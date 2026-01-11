Új nyertese van az Otthon startnak és a vidéki otthonfelújítási támogatásnak

Érdekes összefüggés mutatkozik a vidéki otthonfelújítási támogatás és az Otthon start között az ötezer főnél kisebb települések esetében – mondta el lapunk megkeresésére Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője annak kapcsán, hogy az elmúlt héten kiderült, eddig negyvenezren igényelték a vidéki otthonfelújítási támogatást, akiknek közel fele nyugdíjas. Ismert, az igényelt támogatási összeg átlagosan 1,9 millió forint eddig, és több mint 31 500 esetben már megérkeztek a támogatási okiratok is; eddig 56 milliárd forintot fizettek ki. A támogatás június végéig igényelhető és a szakértő szerint az időszak elején és a végén jellemző a fokozott kereslet, utóbbi esetben még sokan szeretnének beleférni a határidő szabta keretbe. Az összesen legfeljebb hatmillió forintból pedig látványos és életminőséget javító felújítások valósíthatók meg.

Otthon start és vidéki otthonfelújítási támogatás – mindkettő formálhatja a kistelepüléseket és minőségi változást hoz

Fotó: MW-archív

Ezzel párhuzamosan az Otthon start is változásokat indított el a kistelepüléseken, ám ez messze nem olyan látványos (a statisztikákban sem) hiszen jellemzően kisebb beruházásokról, inkább négy-hat lakásos társasházépítésekről van szó. Ugyanis a kisebb beruházók egyfelől hamarabb értékesítik az ingatlanokat, másfelől az állandó megbízás az érdekük és ezzel folyamatosan munkát biztosítanak. A folyamatos kis projektek és az otthonfelújítási program közös nyertese az építőipar – mutatott rá az összefüggésre Balogh László. Ez pedig azért figyelemre méltó, mert a 2023 és 2024-es évek mélypontot jelentettek az ágazatban és csupán 2025 utolsó harmadától látható elmozdulás.

Az összefüggés az Otthon starttal általános: a nagy projektek esetén a fejlesztőknek szintén az az érdeke, hogy épüljenek a fix 3 százalékos hitel segítségével megvehető lakások. Nem csak a biztosnak mondható vevők miatt, hanem azért is, mert a kedvezőbb árú lakások megfelelő arányát elérve kiemelt státust kap a beruházás.

A szakértő rámutatott, a kistelepüléseken zajló kisebb projektek nem ilyen látványosak, ám mindegyik újépítésű fejlesztésben közös a társasházi építményi jog bejegyezhetősége, ami azt jelenti, hogy ha a beruházás közben csőd vagy végrehajtás indulna a tulajdonos ellen, a vevőnek akkor is megmarad a joga a kifizetett összeg erejéig – hasonlóan ahhoz, mintha jelzálogjoga lenne. Ez bármely újlakás-vásárlónak könnyebbség lenne, aki hitelt is venne fel az ingatlan megvételéhez – idézte fel Balogh László, hozzátéve, hogy így akár a tervezőasztalról lehet lakást vásárolni.