoltán Kutatóközpont ügyvezetője és a CAERI elnöke hangsúlyozták az autóipar átalakulását és a zöld energiahordozók irányába történő elmozdulás fontosságát. A kínai partner a világ egyik legmagasabb színvonalú akkumulátortechnológiai fejlesztéseivel járul hozzá a közös projekthez.



Új McDonald’s nyílhat Kiskunfélegyházán, de sokan nem örülnek neki

A második legolvasottabb cikkünk arról számolt be, hogy Kiskunfélegyháza központjában, a Móra téren tervezik Magyarország egy új McDonald’s étterem megnyitását, amely több tucat új munkahelyet teremthet és iparűzési adóbevételt hozhat a városnak. A beruházásról a helyi képviselő-testület október végén hozott volna döntést, ami élénk vitát váltott ki a lakosság körében. Támogatói szerint a gyorsétterem hozzájárulhat a város modernizációjához és új lehetőségeket kínálhat a fiatalok számára. Ellenzők azonban attól tartanak, hogy a McDonald’s hátrányosan érintheti a helyi vendéglátóhelyeket, és növelheti a gyorsételek fogyasztását, különösen a fiatalok körében.

