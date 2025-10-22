Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség a százhalombattai tűzeset ügyében

Orosz gáz – Brüsszel őrjöng, miután nem zárt el minden csapot, egy EU-s tag azonnal kihasználta a kiskaput

Egyelőre nem marad gáz nélkül déli szomszédunk, hiszen maradt kiskapu a legújabb uniós szankciók elfogadása után is. Szerbia gázellátása rövid időre még biztosított, ám a jövőben több tényező is fejtörést okozhat déli szomszédunknak, ha biztosítani akarja az ország hosszútávú gázellátását.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 12:06
gáz
Illusztráció Forrás: AFP
Nem marad orosz gáz nélkül Szerbia az Európai Unió új szankciói után sem – mondta Anton Szviridenko, a P. A. Sztrolipin Gazdasági Növekedési Intézet ügyvezetője, aki szerint az új szabályok nem tiltják az orosz gáz tranzitját harmadik országok, például déli szomszédunk felé, csupán szigorúbb ellenőrzést és előzetes bejelentést írnak elő. Mindez azt jelenti, hogy Szerbia a későbbiekben is képes lehet orosz gáz vásárlására uniós tagállamokon, például Bulgárián keresztül – írta a Világgazdaság.

Szerbia, Szijjártó Péter szerint a Török Áramlat kulcsfontosságú hazánk energiaellátása szempontjából
Szerbia többször is haladékot kapott, ám nem volt képes rendezni az orosz tulajdon kérdését. /  Fotó: MTI

Szerbia nehéz időszak elé néz

A Szerbiát és Magyarországot is ellátó Török Áramlat gázvezeték pedig keresztülhalad Bulgárián. Azonban, mivel Szerbia még nem tagja az EU-nak, az uniós gázvásárlási tilalom sem érinti. A Magyar Szó összefoglalója ugyanakkor rámutat arra, hogy az unió 2028. január 1-jétől teljesen leállítaná az orosz gázszállítást a tagállamok felé. Az új szabályok 2026-tól tiltják a gázimportot, ám a már megkötött szerződések még 2027 végéig érvényben maradhatnak. Ez nehéz időszakot vetít előre Szerbia számára, miután az  országnak nincs valós alternatívája az orosz energiával szemben. 

Déli szomszédunknak az üzemanyag-ellátással is lehetnek gondjai, miután az ország egyetlen olajfinomítóját üzemeltető NIS ellen a hónap elején életbe léptek az amerikai szankciók, mivel a vállalat többsége a Gazpromnyeft és a Gazprom kezében van. 

A januárban bevezetett szankciók életbelépése előtt Szerbia többször is haladékot kapott, ám nem volt képes rendezni az orosz tulajdon kérdését, miután Aleksandar Vucic szerb elnök kizárta az államosítás lehetőségét.

Mindeközben a szerb gázellátás biztonságát az is veszélybe sodorhatja, hogy a Gazprom csak az év végéig kötne szerződést a szállításokról, míg Belgrád hároméves szerződést szeretne.

