Otthon start – a társasházi építményi jog is segíthet

Hullámzó teljesítmény jellemezte az elmúlt pár évben az újlakás-piacot. Amíg 2020-ban harmincezer, addig négy év múlva már csak alig feleennyi lakást adtak át. A kevesebb lakás drágábban talál(t) vevőre, ami a saját célra vásárlóknak kevésbé, inkább a befektetési célú vevőknek kedvezett. Ebbe a ciklusba csatlakozik most az Otthon start – mondta el lapunk megkeresésére Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az Otthon start feltételeinek megfelelő lakások nagyobb arányú megjelenése lépéskényszerbe hozhatja a prémium közönséget célzó fejlesztőket

Fotó: Kurucz Árpád

Emlékeztetett, a másfél millió forintban maximalizált négyzetméterár-feltétel az új építésű lakásokra is vonatkozik, az ilyen árfekvésű lakásokat a saját célra vásárlók tudják megvenni, ugyanakkor az újlakás-piacon ez az árkorlát inkább a fővárosban jelent kihívást, hiszen a legtöbb vidéki városban 1-1,2 millió forint az átlagos négyzetméterár.

A szakértő rámutatott: csak idén 2-4 ezer olyan új lakás épül, ami megfelel a fix 3 százalékos hitel feltételeinek, és vannak olyan beruházók, akik ilyen konstrukcióval (is) lépnének piacra. A kedvezőbb árú lakások nagyobb arányú megjelenése lépéskényszerbe hozhatja a prémium közönséget célzó fejlesztőket, hiszen a prémium árkategóriás lakásokat nehezebb lehet eladni akkor, ha nem kiemelkedően jó helyen találhatók vagy nincs kiugró minőségbeli különbség.

Emellett ha több új építésű lakás felel meg az Otthon start feltételeinek, az a használtak drágulását is fékezheti.

Egy újabb tényező is megjelent, ami az Otthon start jövő évi keresettségére lehet hatással, ez pedig a társasházi építményi jog. Az erről szóló tervezetet október 11-ig lehet véleményezni, az építményi jog lényege, hogy már az építés alatt álló társasházban is keletkezhessen bejegyezhető és megterhelhető jog a vevő javára. Ez azt jelenti, hogy ha a beruházás közben csőd vagy végrehajtás indulna a tulajdonos ellen, a vevőnek akkor is megmarad a joga a kifizetett összeg erejéig – hasonlóan ahhoz, mintha jelzálogjoga lenne. Ez bármely újlakás-vásárlónak könnyebbség lenne, aki hitelt is venne fel az ingatlan megvételéhez – emelte ki Balogh László, hozzátéve, hogy a pénzintézetek a biztos hátterű vagy minimális kockázatú projektek esetében nyújtanak hitelt – ez vevői szempontból bizalomépítő lehet.