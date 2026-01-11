balogh lászlótámogatásotthon startotthonfelújítási támogatásdebrecen

Új nyertese van az Otthon startnak és a vidéki otthonfelújítási támogatásnak

Egyszerre formálja az ötezer főnél kisebb településeket a vidéki otthonfelújítási támogatás és az Otthon start, mivel utóbbi miatt folyamatos igény mutatkozik a párlakásos társasházi projektekre. Az építés és a elújítások nyertese egyaránt az építőipar, a nagyvárosok agglomerációiban pedig javarészt megfizethetőbbek az ingatlanok.

M. Orbán András
2026. 01. 11. 15:30
A vidéki otthonfelújítási támogatás kereteibe sok minden belefér Fotó: Mirkó István
Érdekes összefüggés mutatkozik a vidéki otthonfelújítási támogatás és az Otthon start között az ötezer főnél kisebb települések esetében – mondta el lapunk megkeresésére Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője annak kapcsán, hogy az elmúlt héten kiderült, eddig negyvenezren igényelték a vidéki otthonfelújítási támogatást, akiknek közel fele nyugdíjas. Ismert, az igényelt támogatási összeg átlagosan 1,9 millió forint eddig, és több mint 31 500 esetben már megérkeztek a támogatási okiratok is; eddig 56 milliárd forintot fizettek ki. A támogatás június végéig igényelhető és a szakértő szerint az időszak elején és a végén jellemző a fokozott kereslet, utóbbi esetben még sokan szeretnének beleférni a határidő szabta keretbe. Az összesen legfeljebb hatmillió forintból pedig látványos és életminőséget javító felújítások valósíthatók meg.

otthon start, csok családok otthonteremtési támogatása hitel lakásépítés házépítés építkezés kertváros ingatlan telek eladó telek építési telek családi házas övezet szocpol A KÉPEK FÓT környékén készültek , tehát nem a fõvárosban hanem agglomerációban
Otthon start és vidéki otthonfelújítási támogatás – mindkettő formálhatja a kistelepüléseket és minőségi változást hoz
Fotó: MW-archív

Ezzel párhuzamosan az Otthon start is változásokat indított el a kistelepüléseken, ám ez messze nem olyan látványos (a statisztikákban sem) hiszen jellemzően kisebb beruházásokról, inkább négy-hat lakásos társasházépítésekről van szó. Ugyanis a kisebb beruházók egyfelől hamarabb értékesítik az ingatlanokat, másfelől az állandó megbízás az érdekük és ezzel folyamatosan munkát biztosítanak. A folyamatos kis projektek és az otthonfelújítási program közös nyertese az építőipar – mutatott rá az összefüggésre Balogh László. Ez pedig azért figyelemre méltó, mert a 2023 és 2024-es évek mélypontot jelentettek az ágazatban és csupán 2025 utolsó harmadától látható elmozdulás.

Az összefüggés az Otthon starttal általános: a nagy projektek esetén a fejlesztőknek szintén az az érdeke, hogy épüljenek a fix 3 százalékos hitel segítségével megvehető lakások. Nem csak a biztosnak mondható vevők miatt, hanem azért is, mert a kedvezőbb árú lakások megfelelő arányát elérve kiemelt státust kap a beruházás.

A szakértő rámutatott, a kistelepüléseken zajló kisebb projektek nem ilyen látványosak, ám mindegyik újépítésű fejlesztésben közös a társasházi építményi jog bejegyezhetősége, ami azt jelenti, hogy ha a beruházás közben csőd vagy végrehajtás indulna a tulajdonos ellen, a vevőnek akkor is megmarad a joga a kifizetett összeg erejéig – hasonlóan ahhoz, mintha jelzálogjoga lenne. Ez bármely újlakás-vásárlónak könnyebbség lenne, aki hitelt is venne fel az ingatlan megvételéhez – idézte fel Balogh László, hozzátéve, hogy így akár a tervezőasztalról lehet lakást vásárolni.

Ilyen párlakásos projektek országszerte több nagyváros agglomerációjában megtalálható: az okok kézenfekvőek, a nagyvárosok drágulása – Szeged és Győr átlagos négyzetméterárai is kilencszázezer forint körül mozognak – a vonzáskörzetekben pedig sokszor olcsóbban lehet lakást vagy házat kapni, nagyobb eséllyel vagy arányban lehet az Otthon start feltételeihez igazodó újépítésű ingatlant találni. 

Ilyen kisebb beruházások Pest megyében, Debrecen környékén, valamint a már említett két megyeszékhely környékén is zajlanak és van is rájuk kereslet.

Az Otthon start kapcsán pedig érdemes felidézni, és egyben alátámasztja az előbb leírtakat: a fix 3 százalékos hitel nem kötődik sem házasságkötéshez, sem gyermekvállaláshoz, ám a csok plusszal és a falusi csokkal is kombinálható. Aki pedig nem csupán az elsőlakás-vásárlók kedvezményével szeretne élni, tudatos döntést hoz. Azok is lehetőséget látnak az Otthon startban, akik elindulni szeretnének (sokan nem tudtak belépni az ingatlanpiacra, miattuk hirdették meg ezt a programot), és azok is, akik továbblépnének és mindenképp (további) gyereket terveznek. 

